Obrat na suđenju: Keleminčić otpustio odvjetnika, tvrdi da je bio na brodu u vrijeme ubojstva

Optuženi je otkazao punomoć branitelju, započela je ročište na Županijskom sudu sutkinja, predsjednica sudskog vijeća koje sudi Damiru Keleminčiću da je krajem 2011. ubio susjedu Slavojku Senišin (76) kako bi se domogao njezina stana u Dinarskoj ulici u Zagrebu. Keleminčić tvrdi da je nevin iako je Slavojkino tijelo policija pronašla u rujnu 2022. na njegovu imanju u Prečnom, zakopano u bunaru.

- Tako je, jučer sam ga nazvao i otkazao punomoć - rekao je Keleminčić.

S obzirom da je već iznosio obranu i da je suđenje pri kraju, ovo je veliki obrat. Prije početka ročišta, sve je zvučalo kao pravni manevar obrane i Keleminčića da odgodi donošenje presude. No nakon što su mu pravosudni policajci skinuli lisice, predao je sudu četiri dokumenta.

- Ja sam u vrijeme kad tužiteljstvo tvrdi da je Slavojka ubijena i da sam to ja napravio, plovio u Crnoj Gori, evo papira koji to dokazuju - rekao je.

Riječ je o brodskoj papirologiji koja sadrži popis posade, kad je sišao s broda, kad je uplovio u Crnu Goru, dokumentu s datumom ukrcaja i iskrcaja putnika kao i popisom posade i putnika s potpisom i pečatom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Svi su datirani između lipnja i rujna 2011. godine. Ukoliko se pokaže da su autentični, tužiteljstvo će se naći u novom problem, iako imaju Keleminčića na snimci kako javlja svom ocu da su pronašli Slavojku na njegovom imanju.

- Jesi ručao? Ja sam u Prečnom. Kopaju tu s bagerom. Vjerojatno budu našli Slavojku. Tako da, evo, oprosti za sve. Ja sam se od nje branio i to ti pričam tako da znaš - rekao je ocu 21. rujna 2022. u 14.39 sati na telefon. Razgovor je trajao dvije minute, a otac mu je rekao da je napravio salatu, da će jesti sir i poriluk koji mu je donio te ga potom pita: 'Kaj, ti si ju maknul?' Keleminčić mu odgovara 'Da, da, samo ne smiješ to nikom pričat. Sad oni kopaju tu cijelo dvorište. Pojedi poriluk.'

Slavojkin nestanak policiji je 5. studenog 2011. prijavio njezin sin. Kako potraga za njom nije urodila plodom, Keleminčić je strpljivo čekao da prođe zakonski rok od pet godina kako bi se Slavojku proglasilo mrtvom. Potom je 20. rujna 2016. na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu podnio zahtjev za promjenom upisa nekretnine. Sa sobom je imao ugovor u kojem je, tvrdi tužiteljstvo, sebe neistinito naveo kao kupca stana Slavojke Senišin. U tom ugovoru, koji je bio ovjeren kod javnog bilježnika, pisalo je da je stan kupio 7. lipnja 2005. Keleminčić je požurivao i uknjižbu, koja je provedena 16. siječnja 2017., nakon čega je on provalio u stan, promijenio bravu i u njega uselio svog sina. Keleminčić se branio da nije kriv.

- Po mojemu mišljenju, moguća su tri scenarija kako je tijelo Slavojke Senišin završilo zatrpano u bunaru na mojem imanju u Prečnom. Prvi je da je na neki način umiješan njezin sin, ja to ne znam jer nisam inspektor. Drugi je da je Marijan J., njezin partner, "snimio" situaciju kad je došao u Prečno s njom i raspitivao se oko moga bunara, a treći je da sam to učinio ja, ali ja to nisam učinio - rekao je.

Tvrdio je da je posljednju od tri rate u iznosu od 10.000 eura dao misterioznom Marijanu i to 11. 11. 2011.. godine.

- Kako ste zapamtili taj datum? To je bilo prije 24 godine - pitala ga je sutkinja.

- Zapamtio sam taj datum jer je nekako sve bilo u broju 11 - kazao je Keleminčić.

- Je li postojao nekakav dogovor između vas i Marijana? Zbog čega je došao kod Vas i donio po tu zadnju ratu i donio primjerak ovjerenog ugovora? - nastavila ga je ispitivati sutkinja.

- Nije bilo nikakvog dogovora. Došao je samoinicijativno do mene i donio mi dva primjerka ovjerenog kupoprodajnog ugovora, a ja sam mu predao 10.000 eura - ustvrdio je.

Sporni ugovor, pojasnio je Keleminčić, sastavili su još 2005. godine.

- Ne znam gdje je sastavljen, znam da je potpisan u mom stanu. Marijan i Slavojka došli su kod mene s četiri primjerka ugovora. Ja tad nisam zadržao nijedan primjerak jer ionako nije bio ovjeren. Dogovorili smo da ću ja isplatiti Slavojki 30.000 eura u tri rate u roku od sljedećih pet godina, no to se oduljilo do 2011. Marijan je rekao da se ni njemu ne žuri jer tek planira početi graditi tu kuću.

Dogovor je bio i da u posjed stana stupam nakon isplate zadnje rate, a dotad Slavojka može živjeti u njemu. Nismo sve te detalje dokumentirali već smo imali usmeni dogovor. Sve je bilo na riječ - pričao je Keleminčić.

Sud će mu dodijeliti branitelja po službenoj dužnosti, kako Keleminčić ne bi pokušao odugovlačiti suđenje time što ne može naći odvjetnika, a on sam je rekao da će naći i privatnog branitelja. Nastavak je u listopadu.