Od 1. siječnja plaćamo skuplju struju! Evo za koliko će biti veći mjesečni i godišnji račun

Kako se objašnjava na HERA-inim web stranicama, Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) i HEP – Operator distribucijskog sustava (HEP-ODS) su podnijeli HERA-i zahtjev za određivanje odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za 2026. godinu. HEP-ODS je tražio povišenje za 15 posto, a HEP ODS za 10 posto, što je HERA prihvatila.

Na temelju novih iznosa tarifnih stavki, naknada za korištenje mreže povećala bi se za sve kategorije potrošnje i tarifne modele u prosjeku za 13,5 posto.

Za prosječnu potrošnju iz kategorije kućanstvo TM Bijeli (3.1055 kilovatsati), prosječni troškovi za naknadu za korištenje mreže povisili bi se u prosjeku za 22 eura godišnje i iznosili bi u prosjeku 188 eura godišnje, odnosno razlika u troškovima iznosila bi u prosjeku 1,8 eura mjesečno.

HERA navodi da su, kao posljedica povećanja veleprodajnih cijena električne energije te poskupljena materijala i radova, znatno su porasli i troškovi operatora sustava, a dosadašnje tarife nisu dovoljne za pokrivanje njihovih priznatih troškova, što može dovesti smanjenja potrebnih investicija u mrežu, kašnjenja u energetskoj tranziciji kao i u poteškoćama u obavljanju regulirane djelatnosti operatora sustava.

Stoga je Upravno vijeće HERA-e 11. prosinca donijelo Odluku o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije i Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije. Obje odluke primjenjivat će se od 1. siječnja 2026. godine.

Nove tarife i za proizvođače

HERA je donijela i tarifne stavke za proizvođače električne energije.

Proizvođač električne energije koji ima dozvolu za proizvodnju dužan je plaćati tarifu za korištenje mreže za energiju koju predaje u prijenosnu odnosno distribucijsku mrežu.

Proizvođači za obračunska mjerna mjesta na prijenosnoj mreži plaćaju samo HOPS-u, dok za obračunska mjerna mjesta na distribucijskoj mreži plaćaju samo HEP-ODS-u.

Naknada se primjenjuje samo za proizvođače koji imaju dozvolu HERA-e za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije.

Ta tarifna stavka se uobičajeno naziva G-tarifa, kako bi se naglasilo da se tarifna stavka odnosi na proizvedenu električnu energiju odnosno predanu u elektroenergetsku mrežu (engl. generated).

HOPS je HERA-i predložio visinu G-tarife za prijenos u iznosu od 0,116 eura po kilovatu odnosno prosječno 0,39 eura po megavatsatu dok je HEP-ODS izračunao maksimalan iznos G-tarife za proizvođače u iznosu 0,142 eura po kilovatu odnosno prosječno 0,42 eura po megavatsatu.

To je u oba slučaja u okviru ograničenja od 0,5 eura po megavatsatu propisanog uredbom EU-a.