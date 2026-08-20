Obavijesti

News

Komentari 1
raspisali uhidbeni nalog

Ukrajincu uhićenom u Puli zbog napada na Sjeverni tok određen istražni zatvor: 'Žalit ćemo se!'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Ukrajincu uhićenom u Puli zbog napada na Sjeverni tok određen istražni zatvor: 'Žalit ćemo se!'
13
EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE: U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na plinovod Sjeverni tok | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ukrajinac za kojim je bio raspisan europski uhidbeni nalog, izvijestila je u četvrtak istarska policija, uhićen je u srijedu u jutarnjim satima u turističkom objektu na području Pule

Ukrajinskom državljaninu Vladimir Ž. (46) koji je u srijedu uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na baltički Sjeverni tok, u četvrtak je sutkinja istrage Županijskog suda u Puli odredila istražni zatvor. Ukrajinac je doveden na saslušanje na Županijski sud nakon što je tijekom jutra ispitan na Županijskom državnom odvjetništvu koje je sutkinji istrage predložilo ekstradicijski pritvor, a odluku sutkinje novinarima je potvrdio jedan od njegovih branitelja, odvjetnik Matija Miloš.

"Mom klijentu je određen istražni zatvor na temelju prijedloga državnog odvjetnika radi osiguranja predaje temeljem europskog uhidbenog naloga u Saveznoj Republici Njemačkoj. Sutkinja istrage će sada donijeti pisano rješenje, mi ćemo se na to žaliti, međutim ono što je za nas puno bitnije je daljnji postupak u kojem će se pred sudskim vijećem u izvanraspravnom vijeću odlučivati o tome da li su ispunjeni uvjeti za predaju", rekao je novinarima odvjetnik Miloš koji zajedno s odvjetnikom Ljubom Pavaskovićem Viskovićem brani Ukrajinca. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na plinovod VIDEO
U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na plinovod | Video: 24sata/Srećko Niketić/PIXSELL

Miloš je potvrdio da do izručenja neće doći prije rješenja o žalbi te dodao da je obrana danas istaknula, a to će biti i predmetom u daljnjem postupku, kako Njemačka na temelju istih činjenica i iste pravne kvalifikacije traži izručenje, a temeljem toga u Poljskoj je ono odbijeno. "To su dva temeljna razloga koje smo mi danas elaborirali i to će biti predmetom daljnjeg postupka", dodao je Miloš.

ZBOG SABOTAŽE PLINOVODA Ovo je Ukrajinac kojeg su uhitili u Puli: Tražila ga cijela Europa, u Istru je stigao na odmor?!
Ovo je Ukrajinac kojeg su uhitili u Puli: Tražila ga cijela Europa, u Istru je stigao na odmor?!

Branitelji će se žaliti u roku od tri dana od primitka rješenja.

Ukrajinac za kojim je bio raspisan europski uhidbeni nalog, izvijestila je u četvrtak istarska policija, uhićen je u srijedu u jutarnjim satima u turističkom objektu na području Pule.

EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE: U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na plinovod Sjeverni tok
EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE: U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na plinovod Sjeverni tok | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

"Europski uhidbeni nalog raspisao je Savezni sud pravde u Karlsruheu (Savezna Republika Njemačka) radi vođenja kaznenog postupka", navela je policija. Po završetku policijskog postupanja daljnje postupanje preuzelo je nadležno državno odvjetništvo.

Neslužbeno se doznaje da je Ukrajinac uhićen u jednom hotelu na Verudeli gdje je boravio sa snimateljskom ekipom te je bio naveden kao član te ekipe, ali ne pod svojim pravim imenom. 

SJEVERNI TOK Policija je Ukrajinca u Puli uhitila u šest ujutro u hotelu. Prijeti mu do 15 godina zatvora
Policija je Ukrajinca u Puli uhitila u šest ujutro u hotelu. Prijeti mu do 15 godina zatvora

Na području pulske Rive u tijeku je snimanje filma "Snake Island", a pulska obala u ovom filmu "glumi“ lokaciju vezanu uz Baltičko more budući da je radnja filma povezana sa stvarnim događajima sabotaže plinovoda u Baltičkom moru 2022 godine.

Osumnjičeni je školovani ronilac na dah, a navodno je dio diverzantske skupine koja je postavila eksploziv na plinovode "Sjeverni tok 1" i "Sjeverni tok 2" u blizini otoka Bornholma u rujnu 2022. godine

EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE: U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na plinovod Sjeverni tok
EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE: U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na plinovod Sjeverni tok | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Navodno je sudjelovao u potrebnim ronjenjima, navelo je u priopćenju u srijedu njemačko savezno tužiteljstvo. U tu svrhu on i njegovi supočinitelji otputovali su iz Rostocka na jedrilici. Posrednici su jahtu prethodno unajmili od jedne njemačke tvrtke s lažiranim osobnim iskaznicama. Eksploziv je detoniran 26. rujna 2022., uzrokujući znatnu štetu na oba cjevovoda. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Burna rasprava zbog otpada u Lici. Raspudić: Ne znate što je hitnost. Tko će odgovarati?
PRATITE UŽIVO:

Burna rasprava zbog otpada u Lici. Raspudić: Ne znate što je hitnost. Tko će odgovarati?

Hrvatski sabor počeo je dvodnevnu izvanrednu sjednicu koju je predsjednik Sabora sazvao na zahtjev predsjednika RH Zorana Milanovića zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Like i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš. Sjednica će trajati minimalno 14 sati.
Uhićen je bjegunac iz Velike Gorice, pronašli ga na Jarunu!
NAKON 30 SATI U BIJEGU

Uhićen je bjegunac iz Velike Gorice, pronašli ga na Jarunu!

Podsjećamo, on je u utorak pobjegao tijekom policijske preprate u zagrebački zatvor u Remetincu.
Milanović ima opciju lupati direktno na Plenkovićeva vrata
TOMISLAV KLAUŠKI

Milanović ima opciju lupati direktno na Plenkovićeva vrata

Članak 102. Ustava omogućava predsjedniku da premijeru predloži sazivanje sjednice Vlade na kojoj će i predsjednik sudjelovati. Bio bi to direktan pritisak na Vladu, umjesto da lijepi zahtjeve na vrata Sabora.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026