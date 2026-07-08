Objavljeni su turistički rezultati za prvih šest mjeseci: Evo gdje je ostvareno najviše noćenja

Prema podacima sustava eVisitor, koji sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnim i nekomercijalnim objektima te nautičkom charteru (sustav eCrew), u Hrvatskoj je u razdoblju od siječnja do kraja lipnja ostvareno više od 7,6 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja izjednačenje rezultata u dolascima i noćenjima. Od toga je na Jadranu ostvareno 27,1 milijun noćenja, što predstavlja rezultat na razini lanjskog, dok je na kontinentu zajedno s gradom Zagrebom ostvareno 2,4 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 1 posto.

„S obzirom na sve geopolitičke okolnosti i poremećaje na tržištima zadovoljni smo rezultatima ostvarenima u prvoj polovici godine, koji su na razini prošlogodišnjih. Prema podacima Eurostata za prvo tromjesečje, Hrvatska je četvrta destinacija u Europi po ostvarenim noćenjima, ostavivši iza sebe konkurente poput Grčke, Španjolske, Italije i Portugala. Svoje promotivne aktivnosti prilagodili smo aktualnoj situaciji i izazovima s kojima se suočavamo, što je polučilo dobre rezultate. Vjerujemo da ćemo, uz pametnu cjenovnu politiku, uspješno odraditi i ovo drugo poluvrijeme, glavni dio turističke godine i posezonu“, istaknuo je Tonči Glavina, ministar turizma i sporta.

Kada turistički rezultat Hrvatske segmentiramo po županijama, u prvom je polugodištu najviše noćenja ostvareno u Istri (8,7 milijuna noćenja), Splitsko-dalmatinskoj županiji (5,3 milijuna noćenja) te na Kvarneru (4,7 milijuna noćenja), a gledano prema destinacijama u Dubrovniku, Rovinju, Poreču, Zagrebu i Splitu.

„Postignuti rezultati potvrđuju kvalitetu i konkurentnost naše ukupne turističke ponude, ali i važnost kontinuiranih promotivnih aktivnosti koje provodimo na ključnim emitivnim tržištima, a kojima dodatno jačamo vidljivost Hrvatske, potičemo interes za putovanja izvan vrhunca sezone te promoviramo raznolikost naše ponude. Pritom smo pratili trendove na turističkom tržištu te u skladu s time prilagođavali komunikacijske poruke u okviru provedenih kampanja. Također, poseban smo naglasak stavili na suradnje sa strateškim partnerima, odnosno aviokompanijama, turoperatorima, agencijama i prijevoznicima, za što smo u ovoj godini, zajedno sa sustavom turističkih zajednica, osigurali preko 6 milijuna eura za suradnje s oko 70 partnera. Na taj smo način izravno utjecali na povećanje broja aviolinija prema našoj zemlji, kojih ove godine imamo 330, odnosno 74 linije više nego lani“, izjavio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Gledano prema tržištima, tijekom prvih šest mjeseci najviše su noćenja ostvarili gosti s tržišta Njemačke (5,6 milijuna noćenja), Hrvatske (4,2 milijuna noćenja), Slovenije (2,9 milijuna

noćenja), Austrije (2,5 milijuna noćenja), Poljske (1,6 milijuna noćenja), UK-a (1,4 milijuna noćenja), Češke (1,1 milijun noćenja), SAD-a (1 milijun noćenja) i dr.

Kada se promatraju rezultati ostvareni po vrstama smještaja u komercijalnom segmentu, u hotelima, koji ostvaruju udio od 14 posto u komercijalnim kapacitetima, ostvareno je 47 posto komercijalnih dolazaka, u kampovima, koji ostvaruju udio od 20 posto u komercijalnim kapacitetima, ostvareno je 15 posto komercijalnih dolazaka, dok je u objektima u domaćinstvu, koji ostvaruju udio od 52 posto u komercijalnim kapacitetima, ostvareno 27 posto komercijalnih dolazaka.