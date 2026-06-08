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NESVAKIDAŠNJI OBITELJSKI POSAO PLUS+

Od Samobora do Zaprešića za tri minute: 'Naša skela vozi preko Save svaki dan već 80 godina!'

Piše Iva Tomas,
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Od Samobora do Zaprešića za tri minute: 'Naša skela vozi preko Save svaki dan već 80 godina!'
Foto: Matija Habljak/Pixsell/Privatna arhiva

Skela Medsave obiteljski je posao koji živi od 1940. godine, a na životu ga drži četvrta generacija obitelji Vrančić. Od Samobora do Zaprešića preko Save vožnja skelom skrati put za čak 17 kilometara

Od Samobora do Zaprešića i obratno za tri minute - iz dana u dan, iz godine u godinu. Prizor je to koji se preko rijeke ponavlja već više od 80 godina. Uska cestica dovela nas je na obalu Save u Medsavama, gdje smo susreli skelara Ivicu Vrančića. Njegova skela i danas kao most povezuje dvije obale prevozeći pješake i vozila do suprotne strane obale, a tako krati put za čak 17 kilometara. "Zaprešić preko skele", kaže upečatljivi grafit kod mjesta za ukrcaj. Ta nas nesvakidašnja vožnja vraća u prošlost i podsjetnik je na jednostavnija vremena i tradiciju obitelji Vrančić koja živi još od 1940-ih godina, kada su započeli ovaj posao.

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Komentari 3
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