Obezglavljeni Iran: U zračnom udaru ubili im glavnog vođu?!

Izraelska vojska izvela je tijekom noći na utorak zračni udar na Teheran, a glavna meta bio je Ali Larijani, tajnik iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost i jedan od najmoćnijih ljudi u državi nakon smrti ajatolaha Alija Hamneija. Prema izvješćima izraelskih medija i potvrdama vojnih dužnosnika, još nije jasno je li Larijani ubijen, ranjen ili je preživio napad, a službeni Teheran o cijelom slučaju zasad šuti. Ovaj napad predstavlja jednu od najznačajnijih operacija od početka rata i mogao bi dramatično utjecati na daljnji tijek sukoba.

Načelnik glavnog stožera izraelskih obrambenih snaga (IDF), general pukovnik Eyal Zamir, neizravno je potvrdio operaciju izjavivši kako su tijekom noći zabilježena “značajna postignuća u eliminacijama, s potencijalom da utječu na ishod kampanje”. Iako nije izravno spomenuo Larijanijevo ime, njegova se izjava naširoko tumači kao potvrda napada. Tri odvojena izvora iz izraelskog obrambenog sustava potvrdila su za Jerusalem Post da se radilo o pokušaju atentata, opisujući ga kao najvažnije “ciljano ubojstvo” od početka rata 28. veljače.

Ali Larijani ključna je figura iranskog režima, čovjek s dugom karijerom u Korpusu čuvara islamske revolucije (IRGC), bivši predsjednik parlamenta i šef Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost. Njegov utjecaj naglo je porastao nakon što je u izraelsko-američkom napadu krajem veljače ubijen vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei, s cijelim vojnim vrhom.

Nakon Hamneijeve smrti, na čelo države postavljen je njegov sin, Mojtaba Hamnei, no obavještajni izvori tvrde da je on teško ranjen u ranijim napadima i nije viđen u javnosti. U tom vakuumu moći, Larijani je preuzeo vođenje svakodnevnih operacija i na čelu je privremenog odbora za upravljanje zemljom. Posljednjih tjedana postao je najistaknutiji glas režima, izravno odgovarajući na izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa i vodeći pregovore sa Zapadom.

Dok sudbina Alija Larijanija ostaje nepoznata, iranski državni mediji nisu se oglasili o napadu. Dan prije napada, u ponedjeljak, Larijani je izdao priopćenje u kojem je kritizirao muslimanske zemlje zbog nedostatka podrške Iranu.

Ipak, izraelski napadi tijekom noći polučili su i konkretne rezultate. IDF je potvrdio da je u odvojenom udaru u središnjem Teheranu ubijen Golamreza Solejmani, zapovjednik paravojne milicije Basidž, ključnog dijela iranskog unutarnjeg sigurnosnog aparata. Prema navodima, on i njegov zamjenik ubijeni su u improviziranom šatorskom naselju koje su koristili kako bi izbjegli praćenje. Osim toga, izraelski mediji izvijestili su i o nedavnim napadima na podzemni kompleks u gradu Komu, gdje su se navodno skrivali visoki dužnosnici palestinskog Islamskog džihada, uključujući zamjenika vođe Akrama al-Ajourija. General Zamir potvrdio je i te operacije rekavši da su “eliminirani viši operativci uključeni u terorističke aktivnosti iz Gaze i Judeje i Samarije” koji su se skrivali u sigurnim kućama u Teheranu.

Ako se vijest o Larijanijevoj smrti pokaže točnom, to znači da je Iran ostao bez najmanje desetak visokopozicioniranih dužnosnika iz Glavnog stožera Oružanih snaga, Revolucionarne garde, ministarstva obrane, kao i obavještajnih službi. Očito je taktika eliminacijom čelnika obezglaviti Iran kako bi prestao pružati otpor.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da je ubojstvo šefa iranskog Vijeća za nacionalnu sigurnost Alija Larijanija dio nastojanja da se Irancima pruži prilika da uklone svoje vladare.

- Eliminirali smo Alija Larijanija, šefa Revolucionarne garde, skupine koja u stvarnosti upravlja Iranom. Svrgavanje vjerskoga vodstva od strane Iranaca neće doći odjednom i neće biti lako, ali ako ustrajemo u tome, dat ćemo im priliku da sami odluče o svojoj sudbini - ustvrdio je Netanyahu u televizijskom obraćanju.