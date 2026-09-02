Oglasio se ravnatelj čakovečke bolnice: 'Kritika je legitimna, ali osoblje se linčuje i zastrašuje...'

Nakon tragične smrti 38-godišnjeg poduzetnika Luke Palatinuša, koji je u noći s 19. na 20. kolovoza preminuo u čekaonici Objedinjenog hitnog bolničkog prijema Županijske bolnice Čakovec, oglasio se ravnatelj bolnice Nikola Hren.

Hren je u službenom priopćenju izrazio sućut obitelji preminulog, ali i pozvao na prekid, kako je naveo, "javnog linča i zastrašivanja" medicinskog osoblja. Slučaj smrti 38-godišnjaka izazvao je brojne reakcije javnosti i otvorio pitanja o postupanju bolničkog osoblja i okolnostima u kojima je muškarac preminuo.

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Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

- Obraćam se javnosti osobno i izravno. Prije svega, obitelji Luke Palatinuša upućujem svoju iskrenu i duboku sućut. Nijedna izjava, nijedan postupak ni jedna riječ ne mogu umanjiti bol gubitka djeteta, supruga i oca. To mi je jasno i to ne pokušavam.

Smrt pacijenta izaziva pitanja i javnost ima pravo na odgovore. Ta pitanja ne izbjegavam. Sve okolnosti ovog slučaja moraju se utvrditi potpuno, stručno i bez ostatka. Podupirem svaki nadležni postupak, otvaram ustanovu svim tijelima ovlaštenima to ispitati i osobno ću u tome sudjelovati. Nemamo što skrivati i ne želimo ništa skrivati. Za funkcioniranje ove bolnice odgovaram ja i tu odgovornost ne prebacujem ni na koga.

Posljednjih se dana otvaraju i slučajevi stari nekoliko godina. Ne skrivam se iza proteka vremena, ako je bilo propusta, neka se ispita kroz postupke koji za to postoje. Ali postoji razlika između propitivanja koje vodi istini i kampanje koja presudu donosi unaprijed. Prvome se u cijelosti stavljam na raspolaganje.

A sada moram reći i ovo - jasno i bez ustezanja.

Naši liječnici, medicinske sestre i tehničari rade u uvjetima velikog opterećenja. Mnogi od njih svakodnevno nadilaze svoje formalne obveze i redovnu satnicu kako bi osigurali dežurstva, dostupnost dijagnostike i pravodobno zbrinjavanje pacijenata. Iza tih ljudi stojim! Moja je dužnost štititi njihovo dostojanstvo i profesionalni integritet jednako odlučno kao što štitim sigurnost i prava pacijenata.

Čakovec: Konferencija za medije Nikole Hrena, novog ravnatelja Županijske bolnice Čakovec | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kritika na račun mojeg rada legitimna je i primam je. Ali proteklih dana uvrede i prijetnje ne stižu samo meni, nego liječnicima, sestrama i tehničarima, ljudima koji sa slučajem nemaju nikakve veze, na njihove privatne brojeve i adrese. To više nije traženje odgovornosti. To je javni linč i zastrašivanje, a ondje gdje se prijeti i kazneno djelo, koje sam dužan prijaviti nadležnim tijelima.

Zato molim jasno: tko traži odgovornost i informaciju, neka je traži od mene. Ja sam ovdje, dostupan sam i odgovaram. Ali ljude koji svakoga dana, savjesno i predano, brinu o zdravlju građana, njih ostavite izvan ovoga. Oni to nisu zaslužili. Kada bismo pod ovakvim pritiskom izgubili liječnika ili medicinsku sestru, ne bi ih izgubilo ravnateljstvo, izgubili bi ih pacijenti i cijela naša zajednica.

Županijska bolnica Čakovec nastavit će raditi, utvrditi istinu o ovom slučaju i skrbiti o svojim pacijentima. Za to jamčim osobno, i osobno stojim iza svakog djelatnika ove ustanove koji svoj posao radi predano i pošteno - stoji u priopćenju.