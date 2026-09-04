Obavijesti

News

Komentari 1
SJEDNICA VLADE

Plenković o otpadu u Gospiću: 'Ugroze za stanovništvo sada nema, voda je ispravna'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Plenković o otpadu u Gospiću: 'Ugroze za stanovništvo sada nema, voda je ispravna'
Zagreb: Održana 198. sjednica Vlade, nabavlja se novo oružje | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Premijer je istaknuo kako su rezultati ispitivanja kvalitete vode u Gospiću potvrdili da je voda ispravna za piće, dok se sanacija odlagališta otpada nastavlja kako bi se zaštitilo lokalno stanovništvo.

Premijer Andrej Plenković rekao je u petak na sjednici Vlade kako prijetnja zagađenjem nije nešto što se zanemaruje, odlagalište otpada u Gospiću će se sanirati, a ugroze za lokalno stanovništvo sada nema, dok je svima u odgojno-obrazovnom procesu zaželio uspješan početak nove pedagoške godine. Plenković se u uvodnom govoru osvrnuo na pitanje kvalitete vode i hrane u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji koje je izazvalo zabrinutost među građanima.

"Ispitivanja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koja se provode, potvrdila su da sve dezinformacije koje se šire o vodi u Gospiću su netočne. Voda iz sustava javne vodoopskrbe u Gospiću i u Ličko-senjskoj županiji i niže prema moru je u potpunosti ispravna za piće", poručio je.

Prijetnja zagađenjem s tog odlagališta, dodao je, nije nešto što se zanemaruje, već se tretira ozbiljno te je u tijeku proces sanacije, a također je dodao kako Vlada tom problemu pristupa zakonito, stručno i transparentno.

OTPAD U LICI Pročitajte što je Plenković rekao na početku sastanka u Gospiću, onda je zamolio medije za izađu
Pročitajte što je Plenković rekao na početku sastanka u Gospiću, onda je zamolio medije za izađu

"U tom ćemo smjeru i nastaviti, neovisno o političkim inicijativama koje zlorabe ovu situaciju s odlagalištem u Gospiću, što je u potpunosti njihovo demokratsko pravo, ali u konačnici će samo nadležne institucije na kraju riješiti problem", poručio je Plenković.

Ponovio je kako Vlada razumije zabrinutost ljudi zbog otpada koji je završio u Gospiću te naveo kako je Fond za zaštitu okoliša preuzeo dio aktivnosti oko sanacije odlagališta, istaknuvši kako će prekrivanje zakopanog otpada biti gotovo do sredine listopada, kako bi se spriječilo procjeđivanje voda i sadržaja otpada u tlo i eliminirala mogućnost zagađivanja voda, dok će odvoženje otpada u vrećama također ubrzo krenuti.

Analiziraju se ponude za odnošenje rasutog otpada, pripremljen je plan sanacije zakopanog otpada te se priprema odvoženje otpada u silosima, dodao je.

PREMIJER KASNI... IGNORIRAO IH Pogledajte pisma koja su građani slali Plenkoviću oko ilegalnog otpada u Gospiću
IGNORIRAO IH Pogledajte pisma koja su građani slali Plenkoviću oko ilegalnog otpada u Gospiću

"Svi aspekti otpada koji se nalazi na lokaciji PPK Velebit su u aktivnom procesu rada Fonda, uz djelovanje Ministarstva zaštite okoliša, na temelju naloga Vlade", ustvrdio je premijer.

Podsjetio je i na kazneni aspekt cijele situacije te najavio izmjene Kaznenog zakona radi pooštravanja kazni i uvođenja novih kaznenih djela protiv okoliša, kao i izmjene Zakona o gospodarenju otpadom kako se takva nezakonita postupanja ne bi ponavljala.

U ponedjeljak počinje nova školska godina za 450.000 učenika

Plenković se osvrnuo i na početak nove pedagoške i školske godine u ponedjeljak.

"Želim svim učiteljima, nastavnicima, odgojiteljima, učenicima, najmlađima koji idu u vrtiće, uspješan početak nove godine, puno znanja, veselja i uspjeha", poručio je.

TOMISLAV KLAUŠKI Plenković uspoređuje prosvjed za Gospić s nadstrešnicom u Novom Sadu. I opet promašuje
Plenković uspoređuje prosvjed za Gospić s nadstrešnicom u Novom Sadu. I opet promašuje

Naveo je kako 450.000 učenika diljem Hrvatske kreće u novu nastavnu godinu, istaknuvši da je obrazovanje jedan od strateških prioriteta Vlade.

Pri tome je naglasio veliki investicijski ciklus od 3,2 milijarde eura koji se radi na povećanju kvalitete i pristupačnosti obrazovanja na svim razinama te otvaranje brojnih vrtića i škola, osobito osnovnoškolskih s ciljem jednosmjenske nastave u cijeloj Hrvatskoj do 2030. godine, te izgradnju brojnih sportskih dvorana, odluke o besplatnim udžbenicima, prijevozu i obroku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Javili se iz tvrtke koja je dobila posao s otpadom u Gospiću: Iz odgovora nije ništa jasno...
GRAĐANI U STRAHU

Javili se iz tvrtke koja je dobila posao s otpadom u Gospiću: Iz odgovora nije ništa jasno...

Posebno želim naglasiti da se otpad neće samo skladištiti u Zaprešiću. Građani u tom pogledu mogu biti bez brige, stoji u odgovoru, ali nije pojašnjeno što će se s otpadom zapravo događati...
Otpad iz Ličkog Osika je ipak kontaminiran: 'Liječnici su rekli da je najviše karcinoma u Lici'
ISPOVIJEST SVEĆENIKA

Otpad iz Ličkog Osika je ipak kontaminiran: 'Liječnici su rekli da je najviše karcinoma u Lici'

Luka Blažević, župnik u Župi svetog Josipa u Ličkom Osiku, još je početkom kolovoza za HRT pričao o svojoj borbi s karcinomom. U isto vrijeme njegovi mještani bore se protiv odloženog otpada
Sezonski radnici veličali ratnog zločinca Mladića u Hrvatskoj: Ostaju bez dozvola, moraju otići
KAKAV BAHATLUK

Sezonski radnici veličali ratnog zločinca Mladića u Hrvatskoj: Ostaju bez dozvola, moraju otići

Utvrđeno je da su na svojim javnim i otvorenim profilima na društvenim mrežama objavljivali slike, simbole, pjesme i tekstove kojima su odavali počast i iskazivali zahvalnost osobi osuđenoj za ratne zločine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026