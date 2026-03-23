Udruga za zaštitu pacijenata o otkriću 24sata: 'To potvrđuje da postojeći sustavi nisu sigurni'

Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata reagirala je na slučaj iz OB Virovitica kojeg su ekskluzivno otkrila 24sata, a u kojemu je došlo do zamjene identiteta pacijenata.

- Najoštrije i bez ikakvih zadrški osuđujemo šokantan propust u virovitičkoj bolnici, gdje je zbog zamjene identiteta i OIB‑a pacijent bio vođen pod tuđim zdravstvenim podacima, što je nezamislivo i nedopustivo u 21. stoljeću te ukazuje na ozbiljne i dugogodišnje nepravilnosti u funkcioniranju zdravstvenog sustava i njegove digitalne infrastrukture. Ovakav događaj jasno potvrđuje da postojeći sustavi nisu sigurni ni pouzdani, da kontrole ne funkcioniraju, a obvezni protokoli identifikacije pacijenata se očito ne provode, što predstavlja izravnu ugrozu života i sigurnosti pacijenata - ističu iz Hrvatske udruge za zaštitu prava pacijenata.

Kao Udruga, navode da zahtijevaju "hitnu i neovisnu istragu, transparentno utvrđivanje svih razina odgovornosti te žurno uvođenje obveznih digitalnih i organizacijskih mehanizama koji će onemogućiti da se ovako katastrofalna greška ikada ponovi".

- Istodobno izražavamo duboku sućut obitelji preminulog pacijenta te im stojimo na raspolaganju za pravnu i savjetodavnu podršku u zaštiti njihovih prava i traženju pune odštete radi najteže povrede dostojanstva i sigurnosti pacijenta - navode u Hrvatskoj udruzi za promicanje prava pacijenata.