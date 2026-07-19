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VREMENSKA PROGNOZA

Oglasili upozorenja! Na obali temperature do 35, na kopnu prijete grmljavinska nevremena

Piše HINA,
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Oglasili upozorenja! Na obali temperature do 35, na kopnu prijete grmljavinska nevremena
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U nedjelju je gotovo cijela Hrvatska pod meteoalarmima. Za splitsku regiju oglašeno je narančasto upozorenje, koje označava da je vrijeme opasno, zbog iznimno visokih temperatura...

U Hrvatskoj će tijekom dana u većini krajeva biti promjenjivo oblačno i nestabilno, najavio je u nedjelju Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji.

Na jugu će većinom biti sunčano i vruće. Očekuje se slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, navečer prolazno i jak. U Dalmaciji slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na obali i otocima od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.

Foto: DHMZ

U nedjelju je gotovo cijela Hrvatska pod meteoalarmima. Za splitsku regiju oglašeno je narančasto upozorenje, koje označava da je vrijeme opasno, zbog iznimno visokih temperatura.

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Za zagrebačku, osječku, karlovačku i gospićku regiju na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavinskih nevremena u nedjelju. Za riječku regiju na snazi je žuti meteoalarm zbog grmljavinskih nevremena i vjetra, dubrovačka regija se 'žuti' zbog iznimno visokih temperatura...

A evo kakvo nas vrijeme očekuje u ponedjeljak.

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- Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Mjestimice kiša, osobito su u unutrašnjosti Dalmacije i u Gorkoj Hrvatskoj mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, prijepodne podno Velebita i jaka, poslijepodne u Dalmaciji umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25 °C. Najviša dnevna temperatura većinom između 25 i 30, na obali i otocima 30 do 34 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za ponedjeljak, 20. srpnja.

Foto: DHMZ

Za ponedjeljak je žuti meteoalarm izdan za riječku regiju zbog vjetra, a za splitsku i dubrovačku regiju zbog iznimno visokih temperatura.

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