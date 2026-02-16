Thompsonov tim o prozivkama: 'On nikada nije pozdravljao ni uzvikivao 'Za dom spremni'

Koncert koji završi s dvije prosidbe i suzama radosnicama ne može nositi nikakvu poruku osim one o ljubavi, sreći i miru. Na koncertu u Širokom Brijegu slavili su se život, zajedništvo i emocija i to je jedina istina, objavio je tim Marka Perkovića Thompsona na Facebooku u ponedjeljak.

- Marko Perković Thompson nikada nije niti će veličati nacizam ili fašizam. Ta zla 20. stoljeća jasno su i nedvosmisleno osuđena, kao što je to učinio i na svom prethodnom koncertu u Rijeci. Svako drugačije tumačenje svjesno je iskrivljavanje činjenica - poručili su te tvrde da "Thompson nikada pa ni na ovom koncertu nije pozdravljao ni uzvikivao "Za dom spremni" nego je pjevao stih svoje pjesme koja se izvodi 35 godina".

- Pjesma “Bojna Čavoglave” nastala je u najtežim danima Domovinskog rata, kao glas obrane doma i slobode. Ona se ne može se niti smije poistovjećivati s totalitarnim ideologijama iz Drugog svjetskog rata - dodaju te ističu kako je ovo i poruka "onima koji se obrušavaju na koncert u Širokom Brijegu, a pritom zatvaraju oči pred ideologijama i politikama koje su u novijoj povijesti dovele do desetaka tisuća žrtava u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini".

