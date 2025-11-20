Ova opaka bolest sve češće pogađa mlade: 'Otkrivamo ga prekasno, to je tihi ubojica'

Rak gušterače prošle je godine u Hrvatskoj uzeo gotovo 800 života, a u Europskoj uniji više od 132 tisuće samo u 2020. Zbog dramatičnih brojki Hrvatsko gastroenterološko društvo pokrenulo je inicijativu 'Ljubičasti studeni', mjesec posvećen upozoravanju na ovu bolest koja nosi najnižu stopu preživljenja u Europi. Sve češće pogađa i mlađe, a najgore od svega, u većini slučajeva otkrije se prekasno.

Predsjednica Hrvatskog gastroenterološkog društva, Ivana Mikolašević, za RTL Danas otkrila je koliko je situacija ozbiljna.

- Bilježimo stalan porast, a posebno zabrinjava što obolijevaju ljudi između 40. i 50. godine. Projekcije govore da će do 2035. incidencija skočiti za čak 40 posto - kaže Mikolašević. Prema njezinim riječima, pet godina preživi tek oko osam posto pacijenata.

Pušenje, alkohol, brza hrana i pretilost najveći krivci

- Nažalost, svi živimo prebrzo i prenezdravo. Pušenje, alkohol, pretilost, dijabetes, brza hrana, previše crvenog mesa – to su glavni faktori rizika - odgovara Mikolašević na pitanje zašto mladi sve ćešće oboljevaju.

Rak gušterače često se naziva tihim ubojicom. Organ je smješten duboko u trbuhu pa bolest dugo ne daje nikakve signale.

- Tumor mora narasti do određene razine da bi uopće počeo stvarati simptome, poput žutila kože, bolova u leđima ili iznenadne šećerne bolesti. A kad se simptomi pojave, uglavnom je riječ o uznapredovaloj ili metastatskoj fazi - upozorava.

Podsjetila je i na slučaj slavnog opernog pjevača Luciana Pavarottija, koji je unatoč dostupnosti vrhunskih liječnika izgubio bitku s ovom bolešću.

Liječnici jasni: 'Prevencija nam je jedini alat'

Iako se rak gušterače najčešće otkrije prekasno, postoji jedan konkretan korak koji svatko od nas može napraviti.

- Danas nam je glavno oružje smanjenje rizičnih čimbenika. To znači prestanak pušenja, manje alkohola, zdrava prehrana i borba s pretilošću. Uz to, ključna je edukacija javnosti - poručuje Mikolašević.

Dodaje da struka radi na podizanju svijesti, ali bez podrške medija teško se može doći do ljudi.

Inicijativa 'Ljubičasti studeni' zato ima jasan cilj, probuditi javnost prije nego što brojke postanu još crnje. Rak gušterače ne daje drugu šansu zato treba reagirati na vrijeme.