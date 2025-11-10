Obavijesti

News

Komentari 2
CRNA NEDJELJA NA PISTI

Od smrti četvorice pirotehničara u Puli prošle 34 godine: Pistu su minirali s deset tona eksploziva

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
Od smrti četvorice pirotehničara u Puli prošle 34 godine: Pistu su minirali s deset tona eksploziva
Foto: PU Istarska

JNA je postavila dodatne, skrivene diverzantske upaljače. Jedan od njih aktivirao se i na mjestu usmrtio sva četiri heroja

U jesen 1991., dok je Hrvatska gorjela pod naletima velikosrpske agresije, Istra je bila pošteđena izravnih ratnih razaranja. Ipak, tog 10. studenog, mir je brutalno prekinut. Na pulskom vojnom aerodromu, u danu koji je trebao biti slavlje slobode, dogodila se tragedija koja je zauvijek obilježila povijest grada i Domovinskog rata. Četiri života ugašena su u djeliću sekunde, ali njihova žrtva spriječila je katastrofu i osigurala stratešku prednost mladoj Hrvatskoj vojsci.

Dan ranije, 9. studenog 1991., nakon napetih pregovora, Krizni stožer tadašnje općine Pula formalno je preuzeo vojni aerodrom od Jugoslavenske narodne armije (JNA) koja se povlačila. Radost je bila pomiješana s oprezom. Znalo se da je JNA minirala pistu s namjerom da je potpuno uništi. U pistu su bile postavljene 47 bušotine, svaka ispunjena s preko 200 kilograma eksploziva, ukupno gotovo deset tona razorne moći.

Foto: PU Istarska

Hrvatske snage odmah su prionule na posao. Tijekom noći, tim sastavljen od pripadnika zrakoplovne skupine Zbora narodne garde (ZNG) i pirotehničara Ministarstva unutarnjih poslova (MUP), uspio je, u suradnji s predstavnicima JNA, deaktivirati satne upaljače na svim bušotinama. Svanulo je jutro 10. studenog, a s njim i olakšanje. Smatralo se da je najveća opasnost prošla i pripremalo se svečano podizanje hrvatske zastave.

Crna nedjelja na pisti

Četvorica pirotehničara, pripadnici zrakoplovne skupine ZNG-a bojnik Marijan Vinković i časnički namjesnik Dušan Bulešić te pripadnici specijalne policije MUP-a Vicalj Marjanović i Stevo Grbić, krenuli su u posljednju provjeru. Oko 13 sati i 30 minuta, dok su obilazili prvu bušotinu, odjeknula je stravična eksplozija.

Suprotno svim očekivanjima i dogovorima, JNA je postavila dodatne, skrivene diverzantske upaljače. Jedan od njih aktivirao se i na mjestu usmrtio sva četiri heroja. Srećom, lančana reakcija koja bi uništila cijelu pistu i izazvala još veću tragediju je izostala. Pula je zanijemila, a slavlje se pretvorilo u žalost.

ZAPALILI SVIJEĆE Obilježena 34. godišnjica smrti petorice pripadnika 'Roda' u akciji Vihor kod Jarmine
Obilježena 34. godišnjica smrti petorice pripadnika 'Roda' u akciji Vihor kod Jarmine

Svjedoci tog dana, poput Ilije Stojanovića koji je preživio pukom srećom, s tugom se prisjećaju jutra kada su s poginulim kolegama pili kavu, nesvjesni da ih vide posljednji put.

Tragedija nije zaustavila hrvatske snage. Naprotiv, dala im je dodatnu snagu da dovrše započeto. Pod vodstvom brigadira Ljubomira Cerovca, oformljeni su timovi koji su se upustili u jedan od najsloženijih pothvata razminiranja u Domovinskom ratu. Uz nesebičnu pomoć radnika pulskog brodogradilišta Uljanik, koji su danonoćno izrađivali specijalne alate, razminiranje je trajalo mjesecima. Pista je konačno predana na korištenje 7. ožujka 1992. godine.

'PRIJATELJI SU BILI NAJVEĆI NEPRIJATELJI' Krvavi zločin na području Erduta za koji nitko nije odgovarao: Mučki su ih ubili i bacili u bunar
Krvavi zločin na području Erduta za koji nitko nije odgovarao: Mučki su ih ubili i bacili u bunar

Spašavanje pulskog aerodroma, tada najvećeg na području bivše države, pokazalo se ključnim za Oružane snage RH. Upravo je u Pulu 4. veljače 1992. pilot Danijel Borović preletio s prvim nadzvučnim lovcem MiG-21, dajući nemjerljiv poticaj Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu. S te iste piste kasnije su polijetali avioni u presudnim operacijama, uključujući i VRO Oluja, čijem je uspjehu žrtva četvorice pirotehničara izravno doprinijela.

DANAS GA POKOPALI Zorislava Gašpara na Ovčari su ubili četnici. Imao je 20 godina. Tijelo su mu našli s Nicolierom
Zorislava Gašpara na Ovčari su ubili četnici. Imao je 20 godina. Tijelo su mu našli s Nicolierom

Njihova imena, Marijan Vinković, Dušan Bulešić, Vicalj Marjanović i Stevo Grbić, trajno su upisana u temelje hrvatske slobode. Svake godine, komemoracijama u vojarni "Hrvatski branitelji Istre" i na pulskom groblju, odaje im se počast.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Šokantni detalji tragedije u Sv. Filipu i Jakovu: Motociklom se zabio u Čeha sa 168 km na sat!
KRUŽI UZNEMIRUJUĆA SNIMKA

Šokantni detalji tragedije u Sv. Filipu i Jakovu: Motociklom se zabio u Čeha sa 168 km na sat!

Motociklist je s teškim tjelesnim ozljedama kralježnice i glave završio u Općoj bolnici Zadar. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o jednom ugostitelju s područja Biograda
Sjećate se ZG taksi firme koja je 1 km naplatila 1500 €? Imamo novi račun: 'Pa avion je jeftiniji'
OD GLAVNOG DO AUTOBUSNOG

Sjećate se ZG taksi firme koja je 1 km naplatila 1500 €? Imamo novi račun: 'Pa avion je jeftiniji'

Hrvatica koja živi u Austriji došla je u posjet Hrvatskoj i neugodno se iznenadila. Sjela je u taksi na Glavnom kolodvoru. I požalila
Užas u Zagorju: Dvoje je mrtvih, jedan čovjek ozlijeđen u sudaru
ZATVOREN PROMET

Užas u Zagorju: Dvoje je mrtvih, jedan čovjek ozlijeđen u sudaru

U nesreći su sudjelovala dva osobna automobila, a promet je na tom dijelu prometnice zbog sudara zatvoren za sav promet

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025