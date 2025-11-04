Podsjetimo, u ponedjeljak je između 50 i 100 maskiranih mladića, odjevenih u crno, upalo u prostorije splitskog Gradskog kotara Blatine-Škrape, gdje su zahtijevali da okupljeni odmah napuste prostoriju
U BANSKIM DVORIMA
Reakcija na Split? Plenković će se izvanredno obratiti javnosti
Predsjednik Vlade Andrej Plenković dat će izjavu za medije danas u 14:30 sati u Banskim dvorima. Kako je priopćeno iz Vlade, izjava će biti održana u svečanoj dvorani zgrade Vlade. Pretpostavlja se da će dati izjavu vezano za incident u Splitu.
Podsjetimo, u ponedjeljak je između 50 i 100 maskiranih mladića, odjevenih u crno, upalo u prostorije splitskog Gradskog kotara Blatine-Škrape, gdje su, prema riječima očevidaca, uzvikujući “Za dom spremni”, zahtijevali da djeca te mladići i djevojke iz KUD-a Novi Sad odmah napuste prostorije.
