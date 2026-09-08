Turudić najavio optužnicu za aferu s otpadom u Gospiću: Evo kada će odluka stići...

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić komentirao je izvješće USKOK-a o zagađenju vode mikroplastikom u Gospiću i Varaždinu te aktualnu istragu vezanu uz ilegalno zakapanje otpada. Najavio je da bi državno odvjetništvo odluku o podizanju optužnice moglo donijeti krajem rujna ili početkom listopada, a istraga bi se, bude li potrebno, mogla i proširiti.

Turudić je za RTL Danas istaknuo da objavljivanje izvješća smatra dokazom da nadležne institucije rade svoj posao.

- U lipnju su donesene izmjene poslovnika državnog odvjetništva koje su nam dale alat da državni odvjetnik diskreciono odlučuje, ako postoji javni interes, da se objavi određeno tijekom provođenja dokaznih radnji ili izvida. Do sad smo objavili četiri izvješća, još ćemo objaviti vrlo brzo još tri - rekao je Turudić.

Objava izvješća, dodao je, uslijedila je i zbog kritika političara koji su tvrdili da se bira trenutak njihova objavljivanja. Objasnio je da izvješća nisu mogla biti objavljena odmah nakon što su izrađena jer ih najprije moraju dobiti osumnjičenici i njihovi branitelji.

- Znate, to prvo moraju dobiti okrivljenici i njihovi branitelji i biti upoznati s time. To je jedan od razloga, a drugi je da će biti ukupno sedam izvještaja. Da ih grupiramo - kazao je.

Govoreći o velikim količinama otpada koje su završile na području Gospića, Turudić je izrazio nevjericu prema tvrdnjama pojedinaca da nisu znali što se događa.

- U Virovitici znam kad nekome ugine kućni ljubimac, a ne živim tamo nego povremeno dolazim. Oni koji kažu da nisu pojma imali, ja im ne vjerujem. No to je njihova stvar - ustvrdio je.

Istaknuo je i da je postupak pokrenut još 2023. godine, a odbacio je tvrdnje da je istraga bila dovršena godinu kasnije.

- Cijeli postupak je iniciralo Ministarstvo unutarnjih poslova 2023. godine. Posve su promašene tvrdnje nekih političara da su oni nešto otkrili. Dakle 2023. je počeo postupak, započete su posebne dokazne radnje, sve je išlo svojim putem. To traje već skoro tri godine - rekao je.

Prema njegovim riječima, istraga je formalno započela 2025. godine i još traje, a trenutačno se provodi knjigovodstveno-financijsko vještačenje.

- Očekujemo da ćemo krajem rujna ili listopada donijeti državnoodvjetničku odluku - najavio je Turudić, dodajući da je moguće i proširenje istrage ako se za to pokaže potreba.

U slučaju je trenutačno osumnjičeno 14 fizičkih i četiri pravne osobe. Turudić je pritom potvrdio da se osumnjičenima neće suditi za kazneno djelo ekocida koje ministar pravosuđa Damir Habijan najavljuje uvesti u hrvatsko zakonodavstvo.

- Apsolutno ne, zabranjeno je načelo retroaktivnosti. Primjenjuje se zakon koji je važio u trenutku počinjenja kaznenog djela. Najava ministra Habijana je okej, ali za ovaj slučaj se ne mogu primijeniti - rekao je Turudić.

Na kraju je poručio da ne prati objave jednog od osumnjičenih, Josipa Šinceka, koji se na društvenim mrežama brani od optužbi. Ipak, potvrdio je da bi odluka u ovom slučaju mogla biti donesena već krajem ovog mjeseca ili početkom listopada.