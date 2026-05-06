Održana promocija BestBook magazina! Ovogodišnja verzija dostupna je i na engleskom

Svečana promocija petoga broja luksuznog izdanja magazina BestBook održala se u srijedu u HNK, a ovogodišnje izdanje dobilo je i verziju na engleskom jeziku. Gosti su bili glavni urednik magazina Miljenko Jergović, Ena Katarina Haler, autorica, arhitektica i književna kritičarka, Snježana Banović, autorica i profesorica na Akademiji dramskih umjetnosti i Goran Gavranović, direktor 24sata te osoba koja je sve pokrenula.

24sata Zagreb: Promocija Best booka | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Uvodnik BestBooka napisao je upravo Gavranović, a pročitao ga je glumac Marin Klišmanić.

- Dobrodošli u vaš, naš svijet. Osjećaj da su ljudi danas povezani više nego ikada,činim se da su usamljeniji, nesigurniji, da više ne mogu reći što je i kakav je svijet u kojem žive, da misle kako je razumijevanja na planetu sve manje, prisutniji je no ikad na svim kontinentima, u različitim prostorima i narodima. Kao da njihov dom, njihov svijet, ako i to bio, nije stvaran. U ovom vremenu neizvjesnosti i čuđenja nad uvjerenjem, da sve oko nas klizi unatrag, živo je i snažno jedno mjesto koje nam nudi razgovor, priče, ali i nadu da se možemo bolje shvatiti i kad se ne slažemo, vidjeti kako smo slični, da među nama ima onih koji isto misle o pravdi, o suosjećanju, o mudrosti, makar to možda drugačije kažu. To se mjesto, da se mjesta, zovu književnost, priče, pripovijedanje, umjetnost. To je svijet unutar kojeg različiti ne stoje nijemi jedan kraj drugog.

To nije zbir prijevoda ili šum stranih glasova. Književnost je živa razmjena kultura, jezika, iskustava koja se neprestano nadopunjuju i hrane, život i pitanja koja su nad njima. Iz tog uvjerenja je nastao ovaj magazin. Iz stava da priče ne pripadaju određenim jezicima, nacijama ili kulturama, već svima i ljudima. Priče treba čitati i prenositi dalje, da su bolje razumijevanje i naše mjesto u njemu. Da se bolje razumijemo i sami. U bosanskom kraju, u biblioteci, svijet nije podijeljen nego sabran u silini i moćnim glasovima u kojima ćemo čuti, tragati za odgovorima o drugima, a zapravo o sebi. Svaka pahulja snijega koja pada s neba je jedna priča o našem, vašem domu. O vašem, našem svijetu. I ovo naše izdanje želi biti takav zbir glasova i svjedočanstva o različitosti, ali i o iznenađujućoj bliskosti ljudskog iskustva.

Čak i kad tražimo drugačije, rubne i neočekivane perspektive onih s istog ili različitog prostora i s istim nadahnućem, istim pitanjima kakva samo književnost može ponuditi. Ovaj magazin želi biti mjesto gdje nastaju i susreću se iskustva koja možda još ne postoje u nekom našem, na izgled, zatvorenom prostoru. Zato vas pozivamo da čitate otvoreno, bez predrasuda i očekivanja, spremni na susret s nepoznatim. Jer upravo tamo gdje nam se čini da završava horizont znanog počinje naš svijet. Počinje vaš, naš dom.I vaš, naš svijet. Dobrodošli u Best Book - stoji u Uvodniku.

Nadalje, o važnosti književnosti i BestBooka rekao je i Jergović.

- U bilo kojoj kulturi, u bilo kojoj zemlji, bilo gdje na svijetu, ako se želite ozbiljno baviti pisanjem, ako se želite ozbiljno baviti književnošću, vi se tim poslom bavite protiv skupnog ili kolektivnog ukusa. Bavite se time protiv raspoloženja većine. U Hrvatskoj je to još puno teže nego u nekim drugim europskim zemljama jer se u Hrvatskoj, ako se tako bavite pisanjem i književnošću, vi se zapravo bavite protiv onoga što je volja i raspoloženje vlasti. Isto tako mi kao inteligentni ljudi jako dobro znamo kako bi se trebalo pisati da to zadovolji taj neki kolektivni ukus, ukus vijesti iz kulture ili ukus naroda u tramvaju ili ukus tog najmanjeg mogućeg sadržitelja onoga što se zove građanima Republike Hrvatske. Međutim sve to skupa je protivno ozbiljnom bavljenju pisanjem, ozbiljnom bavljenju književnošću. I to bi bilo protivno i u nekoj puno kultiviranijom i bogatijoj i demokratskijoj i 'europskijoj' zemlji nego što je današnja Hrvatska - rekao je.

Ena se prije nekoliko godina pojavila na književnoj sceni i spada u noviju generaciju pisaca, a autorica je nagrađivanog romana. S obzirom da je i arhitektica, smatrala je da se pisanjem nikad neće baviti, a dobila je priliku i napisati svoj prvi tekst za BestBook. Gavranović je obrazložio ideju i važnost ovog magazina.

- Verzija na engleskom je jer želimo ići naprijed, ići u svijet, moramo se približiti drugim ljudima kako bi svi razumjeli. Razlog je i prozaičan, često sam na aerodromima i nikad ne znam što bih kupio tamo. Ljudi, pogotovo kad idu u avion, tada žele nešto pročitati, pomislio sam zašto ne bi to dali svijetu i pokazali koliko smo dobri, koliko možemo - rekao je Gavranović.

Za kraj, glumac Klišmanić pročitao je dio eseja Miljenka Jergovića, objavljenog u BestBooku.