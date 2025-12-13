'Obiteljskim liječnicima teško je pratiti novosti u onkologiji'

Skrb za onkološke bolesnike vrlo je kompleksna, onkologija se razvija munjevitom brzinom, a obiteljskim liječnicima često je vrlo izazovno pratiti novosti u drugim granama medicine kako bi pacijentu pružili odgovarajuću pomoć, kaže splitska obiteljska liječnica Sanja Došen Janković.

U Splitu je nedavno po prvi puta održan simpozij za obiteljske liječnike na kojemu se govorilo o prepoznavanju nuspojava u kemoterapiji i imunoterapiji, pa Došen Janković kaže kako je liječnicima obiteljske medicine dobrodošla svaka dodatna kratka i jasna informaciju što napraviti u određenom trenutku.

Ističe kako je u protekle dvije godine imala 202 onkološka bolesnika, koji čine 13 posto među 1502 pacijenta o kojima skrbi, a oni često trebaju nakon kemoterapije i imunoterapije specifične vrste medicinske pomoći.

Doktorica Došen Janković u svojoj ordinaciji, kao i njezine kolege, provodi probir na maligne bolesti i ulaže napore kako bi se zloćudne bolesti otkrile u što ranijoj fazi te bolesnik bio na vrijeme upućen na daljnju obradu jer to pridonosi boljim ishodima liječenja. No, skrb za bolesnika s malignom bolesti zahtjeva multidisciplinarni pristup koji uključuje suradnju liječnika različitih specijalnosti, ali i drugih stručnjaka unutar zdravstvenog sustava, naglašava.

Niz mogućih nuspojava

Jednostavnije nuspojave koje se javljaju kod onkoloških bolesnika nakon kemoterapije i imunoterapije, poput proljeva, povraćanja i osipa, koji ne zahvaćaju veliku površinu tijela, rješava u svojoj ordinaciji, dok za kompliciranija stanja pacijente šalje onkologu. Nuspojave ima ipak manji broj pacijenata, a najčešće su to mučnine, proljevi, gubitak apetita, alopecija, kožne promjene i promjene u usnoj šupljini. Također je važno budno pratiti laboratorijske nalaze krvi te reagirati u slučaju bilo kakvih odstupanja, kaže.

Profesorica Branka Petrić Miše, onkologinja iz KBC-a Split i jedna od organizatorica simpozija za obiteljske liječnike, ističe da su najčešće nuspojave koje se javljaju nakon kemoterapije niske vrijednosti leukocita, trombocita i eritrocita, promjene okusa i mirisa, afte, osipi i gubitak kose. Određeni citostatici mogu imati specifičnu toksičnost, javljaju se upale pluća s posljedičnom fibrozom, ozljede srčanog mišića, bolovi u zglobovima te trnci u tabanima i dlanovima.

Velika većina nuspojava povlači se po završenom liječenju. Prije kemoterapije se primjenjuju lijekovi koji uklanjaju ili ublažavaju nuspojave, bolesnici dobivaju naputke o prehrani ili suplementima koji ih štite od nuspojava i putem kojih se brzo oporavljaju, kaže prof. Petrić Miše.

Nuspojave imunoterapije najčešće se događaju na koži, crijevima, jetri i štitnoj žlijezdi, a nekad su bez simptoma. Mogu se javiti i nekoliko mjeseci po završenom liječenju. Tegobe su uglavnom blage i liječe se pauzom u terapiji, simptomatsko-suportivnom terapijom ovisno o zahvaćenom organu te primjenom kortikosteroida.

U zbrinjavanju nuspojava ključni liječnici drugih specijalnosti

U rizičnu skupinu za nastanak nuspojava onkološke terapije ulaze pacijenti koji imaju uznapredovalu ili metastatsku bolest te pacijenti starije životne dobi, posebno ako su gojazni, liječe kronične bolesti srca i pluća ili su imali iskustvo transplantacije organa.

- Zbog svega je potrebno bolesnika, njegovu obitelj i skrbnike upoznati o mogućim nuspojava onkološke terapije, kako bi iste prepoznali i odmah prijavili - ističe Petrić Miše.

- Poznavanje toksičnog profila kemoterapije i imunoterapije je važno svim liječnicima koji dolaze u kontakt s njim, a posebno onkolozima i liječnicima obiteljske medicine. U procesu zbrinjavanja nuspojava uključuju se liječnici drugih specijalnosti. Na takav način ponovno pokazujemo kako multidisciplinarnost nije fakultativna nego nužna u dijagnosticiranju i liječenju zloćudne bolesti, te da je podjednako važna u ranom prepoznavanju i pravovremenom zbrinjavanju neželjenih reakcija onkološkog liječenja - dodala je.

Petrić Miše ocjenjuje kako liječnici obiteljske medicine generalno dobro skrbe za onkološke bolesnike u svim fazama liječenja i praćenja, a ono što je potrebno je razgovor i rješavanje izazova, edukacija i međusobna potpora i pomoć. Održani simpozij početak je poboljšanja međusobne suradnje na dobrobit onkološkim pacijentima.

