Očekuje se napredak hrvatsko-britanske poslovne suradnje

Nema značajnijih zapreka poslovnoj suradnji hrvatskih i britanskih tvrtki unatoč Brexitu, ali ta suradnja može biti bolja od aktualne, rečeno je u utorak tijekom hrvatsko-britanskog poslovnog foruma Partneri u razvoju.

Hrvatsko-britanski poslovni forum Partneri u razvoju, organizirali su Hrvatska gospodarska komora (HGK), Britansko veleposlanstvo u Zagrebu i Britanska gospodarska komora Hrvatske.

"Suradnja s Velikom Britanijom nam je bitna. Ona nam je trgovinski i investicijski partner, a trgovinska razmjena je negdje oko 450 milijuna eura. Vjerujemo da može biti i veća", rekao je potpredsjednik HGK za trgovinu i internacionalizaciju Igor Pokaz.

Turizam smatra jednim od najvažnijih područja hrvatsko-britanske poslovne suradnje, ali smatra da ju treba proširiti na nove tehnologije, digitalizaciju, cyber security, IT te proizvodnu i prerađivačku industriju.

Postoji velik prostor za napredak poslovnih odnosa, istaknuo je Pokaz.

U budućnosti očekuje više britanskih tvrtki registriranih u Hrvatskoj.

Upitan kolika je prepreka za suradnju to što Ujedinjeno Kraljevstvo više nije u sastavu EU, rekao je da je to bila prepreka u početku, ali da se stvari po tom pitanju normaliziraju.

Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Goran Romek rekao je da je Hrvatska u razdoblju snažnog industrijskog i investicijskog rasta, a današnji forum vidi kao priliku da se suradnja Hrvatske i Velike Britanije digne na višu razinu.

Činjenicu da Velika Britanija više nije u EU-u ne vidi kao prepreku, barem ne toliku koliko se to predviđalo.

Prepreke su možda dijelom malo veće, ali to ne stvara probleme za potencijalnu suradnju ni Hrvatskoj ni Velikoj Britaniji, rekao je Romek.

Direktor prodaje HS Produkta Krešimir Sentigar kaže kako je ta tvrtka prije desetak godina pokušala ući na tržište Velike Britanije. Vjeruje da s novim proizvodima koje je razvio, HS ima priliku za uspjeh na budućim natječajima.

Kazao je da s tržištem Velike Britanije HS Produkt surađuje od 2010. godine, ali da se ne radi o nekim značajnim iznosima. Forum je iskoristio za nuđenje proizvoda potencijalnim britanskim partnerima, kao i ponudu viškova proizvodnih kapaciteta za obradu metala, kao potencijalni podizvođač.

Naglasio je da Hrvatska na tržištu Velike Britanije nije prepoznata kao država koja nudi visokokvalitetne proizvode.

Veleposlanik Ujedinjenog Kraljevstva u Hrvatskoj Javed Patel rekao je da je forum dobra prilika za produbljivanje poslovnih odnosa između Hrvatske i Ujedinjenog Kraljevstva. Tvrtke prema njegovim riječima mogu dijeliti iskustva, znanje i savjete u nizu sektora.

Mogućnosti za još bolju suradnju vidi u sektorima financija, tehnologije, turizma, poslovima oko razvoja infrastrukture i sličnima.