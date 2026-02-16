Obavijesti

Thompsonov tim o prozivkama: 'On nikada nije pozdravljao ni uzvikivao 'Za dom spremni'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 4 min
Foto: Denis Kapetanovic

Pjesma “Bojna Čavoglave” nastala je u najtežim danima Domovinskog rata, kao glas obrane doma i slobode. Ona se ne može se niti smije poistovjećivati s totalitarnim ideologijama iz Drugog svjetskog rata, kaže Thompsonv tim

Admiral

Koncert koji završi s dvije prosidbe i suzama radosnicama ne može nositi nikakvu poruku osim one o ljubavi, sreći i miru. Na koncertu u Širokom Brijegu slavili su se život, zajedništvo i emocija i to je jedina istina, objavio je tim Marka Perkovića Thompsona na Facebooku u ponedjeljak.

STIŽU OSUDE Veleposlanica Izraela za BiH reagirala zbog Thompsona: 'Mladi slave uz nazi pozdrav...'
- Marko Perković Thompson nikada nije niti će veličati nacizam ili fašizam. Ta zla 20. stoljeća jasno su i nedvosmisleno osuđena, kao što je to učinio i na svom prethodnom koncertu u Rijeci. Svako drugačije tumačenje svjesno je iskrivljavanje činjenica - poručili su te tvrde da "Thompson nikada pa ni na ovom koncertu nije pozdravljao ni uzvikivao "Za dom spremni" nego je pjevao stih svoje pjesme koja se izvodi 35 godina".

48
Foto: Marko Perković Thompson/Facebook
OSUDIO USTAŠTVO Svećenik o koncertu u Širokom: Salutiraju ZDS, a onda pjevaju 'Neću izdat ja Boga nikada'
- Pjesma “Bojna Čavoglave” nastala je u najtežim danima Domovinskog rata, kao glas obrane doma i slobode. Ona se ne može se niti smije poistovjećivati s totalitarnim ideologijama iz Drugog svjetskog rata - dodaju te ističu kako je ovo i poruka "onima koji se obrušavaju na koncert u Širokom Brijegu, a pritom zatvaraju oči pred ideologijama i politikama koje su u novijoj povijesti dovele do desetaka tisuća žrtava u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini".

