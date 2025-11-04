Obavijesti

U BANSKIM DVORIMA

Reakcija na Split? Plenković će se izvanredno obratiti javnosti

Reakcija na Split? Plenković će se izvanredno obratiti javnosti
Podsjetimo, u ponedjeljak je između 50 i 100 maskiranih mladića, odjevenih u crno, upalo u prostorije splitskog Gradskog kotara Blatine-Škrape, gdje su zahtijevali da okupljeni odmah napuste prostoriju

Predsjednik Vlade Andrej Plenković dat će izjavu za medije danas u 14:30 sati u Banskim dvorima. Kako je priopćeno iz Vlade, izjava će biti održana u svečanoj dvorani zgrade Vlade. Pretpostavlja se da će dati izjavu vezano za incident u Splitu.

Podsjetimo, u ponedjeljak je između 50 i 100 maskiranih mladića, odjevenih u crno, upalo u prostorije splitskog Gradskog kotara Blatine-Škrape, gdje su, prema riječima očevidaca, uzvikujući “Za dom spremni”, zahtijevali da djeca te mladići i djevojke iz KUD-a Novi Sad odmah napuste prostorije.

Beroš je danas počeo raditi. Doznali smo koje mu je radno mjesto u Vinogradskoj bolnici
POVRATAK NAKON SEDAM GODINA

Beroš je danas počeo raditi. Doznali smo koje mu je radno mjesto u Vinogradskoj bolnici

Beroš je do 2018. radio u KBC-u Sestre milosrdnice odakle je otišao u Ministarstvo zdravstva. Vratio se u istu bolnicu
FOTO Mjesto strave u Zagrebu: Vozač izgubio nadzor nad autom i zabio se u ogradu. Poginuo je.
KOD JANKOMIRSKOG MOSTA

FOTO Mjesto strave u Zagrebu: Vozač izgubio nadzor nad autom i zabio se u ogradu. Poginuo je.

U ponedjeljak oko 15:30 na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu, nekih 50 metara od Jankomirskog mosta u smjeru zapada, došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je poginula jedna osoba. Kako su nam potvrdili iz policije, vozač je izgubio nadzor nad automobilom i zabio se u ogradu. Više detalja bit će poznato nakon obavljanja očevida.
Vučić: Hrvati su htjeli sahraniti Srbiju. Po Beogradu lovimo dva snajperista, znamo mete
DELIRIJ

Vučić: Hrvati su htjeli sahraniti Srbiju. Po Beogradu lovimo dva snajperista, znamo mete

Ovi iz Hrvatske su mislili da su pokopali Srbiju, da će Srbija biti slaba i očajna kao u vrijeme Tadića. Gdje će glavna vijest biti da uživam u glazbi Severine i da nisam ponosan na to što sam predsjednik Srbije. Kada su imali paradu, značajno manje uspješnu od naše, ja sam ih pohvalio

