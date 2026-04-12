Od čovjeka Fidesza do čovjeka koji bi mogao srušiti Orbana: Tko je vođa oporbe Magyar?

Peter Magyar danas je najizgledniji čovjek koji bi mogao srušiti dugogodišnju vlast Viktora Orbana, ali njegov politički uspon jedan je od najbržih i najneobičnijih u modernoj mađarskoj politici. Riječ je o 45-godišnjem odvjetniku koji je donedavno bio dio samog vrha sustava koji danas pokušava demontirati.

U kampanji za izbore 12. travnja nastupio je s porukom "Sada ili nikada", preuzetom iz revolucionarne tradicije 19. stoljeća, ali ju je dodatno zaoštrio skraćivanjem na samo "Sada", čime je naglasio hitnost političke promjene. U protekle dvije godine izgradio je snažnu mrežu potpore obilazeći cijelu zemlju, uključujući male gradove i sela u kojima tradicionalno dominira Fidesz. Kampanju je vodio gotovo maratonski, s ritmom od i do sedam govora dnevno, a prošle godine prepješačio je oko 300 kilometara od Budimpešte do rumunjske granice u simboličnoj akciji "ujedinjenja nacije" i pokušaja pridobivanja birača koji su ranije podržavali Orbána.

Magyar obećava borbu protiv korupcije, jačanje gospodarstva i poboljšanje javnih usluga, uz poseban fokus na socijalno osjetljive skupine, uključujući romsku zajednicu. Najavljuje i deblokadu milijardi eura iz fondova Europske unije, koji su Mađarskoj zamrznuti zbog problema s vladavinom prava. Istodobno, Orban ga prikazuje kao "marionetu Bruxellesa i Ukrajine", dok sam Magyar oprezno balansira, poručujući biračima da želi "stvarnu politiku mira".

Njegova politička prednost proizlazi iz činjenice da sustav protiv kojeg se bori poznaje iznutra. Do veljače 2024. bio je dio Fideszove elite. U stranku se uključio još kao student, a privatno i profesionalno bio je duboko povezan s vrhom vlasti. Oženio je Judit Vargu, jednu od ključnih figura Fidesza i kasniju ministricu pravosuđa, s kojom ima troje djece. Radio je kao diplomat u stalnoj misiji Mađarske u Bruxellesu, vodio tim koji je koordinirao odnose s Europskim parlamentom i obnašao funkcije u upravama državnih poduzeća. Bliski krug njegovih poznanstava uključivao je i visokopozicionirane dužnosnike poput šefa kabineta premijera.

Prijelomni trenutak bio je početkom 2024., kada je Mađarsku potresla afera pomilovanja u slučaju seksualnog zlostavljanja u dječjem domu. Tadašnja predsjednica države Katalin Novak podnijela je ostavku, kao i Judit Varga, koja je kao ministrica pravosuđa supotpisala odluku. Magyar je tada javno optužio vrh Fidesza da odgovornost prebacuje na žene, poručivši da ne želi biti dio sustava u kojem se "stvarni donositelji odluka skrivaju iza ženskih suknji".

Nedugo nakon toga pojavio se u emisiji na YouTube kanalu Partizan, gdje je u razgovoru koji je gledalo oko milijun ljudi objasnio razloge razlaza s vlastitom strankom. Govorio je da je godinama bio dio sustava, ali da je Fidesz koji danas postoji "bitno drugačiji" od onoga kojem se pridružio 2002. Iako su ga mnogi odvraćali od istupa, odlučio je progovoriti, svjestan rizika, jer, kako je rekao, "nije sigurno ići protiv ove vlasti".

Njegov politički uspon ubrzo je dobio dodatni zamah. Na nacionalni praznik 15. ožujka 2024., dok je Orban držao govor ispred Nacionalnog muzeja u Budimpešti, Magyar se obratio desecima tisuća ljudi optužujući vlast za korupciju i loše upravljanje gospodarstvom. Ubrzo potom preuzeo je tada marginalnu stranku Tiszu i već na europskim izborima osvojio gotovo 30 posto glasova i sedam zastupničkih mjesta, čime je najavio ozbiljan politički prodor.

Do jeseni iste godine Tisza je u anketama prestigla Fidesz, a Magyar je otvoreno napadao Orbanove veze s Rusijom, podsjećajući da je upravo Orban 1989. tražio odlazak sovjetskih trupa, dok danas, kako tvrdi, postaje najlojalniji saveznik Kremlja. U kampanji je često koristio izravne i provokativne poruke, uključujući pitanje premijeru zašto više ne govori "Rusi, idite kući".

Iako se predstavlja kao alternativa, Magyar nije klasični liberalni političar. Kritičan je prema staroj oporbi, posebno prema bivšem socijalističkom premijeru Ferencu Gyurcsanyju, koju smatra jednako kompromitiranom kao i Fidesz. Upravo razbijanje oporbe i okupljanje birača oko nove platforme jedan je od ključnih elemenata njegova uspjeha.

Njegov stil i osobnost izazivaju podijeljene reakcije. Dio analitičara i suradnika opisuje ga kao energičnog i autentičnog, ali i temperamentnog i ponekad grubog političara. Redatelj koji ga je pratio tijekom kampanje opisao ga je kao osobu koja je uspjela probuditi političku energiju kakva se u Mađarskoj dugo nije vidjela, osobito u manjim sredinama gdje je dominirala apatija.

Magyar je tijekom kampanje bio i meta napada, uključujući pokušaj kompromitacije navodnom aferom s drogom. On je to odbacio, tvrdeći da se radi o klopci i kampanji diskreditacije nalik ruskim metodama, te je objavio rezultate testiranja kako bi opovrgnuo optužbe.

Njegova politička platforma temelji se na borbi protiv korupcije, obnovi institucija i poboljšanju odnosa s Europskom unijom, uz najavu uvođenja eura do 2030. i postupnog smanjenja ovisnosti o ruskoj energiji do 2035. Ipak, u nekim ključnim pitanjima pokazuje kontinuitet s Orbanovom politikom, protivi se slanju oružja Ukrajini i ubrzanom ulasku te zemlje u EU, a zalaže se i za strožu migracijsku politiku.

Analize njegovog djelovanja u Europskom parlamentu pokazuju da, iako je često usklađen s proeuropskim političkim grupacijama, povremeno taktički glasuje slično Fideszu, osobito u pitanjima migracija, sigurnosti i odnosa prema Ukrajini. To odražava pokušaj balansiranja između proeuropske retorike i domaće političke realnosti.

Unatoč snažnom uzletu, ostaje niz nepoznanica. Detalji njegove politike često su nejasni, dijelom zbog svjesne strategije izbjegavanja tema koje bi mogle biti iskorištene u medijima pod kontrolom vlasti. Osim toga, i u slučaju izborne pobjede, suočio bi se s državnim aparatom, medijima i institucijama u kojima Fidesz ima duboko ukorijenjen utjecaj, kao i s izazovom osvajanja dvotrećinske većine potrebne za temeljite promjene.

