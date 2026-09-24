Obavijesti

News

Komentari 1
BORBA JOŠ TRAJE

Oglasila se obitelj Riječanina koji je u teškom stanju prebačen iz Irske: Tu su usponi i padovi...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Oglasila se obitelj Riječanina koji je u teškom stanju prebačen iz Irske: Tu su usponi i padovi...
Foto: privatna arhiva
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Njegova obitelj objavila je kako borba i dalje traje, nakon određenog napretka pojavila se infekcija zbog koje je imao nove poteškoće.

Riječanin Denis Vejzović još uvijek je na liječenju u Zagrebu. Ovaj 38-godišnjak je u Irskoj pretrpio puknuće aneurizme i završio je u komi, liječnici u Irskoj razmatrali su da ga isključe s aparata, ali obitelj se uspjela izboriti te je on sredinom kolovoza prebačen u Hrvatskoj.

Njegova obitelj objavila je kako borba i dalje traje, nakon određenog napretka pojavila se infekcija zbog koje je imao nove poteškoće.

ZAVRŠIO U KOMI Denis iz Irske stigao u Hrvatsku: 'Hvala 24sata! Sada smo mirni'
Denis iz Irske stigao u Hrvatsku: 'Hvala 24sata! Sada smo mirni'

- Denis se oporavlja, hvala Bogu. Međutim, imamo uspone i padove - kazala je Denisova supruga.

Zahvalila se svima koji su uz obitelj u ovim teškim trenucima:

- Svjesni smo da će njegov oporavak biti dugotrajan proces. Prolazili smo kroz mnoge uspone i padove, no nastavljamo dalje s vjerom, snagom i nadom, uvjereni da će se Denis oporaviti i da dolaze bolji dani. Bogu ništa nije nemoguće. Molimo vas, nastavite uključivati ​​Denisa u svoje molitve. Svaka molitva, ljubazna poruka i gesta podrške znače nam više nego što riječi mogu izreći. Hvala vam što i dalje molite, vjerujete i prolazite ovaj put zajedno s nama - poručuju iz obitelji..

BORBA ZA ŽIVOT Drama Hrvata u Irskoj. Doktori ga otpisali, obitelj ne odustaje
Drama Hrvata u Irskoj. Doktori ga otpisali, obitelj ne odustaje

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Holding objavio plaće radnika uoči najavljenog štrajka: Evo koliko zarađuju grobari, cestari
SVE OBJAVILI

Holding objavio plaće radnika uoči najavljenog štrajka: Evo koliko zarađuju grobari, cestari

Radnici Zagrebačkog holdinga i ZET-a traže paket mjera koji uključuje povećanje osnovice plaće, indeksaciju, veću naknadu za prijevoz, korekciju koeficijenata složenosti radnih mjesta te druga materijalna prava
HZZO uvrstio Mounjaro na listu. Doplata do 45 eura: 'Ovo je pobjeda za nas dijabetičare'
ODLUKA NAKON GODINU I POL

HZZO uvrstio Mounjaro na listu. Doplata do 45 eura: 'Ovo je pobjeda za nas dijabetičare'

Doplata će, ovisno o jačini lijeka, iznositi od 25 do 45 eura. Cijena tog lijeka inače se u ljekarnama kreće i do 390 eura, ovisno o jačini lijeka.
Od lijekova za mršavljenje je moguće gubiti vid: Evo što nam o tome kaže stručna liječnica
STANJE U HRVATSKOJ

Od lijekova za mršavljenje je moguće gubiti vid: Evo što nam o tome kaže stručna liječnica

Lijekovi su se počeli uzimati šakom i kapom i tu je nastao problem, rekla je za 24sata doc. dr. sc. Gorana Mirošević, endokrinologinja zagrebačkoga KBC-a Sestre milosrdnice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026