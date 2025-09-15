Obećali mu zaradu na burzi, muškarac iz Zagorja ostao bez više desetaka tisuća eura

Hrvat (71) prijavio je internetsku prijevaru u subotu, a ostao je bez više desetaka tisuća eura. Početkom rujna nazvao ga je navodni zaposlenik tvrtke i obavijestio ga o zaradi na burzi, piše krapinsko-zagorska policija. Nepoznati počinitelj obećao mu je isplatiti dobit, ali muškarac je morao uplatiti novac na nepoznati račun u više navrata.

Nakon što su od njega zatražili dodatne uplate, kontaktirao je tvrtku čije je ime bilo korišteno, gdje su mu potvrdili da se radi o lažnoj platformi. Tako je shvatio da je prevaren.

- Upozoravamo građane da budu oprezni, kako ne bi postali žrtve investicijskih prijevara. Osim što je samo ulaganje rizično, postoji opasnost da ćete naići na počinitelje koji će vas pokušati prevariti ili ćete postati žrtve hakerskog napada. Budite sumnjičavi, dobro se informirajte i potražite nepristrani financijski savjet prije nego što nekom date bankovne podatke ili uložite novac.

Kako bi izbjegli takve prijevare, prije svega je potrebno biti sumnjičav prema svim ponudama koje nude nerealno visoke prinose u vrlo kratkom razdoblju - to je prvi i najočigledniji znak da se radi o prijevarnim namjerama.

Tijekom komunikacije nikome se ne bi smjeli dostavljati povjerljivi osobni podaci, fotografije osobnih isprava, bankovnih kartica, kao ni slati jednokratne zaporke aplikacija Internet bankarstva ni druge podatke za autorizaciju bankovnih transakcija - upozorava policija.