Obala Bjelokosti razmatra niže otkupne cijene kakaovca

I Obala Bjelokosti mogla bi sniziti otkupne cijene kakaovca kako bi uskladila politiku s Ganom u razdoblju krize u sektoru, rekli su dva vladina izvora Reutersu.

Sve su opcije na stolu, rekli su dužnosnici Obale Bjelokosti, i vlada raspravlja treba li slijediti primjer Gane koja je već snizila otkupnu cijenu za 28,6 posto za ostatak sezone 2025/2026, kako bi se prilagodila trendovima na svjetskim tržištima.

Inicijativa za kakao Obale Bjelokosti i Gane (ICCIG) istaknula je da blisko koordiniraju mjere od početka krize.

Gaza i Obala Bjelokosti zajedno čine oko 60 posto svjetske proizvodnje.

"Stavili smo sve opcije na stol i razgovori dobro napreduju te ćemo uskoro donijeti hrabre, ali realne odluke", rekao je jedan od dužnosnika Obale Bjelokosti, koji je htio ostati anoniman.

Ministarski odbor sastao se kako bi razgovarao o tom pitanju i uskoro bi mogao donijeti odluku, rekli su izvori.

Glasnogovornik vlade Obale Bjelokosti nije odgovorio na Reutersov upit da komentira njihovu informaciju.

Pitanje vremena

Gana i Obala Bjelokosti prilagođavaju se naglom preokretu na tržištu i poduzele su mjere kako bi spriječile strukturnu štetu, rekao je izvršni tajnik ICCIG-a Alex Assanvo, dodajući da su trgovinski odjeli Vijeća za kavu i kakao (CCC) i ganskog odbora COCOBOD-a u redovitom kontaktu.

Dužnosnik ICCIG-a branio je istodobno inicijativu Living Income Differential (LID) iz 2019. koja poljoprivrednicima želi zajamčiti pristojan prihod, rekavši da upravo nestabilnost i oscilacije cijena kakaovca pokazuju da zašto je važna.

ICCIG priprema sastanak Gane i Obale Bjelokosti kako bi se poboljšala koordinacija i ublažio teret za poljoprivrednike koji su se našli u financijskom škripcu.

"Organizacija će i dalje koordinirati mjere u dvije zemlje," rekao je Assanvo, dodajući da će svi sudionici u sektoru biti pozvani na sastanak kako bi ocijenili razvoj tržišta i predložili poboljšanja mehanizama stabilizacije cijena.

Izvoznici i kupci procjenjuju da je samo pitanje vremena kada će Obala Bjelokosti sniziti otkupne cijene.

Odupiru se, ali pitanje je koliko još dugo, kaže je čelnik izvozne tvrtke sa sjedištem u Abidjanu, zaključujući da će Obala Bjelokosti uskladiti cjenovnu politiku s onom Gane.