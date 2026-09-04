Plenković o otpadu u Gospiću: 'Ugroze za stanovništvo sada nema, voda je ispravna'

Premijer Andrej Plenković rekao je u petak na sjednici Vlade kako prijetnja zagađenjem nije nešto što se zanemaruje, odlagalište otpada u Gospiću će se sanirati, a ugroze za lokalno stanovništvo sada nema, dok je svima u odgojno-obrazovnom procesu zaželio uspješan početak nove pedagoške godine. Plenković se u uvodnom govoru osvrnuo na pitanje kvalitete vode i hrane u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji koje je izazvalo zabrinutost među građanima.

"Ispitivanja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koja se provode, potvrdila su da sve dezinformacije koje se šire o vodi u Gospiću su netočne. Voda iz sustava javne vodoopskrbe u Gospiću i u Ličko-senjskoj županiji i niže prema moru je u potpunosti ispravna za piće", poručio je.

Prijetnja zagađenjem s tog odlagališta, dodao je, nije nešto što se zanemaruje, već se tretira ozbiljno te je u tijeku proces sanacije, a također je dodao kako Vlada tom problemu pristupa zakonito, stručno i transparentno.

"U tom ćemo smjeru i nastaviti, neovisno o političkim inicijativama koje zlorabe ovu situaciju s odlagalištem u Gospiću, što je u potpunosti njihovo demokratsko pravo, ali u konačnici će samo nadležne institucije na kraju riješiti problem", poručio je Plenković.

Ponovio je kako Vlada razumije zabrinutost ljudi zbog otpada koji je završio u Gospiću te naveo kako je Fond za zaštitu okoliša preuzeo dio aktivnosti oko sanacije odlagališta, istaknuvši kako će prekrivanje zakopanog otpada biti gotovo do sredine listopada, kako bi se spriječilo procjeđivanje voda i sadržaja otpada u tlo i eliminirala mogućnost zagađivanja voda, dok će odvoženje otpada u vrećama također ubrzo krenuti.

Analiziraju se ponude za odnošenje rasutog otpada, pripremljen je plan sanacije zakopanog otpada te se priprema odvoženje otpada u silosima, dodao je.

"Svi aspekti otpada koji se nalazi na lokaciji PPK Velebit su u aktivnom procesu rada Fonda, uz djelovanje Ministarstva zaštite okoliša, na temelju naloga Vlade", ustvrdio je premijer.

Podsjetio je i na kazneni aspekt cijele situacije te najavio izmjene Kaznenog zakona radi pooštravanja kazni i uvođenja novih kaznenih djela protiv okoliša, kao i izmjene Zakona o gospodarenju otpadom kako se takva nezakonita postupanja ne bi ponavljala.

U ponedjeljak počinje nova školska godina za 450.000 učenika

Plenković se osvrnuo i na početak nove pedagoške i školske godine u ponedjeljak.

"Želim svim učiteljima, nastavnicima, odgojiteljima, učenicima, najmlađima koji idu u vrtiće, uspješan početak nove godine, puno znanja, veselja i uspjeha", poručio je.

Naveo je kako 450.000 učenika diljem Hrvatske kreće u novu nastavnu godinu, istaknuvši da je obrazovanje jedan od strateških prioriteta Vlade.

Pri tome je naglasio veliki investicijski ciklus od 3,2 milijarde eura koji se radi na povećanju kvalitete i pristupačnosti obrazovanja na svim razinama te otvaranje brojnih vrtića i škola, osobito osnovnoškolskih s ciljem jednosmjenske nastave u cijeloj Hrvatskoj do 2030. godine, te izgradnju brojnih sportskih dvorana, odluke o besplatnim udžbenicima, prijevozu i obroku.