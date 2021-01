- Otkako ste bili, zatrpani smo pozivima, ljudi poma\u017eu sa svih strana. Jedan \u010dovjek organizirao je sve u 10 minuta, ponudio nam je osam i pol tisu\u0107a eura ili dva kontejnera. Mi smo uzeli dva kontejnera. Nije nam htio re\u0107i ni ime ni prezime, rekao je da \u0107emo se upoznati osobno. Do\u0107i \u0107e s kontejnerima u subotu - kazala je presretna mama Dragica.

Iz svog grada ne \u017eele. Boje se...

- Ne \u017eelimo oti\u0107i, ve\u0107 su nam poku\u0161ali provaliti u ku\u0107u tre\u0107i dan. Kad smo do\u0161li ku\u0107i zatekli smo napola provaljena vrata - pri\u010da nam obitelj Lazi\u0107.

Otac \u0110uro je nezaposlen, obitelj je ostala bez svega. \u010cak i bez novca za gorivo. Nisu se mogli grijati u autu pa se najmla\u0111a k\u0107erkica Anamari (6) prehladila. I\u0161la joj je krv na nos pa otud ona maramica s po\u010detka pri\u010de.

- Kapilari su curici slabiji, prehla\u0111ena je, krv joj ide na nos. Ponudili su nam lijekove, sirupe... Izdr\u017eat \u0107emo nekako do subote u autu, grijemo se, skupimo se. Ja nekad odem u ku\u0107i odspavati na sat-dva pa kad cure vide da me nema - pla\u010du. Boje se. Strah me bolnica, pretrpane su i u lo\u0161em stanju, ne \u017eelimo tamo vu\u0107i dijete - jedva je \u0110uro susprezao suze.

- Stvarno su nam svi puno pomogli, hvala vama iz 24sata na ovome, puno su nam ljudi pomogli, javljali su se nakon va\u0161eg priloga.

Jasno, pomogli su ljudi. Tko i koliko, manje je bitno. Najva\u017enije je da je obitelj Lazi\u0107 zbrinuta. Djevoj\u010dice Jessica (9), Teodora (7) i Anamari vri\u0161tale su od sre\u0107e kad je masa ljudi nahrupila u njihovo dvori\u0161te.

Stigli su ljudi s jaknama, \u0161alovima, kapama, dekama, grijalicama. Malenoj Anamari \u010dak je i krv iz nosa prestala curiti. Sad sve izgleda puno blistavije...