UPOZORENJE VATROGASACA

Od ponedjeljka nema paljenja vatre na otvorenom, u Istri jučer vatrogasci gasili pet požara

Piše Luka Safundžić,
Gore barake uz prugu u Osijeku | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Od sutra na području Istarske županije stupa na snagu zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru te pozivamo građane i turiste da se toga pridržavaju, rekli su iz policije

Istarska policija objavila je kako je jučer na njihovom području evidentirano pet događaja paljenja vatre na otvorenom prostoru, a koja je izmakla kontroli ili osobe nisu posjedovale odobrenje nadležne vatrogasne postrojbe za paljenje.

- Na pulskom području evidentirana su četiri događaja pa je tako na poljoprivrednoj površini u Ulici Šurida 60-godišnjak spaljivao smeće, no uslijed vjetra došlo je do širenja požara koji je zahvatio oko 2.500 četvornih metara njegovog zemljišta te oko 500 četvornih metara susjednog zemljišta - objavila je policija. 

Dodaju da su u Valturi 5-godišnjakinja i 84-godišnjakinja spaljivale grane te je također došlo do širenja vatre zbog vjetra, dok je u Vodnjanu 36-godišnjak palio korov te je vatra izmakla nadzoru i zahvatila oko tisuću četvornih metara niskog raslinja i maslina koje su gorjele samo pri tlu.

- U Valbandonu je 68-godišnjak spaljivao biljni otpad te je u jednom trenutku ostavio požarište bez nadzora, zbog čega su također trebali intervenirati vatrogasci. U sva četiri slučaja osobe su imale potrebno odobrenje nadležne vatrogasne postrojbe za paljenje vatre na otvorenom, no nisu poduzele potrebne mjere kako bi spriječile širenje požara - objavila je policija. 

Istaknuli su i kako je još jedan požar evidentiran kod naselja Zeleniki na porečkom području, gdje je 43-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine spaljivao građevinski otpad, no on nije imao odobrenja za paljenje vatre na otvorenom prostoru.

- Policija će obavijestiti nadležnu inspekciju civilne zaštite da su sve navedene osobe počinile prekršaj iz Zakona o zaštiti od požara. Policijska uprava istarska podsjeća građane da je za svako loženje vatre na otvorenom prostoru potrebno pribaviti odobrenje nadležne javne vatrogasne postrojbe.  Kako bi se spriječilo da se prilikom loženja vatre na otvorenom prostoru,  plamen proširi na druge objekte ili površine, potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere predostrožnosti - navode iz policije. 

Također, podsjećaju kako je sutra, 1. lipnja pa do 31. listopada na području Istarske županije zabranjeno svako loženje vatre na otvorenom prostoru te u tom razdoblju javne vatrogasne postrojbe ne izdaju odobrenja za loženje vatre na otvorenom. 

- Stoga upozoravamo građane i turiste da se pridržavaju zabrane paljenja vatre na otvorenom, da ne bacaju zapaljive predmete kroz prozore vozila, da provjere jesu li sve poduzeli da ne nastane požar te da vlastitim vozilima ne zatvaraju vatrogasne prilaze interventnim vozilima - zaključila je policija

