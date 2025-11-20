Obavijesti

News

Komentari 0
'LJUBIČASTI STUDENI'

Ova opaka bolest sve češće pogađa mlade: 'Otkrivamo ga prekasno, to je tihi ubojica'

Piše Ivana Mihaljević,
Čitanje članka: 1 min
Ova opaka bolest sve češće pogađa mlade: 'Otkrivamo ga prekasno, to je tihi ubojica'
Zagreb: Hodnici u KB Sveti Duh | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Lani je u Hrvatskoj odnio gotovo 800 života, a liječnici upozoravaju da će do 2035. broj oboljelih porasti za čak 40 posto.

Rak gušterače prošle je godine u Hrvatskoj uzeo gotovo 800 života, a u Europskoj uniji više od 132 tisuće samo u 2020. Zbog dramatičnih brojki Hrvatsko gastroenterološko društvo pokrenulo je inicijativu 'Ljubičasti studeni', mjesec posvećen upozoravanju na ovu bolest koja nosi najnižu stopu preživljenja u Europi. Sve češće pogađa i mlađe, a najgore od svega, u većini slučajeva otkrije se prekasno.

Predsjednica Hrvatskog gastroenterološkog društva, Ivana Mikolašević, za RTL Danas otkrila je koliko je situacija ozbiljna.

EUROPSKI TJEDAN HZJZ: Tjedan besplatnog i anonimnog testiranja na HIV i spolne prenosive infekcije
HZJZ: Tjedan besplatnog i anonimnog testiranja na HIV i spolne prenosive infekcije

- Bilježimo stalan porast, a posebno zabrinjava što obolijevaju ljudi između 40. i 50. godine. Projekcije govore da će do 2035. incidencija skočiti za čak 40 posto - kaže Mikolašević. Prema njezinim riječima, pet godina preživi tek oko osam posto pacijenata.

Pušenje, alkohol, brza hrana i pretilost najveći krivci

- Nažalost, svi živimo prebrzo i prenezdravo. Pušenje, alkohol, pretilost, dijabetes, brza hrana, previše crvenog mesa – to su glavni faktori rizika - odgovara Mikolašević na pitanje zašto mladi sve ćešće oboljevaju. 

Rak gušterače često se naziva tihim ubojicom. Organ je smješten duboko u trbuhu pa bolest dugo ne daje nikakve signale.

NESTVARNA PRIČA Petrin novi život: 'Tugovala sam jer zbog bolesti neću na koncert. Baš tad dobila sam novo srce'
Petrin novi život: 'Tugovala sam jer zbog bolesti neću na koncert. Baš tad dobila sam novo srce'

- Tumor mora narasti do određene razine da bi uopće počeo stvarati simptome, poput žutila kože, bolova u leđima ili iznenadne šećerne bolesti. A kad se simptomi pojave, uglavnom je riječ o uznapredovaloj ili metastatskoj fazi - upozorava.

Podsjetila je i na slučaj slavnog opernog pjevača Luciana Pavarottija, koji je unatoč dostupnosti vrhunskih liječnika izgubio bitku s ovom bolešću.

Liječnici jasni: 'Prevencija nam je jedini alat'

Iako se rak gušterače najčešće otkrije prekasno, postoji jedan konkretan korak koji svatko od nas može napraviti.

- Danas nam je glavno oružje smanjenje rizičnih čimbenika. To znači prestanak pušenja, manje alkohola, zdrava prehrana i borba s pretilošću. Uz to, ključna je edukacija javnosti - poručuje Mikolašević.

IZVJEŠĆE ZA 2024. GODINU Ova bolest svake minute ubije dva čovjeka! Po broju umrlih nadmašila je i koronavirus
Ova bolest svake minute ubije dva čovjeka! Po broju umrlih nadmašila je i koronavirus

Dodaje da struka radi na podizanju svijesti, ali bez podrške medija teško se može doći do ljudi.

Inicijativa 'Ljubičasti studeni' zato ima jasan cilj, probuditi javnost prije nego što brojke postanu još crnje. Rak gušterače ne daje drugu šansu zato treba reagirati na vrijeme.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Htjeli smo na vrh Vjesnika, ali vrata su bila zaključana. Palili su kartone i vatra se proširila'
MALOLJETNIK SVE ISPRIČAO POLICIJI?!

'Htjeli smo na vrh Vjesnika, ali vrata su bila zaključana. Palili su kartone i vatra se proširila'

Jedan mladić iz skupine navodno je u jednom trenutku počeo paliti kartone, a vatra se ubrzo proširila. Tada su se svi razbježali i napustili zgradu Vjesnika koji je nakon toga planuo
Pogledajte koliko bi snijega moglo pasti kod nas za vikend!
OBUCITE SE TOPLO

Pogledajte koliko bi snijega moglo pasti kod nas za vikend!

Meteoalarm je na snazi za jug Jadrana zbog jakih udara juga. Snijega bi, osim u gorju, moglo biti i u nizinama. Na sjeveru će okrenuti na buru
Uhićeni bivši šef Jankomira, glavna sestra, i poduzetnik koji je radio i na SOA-inoj zgradi
KORUPTIVNA KAZNENA DJELA

Uhićeni bivši šef Jankomira, glavna sestra, i poduzetnik koji je radio i na SOA-inoj zgradi

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025