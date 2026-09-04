Objavljena satnica subotnjeg prosvjeda u Zagrebu: 'Ovo neće biti mjesto za ideologije'

Građanska inicijativa 'Gospić je naš dom' uputila je u petak poziv građanima da se u što većem broju pridruže prosvjedu koji će se održati u subotu u centru Zagreba. Organizatori poručuju kako je riječ isključivo o građanskom okupljanju na kojem će građani iznijeti svoje zahtjeve i poslati poruku javnosti, ali prije svega pokazati zajedništvo.

Iz inicijative posebno naglašavaju kako je jedini organizator prosvjeda građanska inicijativa „Gospić je naš dom“ te da za govornicom neće biti političari, nego građani.

– Sutra građani izlaze na ulicu tražiti ono što im već pripada po Ustavu i zakonu. Ovo je građanski prosvjed i to je naše pravo. Još jednom ponavljamo, jedini organizator je GI „Gospić je naš dom“. Za govornicom govore isključivo građani – poručili su organizatori.

Ističu kako će na okupljanju biti izneseni zahtjevi građana, ali naglašavaju da je jedna od najvažnijih poruka prosvjeda upravo zajedništvo.

Organizatori su građane pozvali da se odazovu u što većem broju, ali i da tijekom cijelog okupljanja zadrže dostojanstvo. Upozorili su pritom na mogućnost provokacija i pokušaja da se prosvjed prikaže drugačijim nego što organizatori tvrde da jest.

– Oni koji ovaj prosvjed pokušavaju prikazati kao nešto što on nije, čekaju povod. Bilo kakav. Nemojmo im ga dati i nemojmo dopustiti da nas sutra dijele na ove ili one – poručili su iz inicijative.

Posebno su podsjetili da se na okupljanju očekuju i obitelji s djecom te pozvali sve sudionike na međusobno poštovanje i odgovorno ponašanje.

Foto: Gospić je naš

– Sutra dolaze i obitelji s djecom. Čuvajmo jedni druge, onako kako želimo da se čuva i naša država – naveli su.

Građane su pozvali da na prosvjed ponesu hrvatske zastave, ističući pritom kako okupljanje, prema njihovim riječima, nije mjesto za iskazivanje ideoloških uvjerenja.

– Sutrašnji prosvjed nije mjesto za iskazivanje ideoloških uvjerenja. Unaprijed se ograđujemo od svakog pokušaja provokacije i osuđujemo ga. Sve što izađe iz ovih okvira smatrat ćemo namjernim pokušajem diskreditacije – poručili su organizatori.

Poziv su uputili i medijima, od kojih traže da tijekom prosvjeda pozornost usmjere prvenstveno na građane i njihove razloge dolaska, a ne na političare i njihove izjave.

– Medijski prostor dajte onima čiji se glas ne čuje. Fokus sutrašnjeg okupljanja nisu političari niti njihove izjave. Dajte običnom građaninu ove zemlje da vam kaže zašto je na ulici – navodi se u poruci inicijative.

Organizatori naglašavaju kako mikrofon neće prepustiti političkim strankama niti političarima te pozivaju i medije da građanima daju prostor da sami govore o problemima zbog kojih izlaze na ulicu.

U završnoj poruci građanska inicijativa pozvala je na ponos i zajedništvo pod sloganom 'Ljudi za ljude' te poručila:

– Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku!

Kako su najavili, sigurnost tijekom povorke osiguravat će zaštitari i policija.