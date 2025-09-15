Obavijesti

TIJANA STRADALA NA PARASAILINGU

Objavili snimku skipera nakon smrti mlade Srpkinje u Budvi: 'Majci ćemo reći da je živa...'

Objavili snimku skipera nakon smrti mlade Srpkinje u Budvi: 'Majci ćemo reći da je živa...'
Na početku snimke čuju se glasna glazba, zvuk mora, zvuk motora... Da bi onda skiper iz Srbije primijetio prazno sjedište. Počeo je psovati na engleskom....

Srpska državljanka Tijana R. poginula je u svibnju ove godine tijekom parasailinga u crnogorskoj Budvi. Pala je s 50 metara visine, neki svjedoci govore kako je bila i više, na 150 metara. Imala je samo 19 godina. O slučaju se dugo pričalo, puno je tu bilo neobjašnjivog, a sad je srpski Blic objavio audio snimku navodnog razgovora skipera neposredno prije nego što je došlo na nesreće. Na snimci se čuje njihova reakcija kad su shvatili da Tijane nema u sjedalu, oni su bili u gliseru za koji je bilo zakačeno sjedalo iz kojeg je Tijana pala. Jedan skiper je turski državljanin, drugi srpski državljanin.

- Nema djevojke, jao! Kad je pala? Glupa reklama - čuje se glas srpskog skipera.

- Ne znam - odgovara mu turski skiper.

- Kako je ovo moguće - kazao je srpski državljanin, koji je psovao cijelo vrijeme.

Kasnije na snimci čuje se kako skiper iz Srbije objašnjava sugovorniku, kojeg naziva Nemanja, da ne zna tko je djevojka koju su vozili, ali da nje nema...

- Brate, pala je djevojka iz zraka. Je li živa uopće? Ne znam tko je riba, brate, samo je na padobranu nema - kazao je srpski skiper, koja je sličnu rečenicu ponovio par puta.

Skiperi su se zatim počeli pitati je li djevojka živa, je li ju netko pokupio iz mora...

Srpski skiper potom je, piše Blic, pozvao Turčina kako bi provjerio je li skinuo karticu, za koju se pretpostavlja da se na njoj nalazi video Tijanine vožnje.

- Skinuo sam je - odgovorio mu je Turčin.

"Što ćemo reći majci?"

- Moraš je skloniti negdje, moramo je pogledati. Ali ne govori, ako netko pita, nemamo ništa. Ok? Molim te skloni karticu - kazao je Srbin.

Skiperi se potom pitaju "što će reći majci stradale djevojke". Mislili su da je strina s kojom je bila na plaži njezina majka...

- Što ćemo reći njezinoj majci? To su majka i kćer. Što ćemo joj reći kad pita za dijete - uspaničeno je pitao Turčin Srbina.

- Kazat ćemo da je dobro, da je živa i da će doći natrag - odgovara mu Srbin i dodaje "što da radim brate?".

Blic piše kako je u posjedu cijele snimke na kojoj se vidi kako je Tijana stalno molila skipere da je spuste, da prekinu vožnju, govorila je kako joj je cijelo iskustvo strašno, vrištala je...

- Hoću natrag. Molim vas, hoću natrag. ovo je prestrašno - pokušavala ih je Tijana dozvati.

U idućem trenutku počela je, piše Blic, skidati sigurnosni pojas. Navode kako je to napravila iz straha za život, vjerojatno uslijed napada panike, osjećala se ugroženo na velikoj visini. Kad se otkopčala, pokušala se rukama držati, ali konop joj je iskliznuo i ona je pala...

Vožnja se nastavila nekoliko minuta dok skiperi nisu shvatili da je sjedište prazno...

Dan nakon smrti vlasnik agencije za parasailing kazao je za Blic kako "Tijana nije pokazivala nikakav strah".

'Vlasnik govori neistinu'

- Radi se o nesretnom slučaju, na moju veliku žalost došlo je do tragedije. Ono što mogu otkriti je da je sigurno riječ o nesretnom slučaju. Ona nije pokazivala nikakav strah od letenja, prošla je obuku, nakon koje je uslijedila tragedija. Ne znam točno što se dogodilo, originalni snimak je policija oduzela, tako da ne znam što je ona govorila neposredno prije pada - kazao je vlasnik agencije nakon tragedije za Blic.

- Totalna je neistina da je Tijana prošla obuku. Vlasnik govori neistinu - kazala je potom strina s kojom je Tijana bila na odmoru.

Slučaj istražuje Osnovno državno tužiteljstvo u Budvi, piše Nova.rs i dodaje kako je nesretna djevojka pala s visine od 50 metara. Nije joj bilo spasa.

- Kao odvjetnik obitelji, kako bih bolje upoznao javnost s navedenim događajem, ističem da je tog dana Tijana R. boravila na Slovenskoj plaži sa svojom strinom D. G. i njenom sedmomjesečnom bebom, kada su naišla dva muškarca, državljanin Srbije i državljanin Turske, koji su ponudili besplatan promotivni let parasailingom, koji je Tijana prihvatila. Očekujući da će let biti na nižim i sigurnim visinama, Tijana je zamolila svoju strinu da je snima telefonom tijekom leta, što je ona i učinila. Ti muškarci nisu imali dozvolu za boravak i rad u Crnoj Gori, nisu Tijani pružila ni minimum uputa i obuke prije samog leta, u smislu da joj pokažu planirani tok leta, rukovanje opremom, kao i način komunikacije s plovilom u slučaju da želi prekinuti let. Osim toga, nisu joj rekli koliko će let trajati - poručio je odvjetnik, piše Nova.

Dodaje da Tijani nisu ponudili da potpiše suglasnost kojom preuzima odgovornost za let.

- Nakon ukrcavanja na plovilo, o čemu postoje snimke, let se odvijao na nižim visinama u blizini obale, i Tijana je na navedenim snimkama bila vidno raspoložena i mahala svojoj strini, a u jednom trenutku se spustila s padobranom u vodu, što je trebao biti i kraj vožnje. Međutim, nedugo zatim plovilo se okreće i ubrzava prema plaži Mogren, a padobran s Tijanom se ponovno podiže, ovog puta mnogo više i brže. Osobe koje su upravljale plovilom nisu ni obratila pažnju da Tijana doziva u pomoć i maše rukama želeći da se vožnja prekine, a za ovo je obitelj saznala od osoba koje su odgledale cijeli snimak leta sa nadzorne kamere - poručuje odvjetnik.

Stručnjaci iz područja medicine s kojima je Blic razgovarao složni su - djevojka nije htjela počiniti samoubojstvo, vjerojatno se radilo o napadu panike.

- Napad panike onemogućio joj je racionalno rasuđivanje - kaže psihijatrica Mirjana Tomović.

Nesretna Tijana, pokazala je obdukcija, umrla je teških ozljeda prsnog koša i utapanja, izijestila je Pobjeda.

