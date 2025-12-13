Obavijesti

LIJEČNIČKI SIMPOZIJ

'Obiteljskim liječnicima teško je pratiti novosti u onkologiji'

Piše HINA,
Nuspojave imunoterapije najčešće se događaju na koži, crijevima, jetri i štitnoj žlijezdi, a nekad su bez simptoma. Mogu se javiti i nekoliko mjeseci po završenom liječenju

Skrb za onkološke bolesnike vrlo je kompleksna, onkologija se razvija munjevitom brzinom, a obiteljskim liječnicima često je vrlo izazovno pratiti novosti u drugim granama medicine kako bi pacijentu pružili odgovarajuću pomoć, kaže splitska obiteljska liječnica Sanja Došen Janković.

U Splitu je nedavno po prvi puta održan simpozij za obiteljske liječnike na kojemu se govorilo o prepoznavanju nuspojava u kemoterapiji i imunoterapiji, pa Došen Janković kaže kako je liječnicima obiteljske medicine dobrodošla svaka dodatna kratka i jasna informaciju što napraviti u određenom trenutku.

Ističe kako je u protekle dvije godine imala 202 onkološka bolesnika, koji čine 13 posto među 1502 pacijenta o kojima skrbi, a oni često trebaju nakon kemoterapije i imunoterapije specifične vrste medicinske pomoći.  

Doktorica Došen Janković u svojoj ordinaciji, kao i njezine kolege, provodi probir na maligne bolesti i ulaže napore kako bi se zloćudne bolesti otkrile u što ranijoj fazi te bolesnik bio na vrijeme upućen na daljnju obradu jer to pridonosi boljim ishodima liječenja. No, skrb za bolesnika s malignom bolesti zahtjeva multidisciplinarni pristup koji uključuje suradnju liječnika različitih specijalnosti, ali i drugih stručnjaka unutar zdravstvenog sustava, naglašava.

Niz mogućih nuspojava

Jednostavnije nuspojave koje se javljaju kod onkoloških bolesnika nakon kemoterapije i imunoterapije, poput proljeva, povraćanja i osipa, koji ne zahvaćaju veliku površinu tijela, rješava u svojoj ordinaciji, dok za kompliciranija stanja pacijente šalje onkologu. Nuspojave ima ipak manji broj pacijenata, a najčešće su to mučnine, proljevi, gubitak apetita, alopecija, kožne promjene i promjene u usnoj šupljini. Također je važno budno pratiti laboratorijske nalaze krvi te reagirati u slučaju bilo kakvih odstupanja, kaže.

Profesorica Branka Petrić Miše, onkologinja iz KBC-a Split i jedna od organizatorica simpozija za obiteljske liječnike, ističe da su najčešće nuspojave koje se javljaju nakon kemoterapije niske vrijednosti leukocita, trombocita i eritrocita, promjene okusa i mirisa, afte, osipi i gubitak kose. Određeni citostatici mogu imati specifičnu toksičnost, javljaju se upale pluća s posljedičnom fibrozom, ozljede srčanog mišića, bolovi u zglobovima te trnci u tabanima i dlanovima.

Velika većina nuspojava povlači se po završenom liječenju. Prije kemoterapije se primjenjuju lijekovi koji uklanjaju ili ublažavaju nuspojave, bolesnici dobivaju naputke o prehrani ili suplementima koji ih štite od nuspojava i putem kojih se brzo oporavljaju, kaže prof. Petrić Miše.

PRIMOPREDAJA Nova onkološka oprema za četiri hrvatske bolnice vrijedna pola milijuna eura
Nova onkološka oprema za četiri hrvatske bolnice vrijedna pola milijuna eura

Nuspojave imunoterapije najčešće se događaju na koži, crijevima, jetri i štitnoj žlijezdi, a nekad su bez simptoma. Mogu se javiti i nekoliko mjeseci po završenom liječenju. Tegobe su uglavnom blage i liječe se pauzom u terapiji, simptomatsko-suportivnom terapijom ovisno o zahvaćenom organu te primjenom kortikosteroida.

U zbrinjavanju nuspojava ključni liječnici drugih specijalnosti

U rizičnu skupinu za nastanak nuspojava onkološke terapije ulaze pacijenti koji imaju uznapredovalu ili metastatsku bolest te pacijenti starije životne dobi, posebno ako su gojazni, liječe kronične bolesti srca i pluća ili su imali iskustvo transplantacije organa.

- Zbog svega je potrebno bolesnika, njegovu obitelj i skrbnike upoznati o mogućim nuspojava onkološke terapije, kako bi iste prepoznali i odmah prijavili - ističe Petrić Miše.

- Poznavanje toksičnog profila kemoterapije i imunoterapije je važno svim liječnicima koji dolaze u kontakt s njim, a posebno onkolozima i liječnicima obiteljske medicine. U procesu zbrinjavanja nuspojava uključuju se liječnici drugih specijalnosti. Na takav način ponovno pokazujemo kako multidisciplinarnost nije fakultativna nego nužna u dijagnosticiranju i liječenju zloćudne bolesti, te da je podjednako važna u ranom prepoznavanju i pravovremenom zbrinjavanju neželjenih reakcija onkološkog liječenja - dodala je.

'LJUBIČASTI STUDENI' Ova opaka bolest sve češće pogađa mlade: 'Otkrivamo ga prekasno, to je tihi ubojica'
Ova opaka bolest sve češće pogađa mlade: 'Otkrivamo ga prekasno, to je tihi ubojica'

Petrić Miše ocjenjuje kako liječnici obiteljske medicine generalno dobro skrbe za onkološke bolesnike u svim fazama liječenja i praćenja, a ono što je potrebno je razgovor i rješavanje izazova, edukacija i međusobna potpora i pomoć. Održani simpozij početak je poboljšanja međusobne suradnje na dobrobit onkološkim pacijentima.

Autor: Žaklina Jurić

