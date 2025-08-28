Obdukcija potvrdila: Žena koju su našli u toku Drave imala je moždani pa pala i slomila vrat

Tijelo žene (42) pronađeno je u starom toku rijeke Drave kod Majerja u Varaždinu u utorak u 12:44. Utvrdili su da se radi o ženi iz Sračinca za kojom se prethodno tragalo, a zadnji je put viđena u nedjelju. Dovršili su obdukciju i otkrili da je uzrok smrti moždani udar i lom vratne kralježnice, piše varaždinska policija.

Na tijelu nema znakova da je smrt posljedica kaznenog djela.

Nakon obdukcije, utvrdili su da je uzrok smrti moždani udar, uslijed kojega je pala i slomila vratnu kralježnicu. Obdukciju su proveli po nalogu zamjenice Županijske državne odvjetnice u Varaždinu na Odjelu patologije Opće bolnici Varaždin.