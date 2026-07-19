U nedjelju je gotovo cijela Hrvatska pod meteoalarmima. Za splitsku regiju oglašeno je narančasto upozorenje, koje označava da je vrijeme opasno, zbog iznimno visokih temperatura...
Oglasili upozorenja! Na obali temperature do 35, na kopnu prijete grmljavinska nevremena
U Hrvatskoj će tijekom dana u većini krajeva biti promjenjivo oblačno i nestabilno, najavio je u nedjelju Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji.
Na jugu će većinom biti sunčano i vruće. Očekuje se slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, navečer prolazno i jak. U Dalmaciji slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na obali i otocima od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
U nedjelju je gotovo cijela Hrvatska pod meteoalarmima. Za splitsku regiju oglašeno je narančasto upozorenje, koje označava da je vrijeme opasno, zbog iznimno visokih temperatura.
Za zagrebačku, osječku, karlovačku i gospićku regiju na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavinskih nevremena u nedjelju. Za riječku regiju na snazi je žuti meteoalarm zbog grmljavinskih nevremena i vjetra, dubrovačka regija se 'žuti' zbog iznimno visokih temperatura...
A evo kakvo nas vrijeme očekuje u ponedjeljak.
- Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Mjestimice kiša, osobito su u unutrašnjosti Dalmacije i u Gorkoj Hrvatskoj mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, prijepodne podno Velebita i jaka, poslijepodne u Dalmaciji umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25 °C. Najviša dnevna temperatura većinom između 25 i 30, na obali i otocima 30 do 34 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za ponedjeljak, 20. srpnja.
Za ponedjeljak je žuti meteoalarm izdan za riječku regiju zbog vjetra, a za splitsku i dubrovačku regiju zbog iznimno visokih temperatura.
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