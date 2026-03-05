Oglasili se iz tvrtke koja je trebala raditi mega tvornicu pilića u Sisku: Evo što su rekli

Kako su jučer pisala 24sata, pala je tvornica ukrajinskog investitora u Sisku za preradu 84 milijuna pilića godišnje. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je u srijedu rješenje kojim obustavlja Studiju utjecaja na okoliš za taj ključni projekt. Bez Studije nema niti daljnjeg postupka, ishođenja dozvola za gradnju. Bez tvornice nema smisla graditi megafarme i pilićarnike u kojima bi se uzgajalo 47 milijuna pilića godišnje za preradu u tvornici protiv kojih se pobunilo lokalno stanovništvo.

O svemu su se sada oglasili iz Renaissance capitala, tvrtke ukrajinskog investitora Andriija Matiukha.Priopćenje prenosimo u cijelosti.

- Renaissance Capital grupa upoznata je s donošenjem i sadržajem rješenja Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije kojim se obustavlja postupak izdavanja rješenja o studiji utjecaja na okoliš projekta izgradnje tvorničkog kompleksa na području Sisačko-moslavačke županije.

- Za našu grupu donošenje odluke ovakvog sadržaja je veliko iznenađenje i po našem shvaćanju predstavlja potpuni otklon od dosadašnjeg tijeka postupka, svega onoga što nam je u njemu sugerirano te dokumentaciji koja je činila spis predmeta. U ovom trenutku naša grupa ne može isključiti mogućnost da ovakva odluka dijelom može biti rezultat i atmosfera koje su pojedini dionici kreirali u vezi projekta u zadnje vrijeme.

- Renaissance Capital grupa ovim putem izražava svoje uvjerenje u održivost, društvenu korist i primjerenost projekta izgradnje peradarske farme u svim njegovim segmentima te će nastaviti s aktivnostima koje su potrebne za njegovu realizaciju.

- Renaissance Capital grupa se nada da će joj tijekom daljnjeg postupka biti omogućen tretman kojega u Republici Hrvatskoj uživaju svi drugi investitori.

- Nakon što prouči sadržaj odluke Ministarstva zaštite okoliša, Renaissance Capital grupa će o svojim stajalištima detaljnije izvijestiti javnost i nadležne organe.

Podsjetimo, ministarstvo je u srijedu uvažilo dokumente koji im je poslao HDZ-ov gradonačelnik Siska Domagoj Orlić. A po njima, projekt tvornice nije usklađen s tri važeća prostorna plana: Prostornim planom Siska, Generalnim urbanističkim planom Siska i UPU-om industrijske zone Sisak-jug.

Iako je rješenje o obustavi postupka napisano na 10 stranica, najkraći opis je da nema više pravne osnove za studiju jer tvornica nije usklađena s prostorno-planskom dokumentacijom. Iako je prije toga već dobila potvrdu većine članova povjerenstva koje odlučuje, dokumenti koje je poslao Sisak su bili odlučujući.