'Odluku o transportnom Airbusu treba preispitati. To je velik avion. Nama treba nešto drugo'

Predsjednik Zoran Milanović izjavio je u četvrtak u Donjoj Lastvi da je potrebno preispitati hrvatsko sudjelovanje u zajedničkoj NATO-ovoj nabavi i korištenju transportnih zrakoplova Airbus jer takav tip aviona ne odgovara u potpunosti potrebama hrvatske vojske.

Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić objavio je u utorak u Ankari da će Hrvatska sudjelovati u zajedničkom projektu zračnog transporta u koaliciji sedam zemalja članica NATO-a. U multinacionalnom NATO projektu zajedničke flote zrakoplova Airbus A400M sudjeluje sedam država članica: Belgija, Francuska, Hrvatska, Poljska, Španjolska, Turska i Velika Britanija. Anušić je objasnio da to ne znači da će Hrvatska morati posjedovati takve zrakoplove nego da će ih koristiti zajedno s ostalim partnerima koji sudjeluju u projektu.

Milanović je danas u Crnoj Gori rekao da načelno podržava jačanje sposobnosti hrvatske vojske, ali smatra da odluku treba još jednom preispitati. Tvrdi da su mu iz Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske (GS OSRH) problematizirali takvo rješenje i smatra da taj tip aviona ne odgovara u potpunosti potrebama hrvatske vojske.

"To je velik avion koji će Hrvatska koristiti vrlo rijetko. Našoj vojsci treba nešto drugo", rekao je Milanović nakon sastanka s predstavnicima Hrvata u Crnoj Gori.

Dodao je da bi se prije konačne odluke trebalo dodatno razgovarati s vojnim vrhom i razmotriti alternative, navodeći kao primjer Češku koja je odabrala manje transportne avione koji bolje odgovaraju njezinim potrebama. Milanović je upozorio da se u obrani ne bi smjelo voditi samo političkim trendovima i pritiskom da se troši više, nego stvarnim potrebama vojske.

'Ne huškam protiv Srbije, ali moramo pitati što će joj to'

Osvrnuo se i na svoje ranije izjave o naoružavanju Srbije, nakon kojih ga je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić prozvao, nazvavši njegove tvrdnje "budalastima". Ponovio da ne smatra da huška protiv Srbije, nego da je njegova obveza upozoriti na pitanja koja smatra važnima za sigurnost Hrvatske.

"Mi smo u NATO-u, oni nisu. Ako se susjedna država naoružava sustavima koji izazivaju pozornost, svaka normalna država mora pitati što će joj to", rekao je Milanović.

Kazao je da ne želi analizirati unutarnju politiku drugih država, ali da Hrvatska mora voditi računa o vlastitim interesima.

'Europsko vijeće nije privatna imovina vlade'

Milanović se osvrnuo i na svoj sukob s premijerom Andrejom Plenkovićem u predstavljanju Hrvatske u Europskom vijeću. Tvrdi da to pitanje nije isključiva ovlast predsjednika vlade.

Kao argument je naveo ustavnu ulogu predsjednika države u pitanjima vanjske politike, sigurnosti i obrane. "To nije privatna imovina ni predsjednika vlade ni bilo koje stranke, nego pitanje ustavnih ovlasti", rekao je Milanović.

Kazao je da bi se o načinu predstavljanja Hrvatske u najvišem političkom tijelu Europske unije trebalo dogovarati između predsjednika i premijera, a ne unaprijed isključiti jednu od institucija.