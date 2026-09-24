Oglasila se obitelj Riječanina koji je u teškom stanju prebačen iz Irske: Tu su usponi i padovi...

Riječanin Denis Vejzović još uvijek je na liječenju u Zagrebu. Ovaj 38-godišnjak je u Irskoj pretrpio puknuće aneurizme i završio je u komi, liječnici u Irskoj razmatrali su da ga isključe s aparata, ali obitelj se uspjela izboriti te je on sredinom kolovoza prebačen u Hrvatskoj.

Njegova obitelj objavila je kako borba i dalje traje, nakon određenog napretka pojavila se infekcija zbog koje je imao nove poteškoće.

- Denis se oporavlja, hvala Bogu. Međutim, imamo uspone i padove - kazala je Denisova supruga.

Zahvalila se svima koji su uz obitelj u ovim teškim trenucima:

- Svjesni smo da će njegov oporavak biti dugotrajan proces. Prolazili smo kroz mnoge uspone i padove, no nastavljamo dalje s vjerom, snagom i nadom, uvjereni da će se Denis oporaviti i da dolaze bolji dani. Bogu ništa nije nemoguće. Molimo vas, nastavite uključivati ​​Denisa u svoje molitve. Svaka molitva, ljubazna poruka i gesta podrške znače nam više nego što riječi mogu izreći. Hvala vam što i dalje molite, vjerujete i prolazite ovaj put zajedno s nama - poručuju iz obitelji..