Odbacili su obje žalbe na izbor rješenja za Maksimir! Imamo što je dvojac točno prigovarao

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je odbacila obje žalbe na postupak javne nabave i odabir pobjedničkog rješenja za novi stadion Maksimir. Radi se o ekspresnom odbacivanju žalbi koje, kako smo napisali, nisu podnijeli neki od 87 konkurentskih ureda koji su sudjelovali na natječaju i nisu prošli. Žalbe su podnijeli odvojeno dvojica građana, Ante Slišković i Luka Frljužec. Potonji nam je ekskluzivno već ranije rekao da je samo poslao mail u kojem traži preispitivanje, te da ne zna zašto je to vođeno kao službena žalba. Zbog vrijednosti nabave, za službenu žalbu je svatko od njih morao uplatiti 66.360 eura da bi se ona uopće razmotrila. Zato su odbačene, a nisu poslali ni na dobru adresu za žalbe, nego su samo napisali mail DKOM-u.

I da su dali taj novac, žalba im ne bi prošla jer nemaju pravni interes. Do ponedjeljka ostaje rok hoće li se netko od ostalih ureda žaliti. Ako uplate iznose i pokrenu žalbu, moguće je po tome poništiti natječaj. DKOM ne ulazi u to kako stadion izgleda, nego gleda je li sve provedeno po zakonu i jesu li svi natjecatelji imali jednak tretman, te odgovara li izabrani rad propisanim uvjetima iz natječaja. Također, mogu i naložiti ponovnu valorizaciju ponuda, a tada ocjenjivački sud može izabrati opet isti rad ili neki drugi. Treća opcija u slučaju žalbe je da se potvrdi da je prvonagrađeni, sporni rad, izabran u skladu s uvjetima i procedurom. Ali do bilo koje takve odluke bi prošlo bar još mjesec-dva.

Obojica "žalitelja" smatraju da nisu svi imali jednak tretman i da rad ne odgovara uvjetima.

Ante Slišković je osporavao je vezu pobjedničkog koncepta s izvornom idejom stadiona, izvedivost i proporcije krovne konstrukcije, korištenje prostora te akustiku i komfor zbog otvorenih uglova, vjetra i oborina. Pitao je i zašto u ocjenjivačkom sudu nije bio građevinski inženjer konstruktor te jesu li dosljedno primijenjeni financijski i drugi kriteriji. Tražio je preispitivanje odluke, odnosno odbacivanje prvonagrađenog rada.

Luka Frljužec je tražio provjeru je li zahtjev za „kohezivnom i povezanom strukturom gledališta” bio jasan i jednako primijenjen. Kako su vrednovani doživljaj gledatelja i konstrukcijska izvedivost, te bi li naknadno spajanje tribina, zatvaranje uglova ili znatna promjena krova bila bitna promjena pobjedničkog rada. Istaknuo je da drugi natjecatelji nakon ocjenjivanja nisu dobili jednaku mogućnost mijenjanja radova.

Vlada je odbacila mogućnost gradnje po prvonagrađenom rješenju. A oni bi s Gradom Zagrebom trebali financirati gradnju. Premijer Andrej Plenković je rekao da bi najbolje bilo poništiti natječaj, ali bez žalbi to je pravno nemoguće. Vladi i Gradu ostaje dogovor o odbacivanju prvog rada ako ne bude poništenje natječaja. Naknadni "popravci' poput zatvaranja tribina ili promjene konstrukcije više ne bi bili nagrađeni rad.

Kako smo ranije objavili, u Vladi vjeruju da bi se za novi stadion mogao raspisati novi natječaj jer ima vremena dok se završi Kranjčevićeva i Maksimir ne sruši. Taj natječaj bi bio pozivni i kraći.

Svih 88 dizajna za Maksimir u natječaju pogledajte OVDJE.