Evo kakvo nas vrijeme čeka za vikend: Najavili su i snijeg?!

Hrvatsku u subotu očekuje pretežno oblačno vrijeme, a sunčana razdoblja bit će rijetkost, prognozirala je za HRT meteorologinja Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a. U Slavoniji, Baranji i Srijemu jutro može donijeti maglu, dok se u drugom dijelu dana povećava mogućnost slabe kiše. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar, a temperature će se kretati od -2 do 0 °C ujutro te do 7 °C poslijepodne.

Središnja Hrvatska bit će još malo hladnija i također pod gustim oblacima. Kiša će padati mjestimice, češće kasnije tijekom dana, no oprez je potreban u noći i ujutro jer se oborina može smrzavati na tlu. Vjetar će uglavnom biti slab.

Zapad zemlje očekuje vjetrovitiji scenarij. Uz umjereno jugo i južni vjetar, povremeno će padati kiša, dok bi u najvišim predjelima moglo biti i snijega. U Gorskoj Hrvatskoj postoji mogućnost poledice zbog smrzavanja kiše na hladnoj podlozi. Najviše dnevne temperature u gorju bit će oko 5 °C, a na sjevernom Jadranu do 12 °C.

Ni Dalmacija neće imati stabilno vrijeme. Prevladavat će promjenjivo, a u unutrašnjosti i pretežno oblačno, uz čestu kišu. Lokalno su mogući i jači pljuskovi praćeni grmljavinom. Umjereno do jako jugo uzburkat će more, a temperature će se kretati između 8 i 13 °C.

Na krajnjem jugu zemlje kiša će se pojavljivati mjestimice, ponegdje i u obliku grmljavinskih pljuskova. Uz jako jugo, dnevne temperature uglavnom će biti između 9 i 14 °C.

Oblačno i kišovito zadržat će se i u nedjelju. U unutrašnjosti Dalmacije moguća je obilnija kiša, dok će u gorju padati snijeg. Na sjeveru zemlje još u noći postoji opasnost od oborine koja se smrzava na tlu. Puhat će umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar.

Početkom novog tjedna slijedi smirivanje vremena i više sunčanih razdoblja. Utorak će donijeti hladnija jutra, a ponegdje je moguća i magla. Na Jadranu će se jugo postupno smirivati, a u utorak okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak, uz uglavnom suho vrijeme.