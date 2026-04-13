Ova priča već gotovo dvije godine nema rješenje, a pogađa 40 obitelji. Oduzeli su nam svu nadu da ćemo i kraj ove godine dočekati u svojim stanovima, a prošlo je više od šest godina od potresa, očajno govore suvlasnici stanova u zgradi u središtu Siska, u kojoj je u srpnju 2024. počela konstrukcijska obnova nakon potresa.

Riječ je o zgradi s 32 stana i poslovnim prostorom na adresi Franje Lovrića 31 i Matije Gupca 11. Ima podrum, prizemlje i četiri kata te tri ulaza s južne, istočne i sjeverne strane iz dvorišta, a sagrađena je 1964. godine. Nakon razornog potresa koji je pogodio Baniju 29. prosinca 2020. dobila je žutu naljepnicu.

Očaj stanara u Sisku s obnovom! 'Izvođač radova nam je uništio stanove, ne možemo u domove'

Suvlasnici su u njoj nastavili živjeti i nakon potresa, a prije njega neki su stanove i kompletno renovirali. Većinom su starosjedioci, koji u zgradi žive nekoliko desetljeća, mnogi su ondje od rođenja.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u veljači 2022. donosi Odluku o obnovi stambeno-poslovne zgrade na toj lokaciji, kojom odobrava konstrukcijsku obnovu i na natječaju bira izvođača radova. Suvlasnici su, kažu nam, tražili energetsku obnovu, no odlučeno je da će se ona raditi nakon konstrukcijske. Radovi počinju u srpnju 2024., a suvlasnici se u roku od nekoliko tjedana moraju iselili iz stanova da bi radovi mogu početi.

Traže zamjenske smještaje, kako se tko uspio snaći, čiji trošak financira ministarstvo. Izvođač ima zadatak vratiti konstrukciju u stanje prije potresa odnosno sanirati sve pukotine u nosivim zidovima, te pojačati nosive zidove u oba smjera.

Mnogi u stanovima ostavljaju i namještaj, koji prekrivaju najlonima kako bi ga zaštitili, stavljaju najlone na vrata i prozore, klima-uređaje, kartone na parkete...

Izvođač se obvezuje završiti radove za godinu dana, no zbog kašnjenja traži i dobiva produljenje roka. Kako u studenom 2025. radovi još nisu bili gotovi, ministarstvo raskida ugovor s izvođačem, on početkom ove godine traži i odobren mu je predstečajni postupak te se povlači s gradilišta ostavivši zgradu, kako navode suvlasnici, devastiranu i neuseljivu te u još lošijem stanju nego što je bila prije obnove.

Uvidom u projekt vidljivo je da su se trebala raditi pojačanja konstrukcije uvođenjem novih armiranobetonskih stupova u linijama postojećih vanjskih zidova, dodavanjem armiranobetonskih obložnih zidova uz dio postojećih zidanih zidova, odnosno novih armiranobetonskih zidova umjesto dijela postojećih pregradnih, dok bi se ostali, oštećeni, zidani zidovi ojačali. Te je nove "ab" zidove trebalo međusobno povezati. Projekt predviđa i demontažu podova u svim prostorijama u kojima se grade novi "ab" zidovi, demontažu i ponovnu montažu prozora i vrata, kao i sanaciju više dimnjaka na krovu zgrade, rušenje značajno oštećenih dijelova dimnjaka i demontažu limenog opšava dimnjaka, ključnog dijela građevinske limarije, koji služi za sprečavanje prodora vode, vlage, snijega i vjetra na spoju dimnjaka i krovne plohe. Limene opšave trebali su nabaviti i montirati, kao i nove krovne vertikale za odvodnju oborinske vode. Vanjske klima jedinice, antene i sve ostalo što se nalazi na fasadi izvođač je trebao demontirati i predati korisnicima kako ne bi došlo do oštećenja, a nakon konstrukcijskih radova montirati PVC stolariju, vrata i podove, odnosno parkete i keramičke pločice.

U zgradi danas nema struje, nisu provučene strujne instalacije i nema strujnog ormara, u većini stanova stolarija je pokvarena ili nije vraćena, u stanovima nema podova, nekoliko vanjskih jedinica klime uništeno je tijekom izbacivanja šute kroz prozore. Zgrada je od studenog prošle godine imala i tri veće poplave jer su na krovu, kažu suvlasnici, skinuli dimnjak, a rupa nije adekvatno zaštićena ni sanirana. Osobito su stradali stanovi na 4. katu, u kojima su zbog vode propali stropovi, a u stanovima na 3. i 4. katu intenzivan je razvoj plijesni po podu i zidovima. Užasnuti suvlasnici pitaju se tko će sanirati štetu i vratiti stanove u useljivo stanje.

- Zgrada je pretrpjela više poplava, unutra je bilo pet centimetara vode, a i dalje nije adekvatno zaštićena od vremenskih uvjeta, što znači da i dalje propada iz dana u dan, sve zahvaljujući neodgovornom i nemarnom izvođaču. Unatoč višemjesečnim upozorenjima, nadležni do danas nisu ponudili konkretno rješenje: ne zna se tko će ni kad nastaviti radove, niti kako će se sanirati nastala šteta - govori nam predstavnica suvlasnika na adresi Franje Lovrića 31 te dodaje da su tijekom radova imali i nekoliko provala jer gradilište nije bilo adekvatno zaštićeno.

Ove obitelji već gotovo dvije godine žive u privremenim, često neadekvatnim smještajima, u kontejnerskim naseljima i slično, bez ikakvih jasnih informacija o sudbini vlastite imovine. Na licu mjesta razgovarali smo s desetak suvlasnika, koji su nas proveli kroz svoje stanove gotovo dvije godine od početka obnove. Zatečeno stanje teško je opisati i dočarati riječima. Pokazali su nam i fotografije stanova prije nego što su zgradu predali izvođaču, na kojima se jasno vidi u kakvom su stanju bili, očuvane stolarije, parketa, bez vlage...

- Stan na 1. katu zgrade Matije Gupca 11 korišten je kao trasa za izbacivanje šute s viših katova zgrade do ulice. Tom prilikom cijeli je stan demoliran i razbijena je vanjska jedinica klima-uređaja. Na zahtjev za naknadom štete ili nabavom uređaja oglušili su se iako su dobili i pisani nalog od nadzornog inženjera da su dužni obeštetiti sve vlasnike kojima su uništili imovinu. Izvođač je izašao s gradilišta, odrađeni armiranobetonski (AB) radovi su mu plaćeni, a vlasnici devastiranih stanova, izgleda, nemaju šansi za odštetu - kaže nam predstavnica suvlasnika s adrese Matije Gupca 11.

Suvlasnica s 4. kata, S. Š., dodaje kako je svoj stan otplaćivala 15 godina i na kraju nema ništa, živi u kući koja također ima žutu naljepnicu. Pokazuje nam fotografije stana nakon jedne od poplava. Zidovi još nisu suhi, a sve je puno plijesni.

- Stan je kompletno renoviran mjesec dana prije potresa. Na to smo bili potrošili oko 30.000 eura. Tu računamo i stolariju, namještaj, kuhinja je bila kompletno nova, podove smo nove stavljali, kamin, koji smo novi kupili, sad je razbijen, klima je uništena. Potrgali su prozore, ne daju se zatvoriti, to su ostavili tako. Nitko nije rekao da moramo izvaditi stolariju. Kad smo pitali hoćemo li vaditi podove, rekli su da nema potrebe. U špajzi su nam probili rupu, ne znamo zašto - govori nam kći suvlasnice stana u prizemlju, M. S.

Najveći je problem, smatraju suvlasnici, što nisu imali nikakvog utjecaja tijekom izrade projekta i izbora izvođača iako je riječ o njihovoj imovini.

O obnovi na navedenoj adresi pitali smo i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

- Nakon provedenog postupka javne nabave, za izvođača je odabrana tvrtka s kojom je 3. lipnja 2024. sklopljen ugovor s rokom izvođenja radova obnove od 12 mjeseci. Izvođač je uveden u posao 15. srpnja 2024. godine, no zbog kašnjenja i slabe dinamike radova rok je aneksom produljen do 1. studenoga 2025. godine, uz naplatu ugovorne kazne. Kako ni nakon toga radovi nisu napredovali zadovoljavajuće, daljnje produljenje roka je odbijeno, ugovor je zaključen, a izvođaču je naplaćeno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora - odgovorili su na naš upit.

Ministarstvo je pritom, nastavljaju, podmirilo sve izvedene i od ovlaštenih osoba na gradilištu odobrene radove, a riječ je o iznosu od 654.908,03 eura.

- Ministarstvo je pokrenulo novi postupak nabave za dovršetak obnove, s procijenjenom vrijednošću od 550.000 eura (bez PDV-a) i planiranim rokom završetka od osam mjeseci. Do završetka radova svim stanarima je osigurano pravo na zamjensko stambeno zbrinjavanje u skladu za Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom - kažu iz ministarstva.

Za komentar smo pitali i izvođača radova, ali do zaključenja teksta nije nam odgovorio.