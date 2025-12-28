Odbačena je kaznena prijava protiv čelnika Jadrolinije; Sindikat: 'Tužno i očekivano...'

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci odbacilo je kaznenu prijavu protiv nadležnih osoba u tvrtki Jadrolinija, a tu odluku je Sindikat pomoraca Hrvatske, koji je zbog pogibije trojice pomoraca na trajektu "Lastovo" u Malom Lošinju prijavu podnio, nazvao tužnom, ali očekivanom.

Glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan za Hinu je potvrdio da je ŽDO u Rijeci odbacio kaznenu prijavu protiv bivšeg predsjednika Uprave Jadrolinije Davida Sopte, izvršne direktorice ljudskih resursa Ane Klarić, rukovoditelja Službe za upravljanje pomorskim kadrovima Ognjena Koludrovića i rukovoditelja Službe pomorske sigurnosti Ante Kosovića u toj tvrtki.

Melvan je ocijenio da je ta odluka "tužna, ali očekivana". "Tužno je da se u današnje vrijeme pomorce tereti kazneno, a čelne ljude u tvrtki prekršajno", rekao je Melvan.

Sindikat pomoraca Hrvatske podnio je kaznenu prijavu protiv tih četvero osoba u Jadroliniji, tvrdeći da nisu postupili po propisima i tehničkim pravilima o zaštitim mjerama čiji je cilj uspostavljanje, održavanje i provođenje sustava upravljanja sigurnošću, što je dovelo do vrlo ozbiljne pomorske nesreće broda "Lastovo" 11. kolovoza 2024. na trajektnom pristaništu Mali Lošinj. Ondje su u nekontroliranom padu pramčane rampe poginula tri pomorca, a jedan je teško ozlijeđen.

U kaznenoj prijavi sindikata navodi se da te nadležne osobe nisu upoznale odgovorne osobe na brodu s njihovim dužnostima.

ŽDO u Rijeci se poziva na izvješće Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu u kojem stoji da je pomorska nesreća rezultat više čimbenika koji su doveli do tragičnog događaja.

Kako stoji u rješenju ŽDO u Rijeci, ŽDO je proveo istragu koja je potvrdila osnovanu sumnju da su postupci članova posade broda "Lastovo", zapovjednika Gorana Đolonge, časnika palube Davora Zagorca i vođe palube Predraga Vulića, te propusti svakog od njih, doveli do smrtnog stradavanja trojice članova posade broda Lastovo.

ŽDO smatra da "nema osnovane sumnje" da bi se u postupanju Davida Sopte, Ane Klarić, Ognjena Koludrovića i Ante Kostovića ostvarila obilježja teškog kažnjivog djela nego propusti, sukladno izvješću Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu i uputa koje je dala radi unaprjeđivanja postupanja, te zaključcima izvida Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci je u rujnu ove godine pred Općinskim sudom podiglo optužnicu protiv trojice pomoraca s broda Lastovo koje tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, nakon provedene istrage o teškoj nesreći u Malom Lošinju,

Optužnicom se tadašnjem 37-godišnjem zapovjedniku broda Goranu Đolongi, 33-godišnjem prvom časniku palube Davoru Zagorcu i 50-godišnjem vođi palube Predragu Vuliću stavlja na teret da su 11. kolovoza 2024. na trajektu "Lastovo" postupali protivno propisima o mjerama sigurnosti na brodu te protivno naučenim postupcima upravljanja brodom i protivno pravilima struke.

Tereti ih se da su, iako svjesni da tri člana posade obavljaju radove ispod podignute ukrcajne rampe, koja nije propisno osigurana zabravnim klinovima, olako držali da svojim postupanjem neće ugroziti život i tijelo članova posade.