Obavijesti

News

Komentari 0
SNIJEG U GORJU

Evo kakvo nas vrijeme čeka za vikend: Najavili su i snijeg?!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Evo kakvo nas vrijeme čeka za vikend: Najavili su i snijeg?!
Foto: Canva/Pixsell/Dusko Jaramaz/DHMZ

Meteorologinja DHMZ-a upozorava: U subotu oblačno diljem zemlje, u nedjelju nova runda kiše, u gorju i snijeg, a početak tjedna donosi smirivanje vremena

Admiral

Hrvatsku u subotu očekuje pretežno oblačno vrijeme, a sunčana razdoblja bit će rijetkost, prognozirala je za HRT meteorologinja Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a. U Slavoniji, Baranji i Srijemu jutro može donijeti maglu, dok se u drugom dijelu dana povećava mogućnost slabe kiše. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar, a temperature će se kretati od -2 do 0 °C ujutro te do 7 °C poslijepodne.

Središnja Hrvatska bit će još malo hladnija i također pod gustim oblacima. Kiša će padati mjestimice, češće kasnije tijekom dana, no oprez je potreban u noći i ujutro jer se oborina može smrzavati na tlu. Vjetar će uglavnom biti slab.

NA JUGU GRMLJAVINA I KIŠA Zbog minusa i poledice upalili meteoalarm za istok Hrvatske
Zbog minusa i poledice upalili meteoalarm za istok Hrvatske

Zapad zemlje očekuje vjetrovitiji scenarij. Uz umjereno jugo i južni vjetar, povremeno će padati kiša, dok bi u najvišim predjelima moglo biti i snijega. U Gorskoj Hrvatskoj postoji mogućnost poledice zbog smrzavanja kiše na hladnoj podlozi. Najviše dnevne temperature u gorju bit će oko 5 °C, a na sjevernom Jadranu do 12 °C.

Ni Dalmacija neće imati stabilno vrijeme. Prevladavat će promjenjivo, a u unutrašnjosti i pretežno oblačno, uz čestu kišu. Lokalno su mogući i jači pljuskovi praćeni grmljavinom. Umjereno do jako jugo uzburkat će more, a temperature će se kretati između 8 i 13 °C.

EVO KAKVO NAS VRIJEME ČEKA Hladni val na istoku Hrvatske, uz Jadran kiša s grmljavinom: 'Postoji opasnost od poledice'
Hladni val na istoku Hrvatske, uz Jadran kiša s grmljavinom: 'Postoji opasnost od poledice'

Na krajnjem jugu zemlje kiša će se pojavljivati mjestimice, ponegdje i u obliku grmljavinskih pljuskova. Uz jako jugo, dnevne temperature uglavnom će biti između 9 i 14 °C.

Oblačno i kišovito zadržat će se i u nedjelju. U unutrašnjosti Dalmacije moguća je obilnija kiša, dok će u gorju padati snijeg. Na sjeveru zemlje još u noći postoji opasnost od oborine koja se smrzava na tlu. Puhat će umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar.

UPOZORENJA DILJEM ZEMLJE Minusi i oblaci na kopnu, u Lici opasnost od poledice zbog kiše
Minusi i oblaci na kopnu, u Lici opasnost od poledice zbog kiše

Početkom novog tjedna slijedi smirivanje vremena i više sunčanih razdoblja. Utorak će donijeti hladnija jutra, a ponegdje je moguća i magla. Na Jadranu će se jugo postupno smirivati, a u utorak okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak, uz uglavnom suho vrijeme.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šime Vrsaljko o hotelu koji je otvarao s rođakom: 'Od rujna 2025. nemam više ništa s tim'
HOTEL JE ZATVOREN

Šime Vrsaljko o hotelu koji je otvarao s rođakom: 'Od rujna 2025. nemam više ništa s tim'

Bivši reprezentativac Šime Vrsaljko se povukao iz posla, a projekt se suočio s problemima koji su doveli do neisplate plaća, blokade tvrtke i prestanka rada hotela. Radnici su ostali bez posla
Gotovi pregovori. Sutra se nastavljaju. Zelenski otkrio: Čekamo odgovor s ruske strane
PRATITE NA 24SATA

Gotovi pregovori. Sutra se nastavljaju. Zelenski otkrio: Čekamo odgovor s ruske strane

Ujedinjeni Arapski Emirati danas su domaćin povijesnog sastanka na kojem će po prvi put od početka ruske invazije za isti stol sjesti pregovarači Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država
Postoje četiri dokumenta za kraj rata u Ukrajini. Jedan bi mogao biti poguban za Zelenskog
UMIJEĆE PREGOVARANJA

Postoje četiri dokumenta za kraj rata u Ukrajini. Jedan bi mogao biti poguban za Zelenskog

Prvi je tekst krovni okvir za cijeli paket, rekao je za Corriere hrvatski premijer Andrej Plenković. Zatim slijede tri ključna dijela. Najopasniji za Zelenskog u suštini predviđa prepuštanje Rusiji dijela Donbasa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026