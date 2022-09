Od sutra sve cijene moraju biti iskazane i u kunama i eurima

Od ponedjeljka kreće obavezno dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima za sve poslovne subjekte. Primjenjivat će se od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023.

Cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti roba i usluga moraju biti jasno vidljivi, lako čitljivi, razumljivi, iskazani na način da ne dovode potrošača u zabludu i da potrošač može točno razumjeti na koju se robu odnosno na koju uslugu cijena odnosi i kako bi kupci mogli provjeriti jesu li cijene ispravno preračunate. Također, na vidljivom mjestu u prodajnom prostoru i mjestu pružanja usluga treba biti istaknut i fiksni tečaj konverzije.

Blagajne poduzeća također će biti prilagođene za dvojno iskazivanje cijena kako bi na računima ukupan iznos računa bio iskazan u objema valutama.

Kako će obveza dvojnog iskazivanja, prema planiranome, započeti 5. rujna 2022., tada će se i plaća za kolovoz 2022. ako se isplaćuje nakon 5. rujna 2022., trebati biti dvojno iskazana.

Na obavijesti o mirovinama i drugim primanjima iz mirovinskog osiguranja za kolovoz, koja se isplaćuju u rujnu, također će biti dvojno iskazan iznos za isplatu - u kunama i eurima.

HZMO obavještava da će se nakon obračuna mirovinskih primanja koja će se isplaćivati od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023., obvezno dvojno iskazivati iznos za isplatu uz primjenu fiksnog tečaja konverzije od 7,53450 kuna za jedan euro.

Većina ljudi strepi da će cijene usluga i proizvoda porasti nakon uvođenja eura, zbog zaokruživanja na veću cijenu, što je za 24sata potvrdila i Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača. Dok je Europska komisija postavila fiksni tečaj po kojem će se kune preračunavati u euro, postoje još neki mehanizmi zaštite potrošača. Tako na teren izlaze i tajni kupci koji na licu mjesta provjeravaju kako se to provodi u praksi.

Ana Knežević ističe kako se fiksni tečaj ne smije zaokruživati, već da se pritom mora koristiti svih šest znamenki. Međutim, cijena u eurima treba se zaokružiti na dvije decimale. Na primjer, ako nešto stoji 7,259 eura, onda će se cijena zaokružiti na 7,26 eura. Ako nešto pak košta 7, 253 eura, zaokružuje se na istu drugu decimalu i treba pisati 7,25 eura.

- Svatko tko primijeti neke nepravilnosti, odnosno neopravdano povećanje cijena, to može prijaviti inspekciji. Mi popisujemo cijene 10 određenih proizvoda i pet usluga koje se najviše kupuju i koriste i to će naši tajni kupci raditi jednom mjesečno. Ako primijete nepoštivanje zakona i nepravilnosti oko dvojnog iskazivanja cijena, to prijavljujemo Državnom inspektoratu i Ministarstvu financija, a rezultate ćemo objaviti do svakog 15. u mjesecu - istaknula je.

