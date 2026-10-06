Obustavili BCG cijepljenje beba, evo na što morate pripaziti

U Hrvatskoj je privremeno obustavljena primjena BCG cjepiva koje novorođenčad prima u rodilištima radi zaštite od teških oblika tuberkuloze. Odluka je donesena nakon što su prijavljene četiri sumnje na rijetku i ozbiljnu nuspojavu kod male djece.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) zatražila je obustavu distribucije i primjene svih serija cjepiva bugarskog proizvođača Bul Bio NCIPD. Riječ je o[mjeri predostrožnosti koja će biti na snazi dok se ne provede izvanredna kontrola i utvrde razlozi za povećanu učestalost nuspojava.

Tijekom ove godine prijavljena su četiri slučaja sumnje na osteomijelitis, odnosno infekciju kostiju povezanu s cjepivom. Sva oboljela djeca primila su cjepivo istog proizvođača tijekom 2024. i početkom 2025. godine. U tom je razdoblju primijenjeno oko 60.000 doza iz dviju serija cjepiva u različitim zdravstvenim ustanovama.

Učestalost ove nuspojave ocijenjena je neočekivano visokom jer u zadnjih dvadeset godina zabilježena je samo jedna prijava sumnje na osteomijelitis uzrokovan BCG cjepivima. Budući da trenutačno nema drugog dostupnog cjepiva za novorođenčad, cijepljenje u rodilištima se neće provoditi do završetka istrage.

Simptomi na koje treba paziti

Stručnjaci iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo naglašavaju da roditelji djece koja nemaju nikakve simptome ne trebaju tražiti preventivne preglede niti rendgenska snimanja.

​- Djeca koja su već cijepljena ovim cjepivom koje je sad obustavljeno za primjenu ne trebaju ništa posebno raditi ako su dobro i nemaju simptoma - objasnila je epidemiologinja Nemeth Blažić za Dnevnik Nove TV.

Infekcija kostiju može se razvijati vrlo polako i javiti se mjesecima ili čak godinama nakon cijepljenja. Bolest obično ne prate visoka temperatura ni izraženi opći simptomi. Roditelji trebaju obratiti pozornost na dugotrajnu oteklinu ili bolnost u području kosti, ograničenje pokreta, šepanje ili izbjegavanje oslanjanja na ruku ili nogu.

Ako se pojave takvi znakovi, potrebno je odvesti dijete pedijatru. Uz pravodobno postavljanje dijagnoze, bolest se uspješno liječi lijekovima protiv tuberkuloze i zahvaćena kost se u potpunosti oporavi.

Privremena odgoda cijepljenja ne predstavlja značajnu ugrozu za zdravlje djece. Hrvatska se od 2017. godine ubraja u zemlje s niskom incidencijom tuberkuloze.

Broj oboljelih kreće se ispod deset na 100.000 stanovnika, pri čemu je tuberkuloza kod male djece izrazito rijetka. Djeca mlađa od pet godina čine svega 0,4 posto ukupno oboljelih, a u posljednjih petnaest godina nije zabilježen nijedan slučaj tuberkuloznog meningitisa u dječjoj dobi.

Glavni izvor zaraze za malu djecu obično su neliječeni oboljeli ukućani. Kako se tuberkuloza kod bolesnih osoba u Hrvatskoj rano otkriva, rizik da se dijete zarazi i razvije teški oblik bolesti je zanemariv. Djeca koja sada ne prime BCG cjepivo moći će se cijepiti naknadno kada se cijepljenje ponovno uspostavi.

*uz korištenje AI-ja