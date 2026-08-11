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ZABRINUTI ZA ZDRAVLJE

Obitelj koja živi kraj otpada u Gospiću: Imali smo raj na zemlji

Piše 24sata,
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Obitelj koja živi kraj otpada u Gospiću: Imali smo raj na zemlji
Foto: N1
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Sadimo svoj vrt, imamo svoje životinje i mislimo da imamo zdravo, ali više nemamo. Životinje jedu travu i piju vodu koja više nije tako zdrava, zalijevamo biljke vodom koja je zagađena, kaže Katarina Jelinić

Zabrinuti smo za svoje zdravlje, ovo je jako lijep grad i imali smo raj na zemlji, ali zbog ovog smeća smo zabrinuti za svoje zdravlje, vodu. Suši se drveće, želimo da se ovo što prije makne jer će biti pogubno za nas", rekla je za N1 Katarina Jelinić, majka četvero djece, koja živi na OPG-u tek kilometar od opasnog odlagališta.

- Sadimo svoj vrt, imamo svoje životinje i mislimo da imamo zdravo, ali više nemamo. Životinje jedu travu i piju vodu koja više nije tako zdrava, zalijevamo biljke vodom koja je zagađena - dodaje. Ističe kako je obitelj u početku kupovala vodu, ali da je voda skupa te da su troškovi bili preveliki: "Pijemo vodu iz slavine, tuširamo se tom vodom. Voljela bih da naši nadležni barem našoj djeci u vrtićima i školama omoguće da piju pitku vodu."

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- Naši prijatelji su se odlučili odseliti zbog smeća, ali mi ne mislimo to napraviti jer je ovo naš dom. Čekat ćemo kako će se odvijati akcija, ako će uskoro doći bolest i smrt - u Božje ruke pa kako bude - dodala je.

- Ako se to ne makne brzo, poljoprivreda će se smanjiti jer to neće imati smisla, životinje će ginuti, trava će biti sve otrovnija i nećemo moći jesti ono što smo sami napravili. Želim ostati u Lici i baviti se poljoprivredom, ali brinem se zbog smeća  - rekla je te poslala poruku vladajućima: "Neka maknu smeće i neka nam u školama i vrtićima omoguće pitku vodu, ako se ne može pročistiti iz slavine."

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Komentari 16
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