VIDEO Mali Lošinj pod vodom: 'More se odjednom dignulo, poplavilo nam je i hodnik!'

Sve je trajalo oko 20 minuta. Bilo je nevrijeme, grmljavina i more se odjednom samo dignulo, ispričala nam je čitateljica s Malog Lošinja. Naime, u ponedjeljak ujutro Mali Lošinj i okolicu pogodilo je nevrijeme. More se odjednom podignulo i poplavilo prostorije na rivi.

- Prvo su došli oblaci i onda je sve krenulo. More nam je malo ušlo u hodnik, ali nije jako - govori nam čitateljica. Dodaje i kako je tako nešto posljednji put doživjela prije 15 godina.

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- Tada je cijelo Lošinj plivao, zbog toga su radili i novu rivu, rekli su tada da se ovo neće ponoviti - zaključila je čitateljica. Inače, za tu regiju je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao žuti meteoalarm, što znači da je vrijeme potencijalno opasno.

Kako su najavili očekuje se jaka bura s olujnim udarima, osobito podno Velebita, sredinom dana, kako su rekli, će oslabiti.

- Budite na oprezu zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom - rekli su iz DHMZ-a. dodali su i da su lokalno izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom.

- Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena - rekli su iz DHMZ-a.