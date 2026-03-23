Ravnatelj OB Virovitica za 24sata: 'Došlo je do zamjene identiteta ljudskom greškom'

U Općoj bolnici Virovitica dogodila se kobna pogreška u kojoj su u toj bolnici primili čovjeka pod tuđim OIB-om i zdravstvenim kartonom te je on na kraju i preminuo, dok su živu osobu proglasili mrtvom. Iz ravnateljstva bolnice upravo nam je stigao odgovor da je do "do zamjene identiteta došlo greškom koja je uzrokovana ljudskim faktorom".

- Detaljnije informacije ćemo znati nakon završetka unutarnje kontrole koja je u tijeku. Preminuli pacijent je liječen pod svojim imenom i prezimenom, sukladno dijagnostičkim nalazima na dan prijema i kliničkim smjernicama. Detaljnije informacije ćemo znati nakon završetka unutarnje kontrole koja je u tijeku. Sukladno nalazu unutarnje kontrole poduzet ćemo sve mjere u cilju preveniranja sličnih situacija u budućnosti - odgovorili su za 24sata iz ravnateljstva OB Virovitica i naveli kako je obaviješteno Ministarstvo zdravstva.

Netom prije njihovog odgovora stigao nam je i onaj iz Ministarstva zdravstva. Oni su za 24sata odgovorili kako ih je "Ravnateljstvo OB Virovitica obavijestilo o ovom slučaju".

- Sukladno procedurama sustava kvalitete, bolnica je pravodobno i pravilno pokrenula unutarnji nadzor te će po njegovu okončanju dostaviti izvješće Službi za kvalitetu Ministarstva - odgovorilo nam je Ministarstvo zdravstva.

No još jučer ravnatelj OB Virovitica Dinko Blažević nije znao za ovaj slučaj, što je potvrdio za 24sata. Kratko nam je rekao da mu je to prvi glas o ovom slučaju i da je u petak dio dana bio odsutan iz bolnice te da će danas pokrenuti istragu, iako je do greške došlo 15. ožujka.

- Danas ne možete dobiti odgovor jer je nedjelja. Ne mogu kontaktirati liječnike, to je nemoguće, ne znam gdje su. Nije im dostupan bolnički informatički sustav. Molim za razumijevanje, iznenadili ste me, ovo mi je prvi glas - rekao je jučer ravnatelj Blažević za 24sata.

'U ponedjeljak pokrećem istragu'

Dodao je i kako će se slučaj tek istražiti.

- Čudno je da za ovo doznajem od vas. Evidentno je da se radi o ljudskoj pogrešci i moramo provesti istragu. Ja ću ujutro, nakon kolegija, dati nadležnim službama da utvrde što se dogodilo i dati vam potom službeni odgovor - kazao nam je u kratkom telefonskom razgovoru Blažević.

Podsjetimo, 16. ožujka 2026. godine, Nenad Marković iz Virovitice službeno je proglašen mrtvim iako je živ. Kako doznaju 24sata, riječ je o ozbiljnom propustu koji se dogodio u Općoj bolnici Virovitica. Upravo je tamo 16. ožujka preminuo drugi muškarac istog imena i prezimena. No, prilikom evidentiranja podataka, uz preminulog je unesen OIB Nenada Markovića koji je živ, čime je došlo do zamjene identiteta s ozbiljnim posljedicama.

Predrag Marković, brat preminulog muškarca, za 24sata je ispričao kako je jutros bio u Općoj bolnici Virovitica kako bi preuzeo pravo otpusno pismo jer su ga u petak zvali s patologije i rekli mu da danas dođe. Međutim, dokument mu nije izdan, već su mu djelatnici rekli da će ga naknadno kontaktirati, uz ispriku zbog nastale situacije.

- Brata sam doveo na u OB Virovitica na hitnu u nedjelju ujutro (15. ožujka), nakon što mu je naglo pozlilo. Dan ranije nije imao nikakvih tegoba, no potom je počeo povraćati, pa sam rekao da moramo u bolnicu da vide što je. On od 1994. nije bio kod doktora, nikad nije bio bolestan i nikad nije pio nikakve lijekove, a na otpusnom pismu koje su mi nakon njegove smrti dali u virovitičkoj bolnici stoji kako je uzimao brojne lijekove, što nije istina - ispričao je Predrag Marković za 24sata.

Na hitnom prijemu, tvrdi, od njega je zatraženo samo ime i prezime brata, bez da su ga tražili njegovu zdravstvenu iskaznicu.

- Ja sam je imao kod sebe. U stanju šoka i zabrinutosti, nisam reagirao što me ne traže zdravstvenu, već sam bio fokusiran isključivo na to da se mom bratu pruži pomoć. Dakle samo su me tražili njegovo ime i prezime i kad sam rekao Nenad Marković, samo su rekli u redu - ispričao nam je utučeni Predrag.

'Trebam otpusno pismo'

Ističe kako mu je otpusno pismo nužno kako bi mogao regulirati administrativne obveze, uključujući odjavu preminulog brata, te izbjeći moguće posljedice. Bez tog dokumenta, kako kaže, ne zna kako postupiti.

Brata opisuje kao poštenog i skromnog čovjeka i u šoku je što ga više nema i što nakon svega još ima pravne zavrzlame.

Obitelj je, dodaje, već teško pogođena gubitkom, a dodatni stres predstavlja i zdravstveno stanje njihove majke koja uskoro nastavlja s kemoterapijom.

- Stvarno molim da se u što kraćem roku slučaj riješi i da mi se izda pravo bratovo otpusno pismo da ga mogu odjaviti, a ne da još imamo neke probleme. I mama i ja smo izvan sebe od tuge i žalosti, a umjesto da tugujemo u miru, sad se još moramo pitati hoćemo li imati kakvih problema zbog ove greške koja se dogodila u bolnici - istaknuo je Predrag.

Prema dostupnim informacijama, ne radi se samo o administrativnoj pogrešci. Postoje ozbiljne indicije da je preminuli pacijent bio zaprimljen i liječen pod tuđim identitetom, odnosno s OIB-om, zdravstvenim kartonom i medicinskom dokumentacijom Nenada Markovića iz Virovitice, koji je greškom proglašen mrtvim što smo doznali uvidom u otpusno pismo preminulog, a u kojemu su sve dijagnoze i lijekovi iz kartona živog Nenada Markovića.



