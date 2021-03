Strah nas je, nemamo kuda pobjeći ako se krov sruši, osim kroz prozor. Još nismo ni jednu noć mirno prespavali. I ova pomoćna prostorija je već popucala. Na popisu smo za kontejner, no još ga nismo dobili. Ispričala nam je to Kate Marinović (62) iz Strašnika.

Nakon što je volonter Srđan Radosavac iz Rijeke na društvenoj mreži objavio fotografije i video oštećenja kuće sedmeročlane obitelji Marinović iz Strašnika na koju je statičar nekoliko dana nakon razornog potresa stavio zelenu naljepnicu pregledavajući je u mraku, u utorak su reagirali nadležni i statičari su ponovno pregledali kuću. Sad je na kuću stavljena žuta naljepnica s opaskom da je na kući potrebno provesti hitne intervencije sanacije dimnjaka, sanacije krova, te provesti detaljan pregled potkrovlja.

Sve to vrijeme obitelj u kući ne boravi, nego se snalaze kako znaju. Najprije su spavali u autima, pa u doniranoj kamp kućici, da bi se tek prije mjesec dana, zahvaljujući doniranim ležajevima, smjestili u pomoćne prostorije uz kuću, no ni tamo se ne osjećaju sigurno. Jedan od članova obitelji, Katin sin Zlatko (43), cijelo to vrijeme spava na drvenoj klupi društvenog doma i radi s volonterom Srđanom. Za njegovu situaciju Srđan je doznao tek nedavno, kad ih je tijekom noći u Domu probudio potres i srušio s klupe.

- Kuća se nakrenula, pet, šest centimetara i prijeti da će se kod potresa krov i zid srušiti na pomoćne prostorije gdje spavaju. Osobno sam prije mjesec dana zvao vojsku i Civilnu zaštitu, no nitko nije dolazio sve do sada, dok to nisam objavio na društvenoj mreži. To je strašno, ovdje sam bio odmah nakon razornog potresa i vratio sam se u nedjelju nakon tri tjedna odmora. Koliko vidim, situacija nije dobra, ništa se ne događa, nemamo niti vode da damo ljudima jer iz vodovoda nije dobra za piće, kamoli što drugo - rekao je Srđan.

Mještani s kojima smo razgovarali također nam kažu da su statičari kod njih bili samo jednom, i to nekoliko dana nakon razornog potresa, a ima novih oštećenja. Samo žele da dođe statičar da znaju mogu li sami obnoviti ako se može, no nitko im ne dolazi iako su se prijavili. Ako želite, obitelji Marinović možete pomoći uplatama na račun: OTP banka, Ivan Marinović, Strašnik 65, 44250 Petrinja, IBAN:HR5224070003283544177.