Roditelji učenika škole na Šalati najavili prosvjed zbog prespore obnove. Evo što kažu iz Grada...

Roditelji učenika OŠ Ivana Gorana Kovačića u Zagrebu ponovo će prosvjedovati zbog prespore obnove škole. Obnova ove škole i 18. gimnazije na zagrebačkoj Šalati započela je krajem 2024. godine. Zbog nedostataka u projektnoj dokumentaciji obnova se odužila, što je bio slučaj sa svim obnovama, no roditelji ove škole više ne mogu trpjeti ovu situaciju.

Prosvjedovali su i u veljači, a opet će se prosvjedno okupiti u ponedjeljak, 13. travnja, od 7 do 8 sati, kad učenici odlaze autobusima iz kvarta u druge škole na nastavu. Ističu kako je došlo do novog zastoja u radovima. U priopćenju medijima navode da su obišli gradilište i navode da je uređen pod samo u tri učionice te je postavljen dio prozora, no "na ostatku zgrade od 6500 četvornih metara se ne događa ništa". Učenici ove škole nastavu već drugu godinu pohađaju na čak pet različitih lokacija.

Umjesto da do škole idu pješice, prevozi ih školski prijevoz, a dijelu su i skraćeni školski satovi na 40 minuta, što ne utječe dobro na obrazovni proces, smatraju roditelji. Muči ih to što se, prema njihovom mišljenju, radovi ne odvijaju dovoljno brzo, te nema dovoljno radnika da bi se sve završilo u najavljenom roku, do rujna, odnosno početka nove školske godine.

- Posebno zabrinjava činjenica da se radovi odvijaju bez adekvatne organizacije i mehanizacije. Na gradilištu radi tek petnaestak radnika koji poslove obavljaju ručno, bez vidljive koordinacije, adekvatne opreme i jasnog plana izvođenja radova - naveli su.

O obnovi OŠ Ivana Gorana Kovačića pitali smo u četvrtak Luku Juroša, zagrebačkog pročelnika za obrazovanje.

- Kako vidimo na samome gradilištu, gornji kat je već obučen u staklo, to sad očekuje i prvi kat, počeli su radovi u unutrašnjosti škole. Kako je i dogovoreno s roditeljima, periodički pratimo dinamiku radova, te s naše strane stvarno ništa nije sakriveno, u potpunosti je trasparentno. Vidi se da radovi idu dalje, cilj je da se ta dinamika ubrza i da se dostigne taj rok. Prema trenutnim informacijama ne vidimo da bi bilo drugačije. Ono što mogu reći da je zajedno s izvođačima dogovoreno, ako bude potrebno, da se uz dodatni angažman i više radnika na gradilištu sve dovrši u najavljenom roku, dakle do jeseni - rekao je Juroš za 24sata.