Obavijesti

News

Komentari 0
TRAGALI ZA NJOM

Obdukcija potvrdila: Žena koju su našli u toku Drave imala je moždani pa pala i slomila vrat

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Obdukcija potvrdila: Žena koju su našli u toku Drave imala je moždani pa pala i slomila vrat
Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

Utvrdili su da se radi o ženi iz Sračinca za kojom se prethodno tragalo, a zadnji je put viđena u nedjelju

Tijelo žene (42) pronađeno je u starom toku rijeke Drave kod Majerja u Varaždinu u utorak u 12:44. Utvrdili su da se radi o ženi iz Sračinca za kojom se prethodno tragalo, a zadnji je put viđena u nedjelju. Dovršili su obdukciju i otkrili da je uzrok smrti moždani udar i lom vratne kralježnice, piše varaždinska policija.

JESTE LI JE VIDJELI? Kod Varaždina je nestala žena. Očajna sestra: Otišla je biciklom prema Dravi. Mobitel isključen
Kod Varaždina je nestala žena. Očajna sestra: Otišla je biciklom prema Dravi. Mobitel isključen

Na tijelu nema znakova da je smrt posljedica kaznenog djela.

ISTRAGA TRAJE Građani pronašli tijelo nestale žene u Dravi kraj Varaždina
Građani pronašli tijelo nestale žene u Dravi kraj Varaždina

Nakon obdukcije, utvrdili su da je uzrok smrti moždani udar, uslijed kojega je pala i slomila vratnu kralježnicu. Obdukciju su proveli po nalogu zamjenice Županijske državne odvjetnice u Varaždinu na Odjelu patologije Opće bolnici Varaždin.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Predsjednik Ajkula za 24sata: Nediljko Genda bio je dio pričuvne postrojbe i branitelj
O ZABRANITELJU KULTURNJAKA

Predsjednik Ajkula za 24sata: Nediljko Genda bio je dio pričuvne postrojbe i branitelj

Pripadnik Ajkula na Facebook rekao je da Nediljko Genda, koji je otjerao kulturnjake iz Benkovca, nije bio branitelj ni dio te postrojbe. O svemu smo pričali s Pericom Prpićem, predsjednikom Ajkula
FOTO Ovo je špijunka iz afere u MORH-u: Dečko joj je odavao tajne, a ona ih slala u Srbiju!
U ZATVORU SU

FOTO Ovo je špijunka iz afere u MORH-u: Dečko joj je odavao tajne, a ona ih slala u Srbiju!

Vojni pilot Hrvatske vojske završio je u istražnom zatvoru zajedno s partnericom A.M., državljankom Srbije, koja živi i radi na Kosovu. Sumnjiče ih za špijunažu. Navodno je pilot podakte koje je prikupljao dok je bio na Kosovu prenosio djevojci, a ona ih je proslijeđivala čelnicima Srpske liste na Kosovu koja blisko surađuje sa srpskom vladom i Aleksandrom Vučićem. Jedan od slučaja uključuje odavanje tajnih podataka o KFOR-ovim snagama na sjeveru Kosova.
Stručnjak o špijunskoj aferi: 'Cura je povezana s Vučićem'. Oglasio se pilot: 'Nisam kriv!'
ODAVAO JE TAJNE SRBIJI

Stručnjak o špijunskoj aferi: 'Cura je povezana s Vučićem'. Oglasio se pilot: 'Nisam kriv!'

Mandić vjeruje kako hrvatska nacionalna sigurnost nije ugrožena nije ugrožena nakon špijunske afere

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025