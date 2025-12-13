Obavijesti

ZBOG NAKNADE ZA MREŽE

Od 1. siječnja plaćamo skuplju struju! Evo za koliko će biti veći mjesečni i godišnji račun

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Ilustracija za poskupljenje režija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) odobrila je povećanje naknade za korištenje mreža, pa će prosječni račun kućanstava za struju od Nove godine biti veći za 1,8 eura mjesečno ili 22 eura godišnje

Kako se objašnjava na HERA-inim web stranicama, Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) i HEP – Operator distribucijskog sustava (HEP-ODS) su podnijeli HERA-i zahtjev za određivanje odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za 2026. godinu. HEP-ODS je tražio povišenje za 15 posto, a HEP ODS za 10 posto, što je HERA prihvatila.

Na temelju novih iznosa tarifnih stavki, naknada za korištenje mreže povećala bi se za sve kategorije potrošnje i tarifne modele u prosjeku za 13,5 posto.

Za prosječnu potrošnju iz kategorije kućanstvo TM Bijeli (3.1055 kilovatsati), prosječni troškovi za naknadu za korištenje mreže povisili bi se u prosjeku za 22 eura godišnje i iznosili bi u prosjeku 188 eura godišnje, odnosno razlika u troškovima iznosila bi u prosjeku 1,8 eura mjesečno.

HERA navodi da su, kao posljedica povećanja veleprodajnih cijena električne energije te poskupljena materijala i radova, znatno su porasli i troškovi operatora sustava, a dosadašnje tarife nisu dovoljne za pokrivanje njihovih priznatih troškova, što može dovesti smanjenja potrebnih investicija u mrežu, kašnjenja u energetskoj tranziciji kao i u poteškoćama u obavljanju regulirane djelatnosti operatora sustava.

Stoga je Upravno vijeće HERA-e 11. prosinca donijelo Odluku o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije i Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije. Obje odluke primjenjivat će se od 1. siječnja 2026. godine.

Nove tarife i za proizvođače

HERA je donijela i tarifne stavke za proizvođače električne energije.

Proizvođač električne energije koji ima dozvolu za proizvodnju dužan je plaćati tarifu za korištenje mreže za energiju koju predaje u prijenosnu odnosno distribucijsku mrežu.

Proizvođači za obračunska mjerna mjesta na prijenosnoj mreži plaćaju samo HOPS-u, dok za obračunska mjerna mjesta na distribucijskoj mreži plaćaju samo HEP-ODS-u.

Naknada se primjenjuje samo za proizvođače koji imaju dozvolu HERA-e za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije.

Ta tarifna stavka se uobičajeno naziva G-tarifa, kako bi se naglasilo da se tarifna stavka odnosi na proizvedenu električnu energiju odnosno predanu u elektroenergetsku mrežu (engl. generated).

HOPS je HERA-i predložio visinu G-tarife za prijenos u iznosu od 0,116 eura po kilovatu odnosno prosječno 0,39 eura po megavatsatu dok je HEP-ODS izračunao maksimalan iznos G-tarife za proizvođače u iznosu 0,142 eura po kilovatu odnosno prosječno 0,42 eura po megavatsatu.

To je u oba slučaja u okviru ograničenja od 0,5 eura po megavatsatu propisanog uredbom EU-a.

