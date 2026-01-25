Obavijesti

Oborine već za početak tjedna: U gorju su najavili i snijeg!

Piše Iva Tomas,
Foto: DHMZ

Na krajnjem jugu očekuje se lokalna kiša osobito do jutra, moguće i obilnija te grmljavina, zatim rjeđa oborina

U ponedjeljak na istoku Hrvatske bit će umjereno do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, uz mogućnost poledice. Vjetar uglavnom slab pa je do jutra moguća i magla. Temperatura će biti većinom između 2 i 7 °C. Magla će prijepodne biti češća u središnjoj Hrvatskoj, a lokalno se očekuju i oborine. Osim kiše, moguća je i oborina na granici kiše i snijega te stvaranje poledice. Najniža temperatura oko 0 °C, najviša oko 5 °C, a očekuju se i sunčana razdoblja, piše HRT.

Na zapadu će biti mjestimičnih oborina u prvom dijelu dana. Na sjevernom Jadranu su do jutra mogući obilniji pljuskovi i grmljavina, a popodne će biti sunčanije. U oblačnijoj Gorskoj Hrvatskoj uz kišu će biti i susnježica, samo u višim predjelima i snijeg. Umjereno do jako jugo već će u noći slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 2 do 8 °C, u gorju oko -1 °C. Najviša dnevna oko 11 °C, u gorju oko 5 °C.

Foto: DHMZ

I u Dalmaciji ponegdje kiša, pa i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a poslijepodne rijetka oborina pa i djelomično razvedravanje. Umjereno do jako jugo okretat će na slabiji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 4 °C u unutrašnjosti do 10 °C na obali, a najviša dnevna od 10 do 14 °C.

Na krajnjem jugu očekuje se lokalna kiša osobito do jutra, moguće i obilnija te grmljavina, zatim rjeđa oborina. Umjereno do jako jugo i oštro - južni vjetar postupno će slabjeti, kao i valovitost mora - s valovitog na umjereno valovito.

Foto: DHMZ

