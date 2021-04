Lokalni izbori sve su bliže, a na zagrebačkoj sceni sve je više kandidata koji žele zasjesti u fotelju prvog čovjeka grada. Jedan od njih je i čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro, koji je bio gost u studiju 24sata. U cijelu priču krenuo je, kaže, kao odgovorna osoba koja se bavi politikom, uvijek spreman i u stanju izložiti se, jer je to smisao politike. Prije lokalnih izbora želio je biti predsjednik države, premijer, a 2008. godine i gradonačelnik Osijeka. Zašto misli da ovoga puta može uspjeti, odgovara:

- Htio sam ja biti svašta u životu, svatko od nas im nekih svojih želja i htijenja. Kad se bavite politikom onda morate, recimo to kolokvijalno, izvagati se svako malo na određenim izborima. U protivnom se ne baviš politikom - kazao je.

Iako mu ankete ne idu na ruku njima se previše ne zabrinjava, jer one, ističe, pokazuju tek određene trendove, a vjerodostojnost im je upitna.

- Nisu to stvari kojih se treba držati slijepo kao pijan plota. Naravno da je čovjeku ugodno i lijepo ako mu ankete govore da ima 38, 40 ili 100 posto, u komunizmu i 118 posto, ali to apsolutno ne znači ništa, jer uistinu prava anketa su sami izbori - rekao je.

Iz HDZ-a o njemu se za sada moglo čuti da je Trojanski konj, jer će omogućiti kandidatima ljevice da dođu u drugi krug, dok s ljevice o njemu kažu da je profesionalni kandidat, koji se kandidira za sve.

- Očito sam čovjek koji ih jako živcira i smeta im. Meni je drago zbog toga. Drago mi je da im ide para na uši i što primjećujem da neki od njih izgledaju kao ekspres lonac kad se ja pojavim - uzvratio je na kritike.

Za sebe, kaže, da je nezadovoljan građanin koji se politikom ne bi bavio da su svi oni do sada dobro radili svoj posao.

- Čini mi se ponekad da bi u HDZ-u najviše voljeli da mogu odrediti i tko im je opozicija. Na ljevici je sve svedeno na činjenicu da su oni dobrim dijelom sami sebi svrha, jer ne artikuliraju određene stvari kako bi trebali, ali su jako ideološki ostrašćeni. Drago mi je da tako misle s jedne i druge strane, jer me to svrstava negdje gdje volim biti, a to je centar - kazao je.

Ne uđete li u drugi krug ne planira odustati od kandidatura na budućim izborima, sve dok se bude bavio politikom.

- Moja uloga je da ih živciram. Osim toga nisam ja baš tako loše prolazio na tim izborima znate, samo je pitanje percepcije. Domovinski pokret mogao je biti u vlasti, samo je trebao poljubiti ruku i kimati glavom. Mi to nećemo - kazao je.

Smatra da je na predsjedničkim izborima kao outsider ostvario vrhunski rezultat. Vlast u Osijeku bi, kaže osvojio 2008. da nije bilo lokalnih HDZ-ovih šerifa i da ga nije podržavao HDZ.

- Nemam taj problem, nemam taj kompleks. Široko otvorenih otvorenih očiju, toplog srca i čistih ruku kročim ovim svijetom, jer da su imali bilo što protiv Miroslava Škore, mislim da bi oni to isukali. Pokušavaju me omalovažiti i obezvrijediti na načine da sam doveo Milanovića na vlast, izgubio izbore. Nije. Ja sam drastično promijenio političku sliku u Hrvatskoj, a to još nije ni vrh ledenog brijega što planiram napraviti i to ću pokazati na ovim lokalnim izborima - rekao je Škoro.

Na predstojećim lokalnim izborima računa na glasove, uvjetno rečeno, sa svih dijelova političkog spektra.

- Računam na sve ljude koji razmišljaju kao ja. Da sam se bavio politikom i da je moj rezultat ovakav kakav je nakon vladavine HDZ-a i SDP-a i nekih političkih trgovačkih trabanata ja bih se stvarno stidio - poručio je Škoro.

Onima koji mu spočitavaju zašto se kandidira, jer na ranijim izborima nije prošao, uzvraća: "Pa dobro, nema veze. Nije prošao ni SDP na zadnjim izborima. Zašto se oni kandidiraju?".

- Oni ove godine slave 100 godina postojanja Komunističke partije i napravili su 30-tak mandata. Znači li to da svatko tko nije sudjelovao u formiranju vlasti da je izgubio? Radimir Čačić osvojio je jedan mandat i on je pobijedio? Ne štima mi baš matematika, ali mogu shvatiti da oni koji su profesionalni političari i čija je svrha postojanja u političkoj trgovini artikulirati sebe, jer se nemaju čime drugim baviti, da su ljuti. Ja se uvijek mogu nečemu vratiti. Kad se vratim svom poduzetničkom poslu, danas sutra svojom odlukom, nikoga od njih neću zaposliti kod sebe jer nisu sposobni - poručio je Škoro.

A što bi drugačije radio od Milana Bandića koji je Zagreb vodio posljednjih 20 godina?

- Uz dužno poštovanje prema pokojniku, ne volim kad se stvari uvijek svode na izravnavanje s Milanom Bandićem, koji je kao nula na toplomjeru. Nije Zagreb nastao pojavom Bandića niti, kao što vidite, nije nestao njegovom preranom smrću - kazao je čelnik Domovinskog pokreta.

Škoro navodi da njega od drugih političara razlikuje način komunikacije i kako vidi strukturirano upravljanje, koje je ključno.

- Neće biti samo drugačiji način upravljanja nego će se drugačije provoditi odgovornost zato stvari uvijek gledam vodoravno i okomito. Kad dođe neka nova metla onda vodoravno postavi oko sebe te svoje suradnike. Ili ih postavi ili bira na javnom natječaju. Ja ću ih birati na javnom natječaju. Već sam okazao da mi stranačka iskaznica nije mjerilo bilo čega - ističe.

Napominje kako primjerice kandidati za gradonačelnika Vukovara i Osijeka nisu članovi Domovinskog pokreta, a takva je situacija u puno mjesta. Spremni su, nastavlja, podržati onoga za kojeg smatraju da svjetonazorski, sposobnošću i dosadašnjim radom zaslužuje naše povjerenje i povjerenje građana.

- Nije dobro, a to se događa kod nas, kada dođe neka drastična promjena na političkoj sceni pa SDP zamijeni HDZ, oni ne naprave samo vodoravno restrukturiranje nego odu do razine čistačice - upozorava.

No kaže da primjerice svi koji su uhljebljeni nemaju što tražiti na pozicijama, ne samo u Zagrebu nego u bilo kojem gradu ili općini.

- Ako u 10 sati nakon doručka počnete razmišljat što ćete sutra za doručak i odete malo prileći u auto onda nemate što raditi, a trošak se. Tako će se reducirati jedan dio nepotrebnih troškova - kazao je Škoro napominjući da će se svakom tko nije nužan u sustavu zahvaliti, ali pazeći da nikoga ne povrijedi i ne dovede u egzistencijalni problem.

- Za razliku od mnogih svojih konkurenata vodio sam sustave i što znači naslijediti one koji su poput gorućeg broda na pučini. Znam što kad ljudi s tog gorućeg broda skaču u more, figurativno govoreći. Znam što znači ugasiti požar, stabilizirati situaciju i dotegliti taj brod u luku u remontni zavod i popraviti ga. To sam doživio i znam što znači naslijediti jedan dio štetnih ugovora i radnih sporova. Ako netko želi štititi radnika to sam ja, jer i moj pokojni otac je bio radnik. Kad su radnička prava u pitanju ljeviji sam od najljevijih ljudi, ali kad je u pitanju privatno poduzetništvo, vlasništvo, tržišna ekonomija ili nacionalni interesi tu sam desno. Ja sam suverenist, nisam globalist - kazao je pretendent na fotelju zagrebačkog gradonačelnika.

Kad je riječ o socijalnim mjerama, koje je provodila uprava na čelu s Bandićem, smatra da su oni vrlo kvalitetni u odnosu na druge gradove.

- Rekao bih ne samo taj paket, nego sve što je dobro činjeno do sada, treba zadržati, ali možda se može i unaprijediti - poručio je.

Iako je kod nas sustav postavljen tako da svatko može svašta obećati, njemu je važnije vidjeti tko je do sada što napravio.

- Mene je lako iskontrolirati, mogu pokazati ovo sam nazidao, ovo projektirao, ovdje sam zaposlio. Imam reference, a ljudi će odlučiti jesam li taj koji se može suprotstaviti onome što je već gotovo. Izbori u Zagrebu su gotovi. Gradonačelnik je Tomislav Tomašević. Dakle lijevi aktivist i sad je samo pitanje hoće li građani shvatiti što to znači tko on je i tko stoji iza njega. I što znači ako dođe on i koji će to model upravljanja biti za razliku ako dođem ja - napominje.

Za razliku od Tomaševića njegov model upravljanja, navodi, sigurno neće biti aktivistički.

- Iza mene neće doći Rada Borić, Vili Matula, ne znam, Jelena Veljača, Soros. Iza mene i oko mene ne dolaze takvi ljudi. Pročitao sam statut Možemo i Radničke fronte. Ako previđate sankcioniranje određenih postupaka drakonskim mjerama i predlažete nacionalizaciju i oduzimanje imovine, to su neka vremena u kojima sam ja bio i to mi se apsolutno ne sviđa, i građani to moraju znati. Možete to nekome u datom trenutku biti simpatično ili ne, i Mussolini je bio nekome simpatičan u datom trenutku - kazao je.

Čime garantira da će da će obećano ispunuti, odgovara:

- Svojim životom, obrazovanjem, mišlju, riječju, djelom, čak i propustom, ako sam ga napravio. Neka mi kažu bilo gdje i bilo kada jednu stvar koju sam obećao, a da nisam izvršio. Kad obećam mogu samo isporučiti više. Nisam lik koji trči okolo i daje lažna obećanja. U krajnjoj liniji ako treba, imam i čime garantirati za razliku od mnogih. Mogu garantirati ne samo sobom, svojom čašću i radom, nego i imovinom - rekao je.

Podsjetio je kako ispoštovao sve što je do sada obećao od izlaska na predsjedničke i parlamentarne izbore. Na predsjedničkim izborima osvojio je, kaže, 465.000 glasova, što je za mnoge poraz i pritom se 'tukao' sa sustavom i dvije velike političke stranke. Na parlemanetarnim izborima osvojili su 16 mandata.

- Dao sam svoje srce, svoje novce, okupio sam desnicu i neki od njih su istog trenutka procijenili da trebaju napraviti svoj klub i otići drugim smjerom, ja se nisam ljutio - kazao je.

U dosadašnjoj pretkampanji nije potrošio previše. Za parlamentarne izbore izvojio je preko 2,4 milijuna kuna iz svog džepa. Na račun osvojenih mandata povukli su, kaže, nešto novaca, i jedan dio mu je refundiran. No stranka mu je dužna negdje oko milijun kuna.

- Potrošit ću koliko od treba da dođem do zadnjeg čovjeka i da mu dokažem da se može drugačije. Siguran sam da se isplati, ako ne sada, isplatit će se za neko vrijeme. I ne očekujem da mi netko kaže hvala. To radim iz sasvim drugih razloga - poručio je Škoro.

Od protukandidata na desnici gdje su Davor Filipović, Vesna Škare Ožbolt, Zvonimir Troskot, smatra da mu nitko nije prijetnja, a jedim dijelom ih doživljava kao alibi kandidate.

- Ja sam kandidat stranke koju sam stvorio i uvijek sam spreman, ako treba, preuzeti i najteže odgovornosti ili što bi se reklo, podmetnuti leđa. Smatram da su čak i njihove stranke imale puno bolja rješenja kad je u pitanju Zagreb. Mislim da su oni slanjem svojih alibi kandidata ustvari pokazali koliko malo cijene Zagreb i Zagrepčane. Možda je to rezultat želje da u političkoj utakmici zadrže status quo, jer im to odgovara, ali su sad u situaciji da su izgubili glavni politički lajtmotiv, a to je da će ispaktirati nešto sa dosadašnjom upravom i Gradom Zagrebom - poručio je Škoro.

Ima li netko od aktualne ekipe koja vodi grad, netko koga bi volio vidjeti u svom timu, odgovorio je kako u sadašnjoj upravi ima, kaže, stručnih ljudi od kojih neke i poznaje, ali u tu skupinu ne ubraja ljude koji su nastavili kročiti putem Stranke rada i solidarnosti 365 i sada se pojavljuju kao kandidati, a nisu sigurni je li sve do sada bilo dobro ili nije.

- Malo se ponašaju kao ucviljene udovice koje nisu ništa znale, pa s druge strane ne znaju bi li napali, osporili ili bi pohvalili. Vidi se jedna razina zbunjenosti, ali respektiram njihovu želju da zadrže taj status quo koji njih održava na vlasti, jer ne znam što će raditi ako ne budu radili što su bili do sada. Mi to u Slavoniji zovemo šprajceri ili podupirači - kazao je.

Bude li imao priliku sklapati većinu u zagrebačkoj Skupštini na njih ne računa kao na buduće partnere.

- Mislim da na njih ni birači, koji bi meni ukazali povjerenje, ne bi računali i da bi ih time iznevjerio. Ljudi žele promjenu, oni koji će glasati za mene žele da se drugačije upravlja gradom i ako ćeš drugačije upravljati onda ne možeš to raditi s nekolicinom ljudi koji su do sada slijepo slušali. Meni ne trebaju slijepi poslušnici. Trebaju mi ljudi koji znaju više od mene, koji su pametniji i koji me puno puta u argumentiranoj raspravi mogu uvjeriti da nešto treba biti drugačije od onoga što ja mislim. Takvi ljudi mi trebaju, a ne klimoglavci koji će čekati da ja iz nekog razloga prestanem to obnašati pa će oni obnašati umjesto mene - rekao je Škoro.

Kada je u pitanju HDZ, čiji član je bio, smatra da je ona stožerna stranka u Hrvata, ali ne slaže se s načinom na koji se vodi.

- Nemam ništa protiv HDZ-a ali protiv određenih ljudi koji opet slijepo slušaju i provode politiku Bruxellesa imam puno za reći kao suverenist - rekao je.

O koalicijskoj suradnji, kaže, može razgovarati sa strankama iz njihovog političkog spektra, no postoji i projektna suradnja, što smatra da možda i nije loše kako bi se automatski eliminirali sve što bi opteretilo gradski proračun, a ne bi bilo dobro za građane.