NAKON ZABRANE 'ZDS-A'

Oglasio se Thompsonov tim oko Tomaševićeve zabrane 'zds'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dodali su kako neće komentirati medijske istupe i političke interpretacije gradonačelnika u vezi najma Arene Zagreb za drugi Thompsonov koncert

Zagrebačka Gradska skupština izglasala je zaključak po kojem se na gradskim prostorima zabranjuje korištenje obilježja, slogana i poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna rasna ili vjerska mržnja, uključujući fašističke i ustaške simbole ili pokliče, a među kojima je i “Za dom spremni”.

Tim Marka Perkovića Thompsona, koji na koncertima izvodi pjesmu Bojna Čavoglave koja počinje riječima “Za dom spremni”, oglasio se na društvenim mrežama. Navode da tvrdnja da je je presuda Visokog prekršajnog suda vezano za pjesmu "Bojna Čavoglave" neustavna ne odgovara istini.

- Ustavni sud Republike Hrvatske nikada nije donio odluku o navedenoj presudi, što je činjenica koja je lako provjerljiva u javno dostupnim zapisnicima i rješenjima tog tijela - navode.

Dodali su kako neće komentirati medijske istupe i političke interpretacije gradonačelnika u vezi najma Arene Zagreb za drugi Thompsonov koncert. Očitovat će se o tome, kažu, tek nakon što im Grad Zagreb dostavi službeni odgovor na zahtjev za najam Arene Zagreb, sukladno propisanim procedurama. Nakon službenog odgovora, odlučit će o sljedećim koracima.

- Također, netočna je tvrdnja da je Marko Perković Thompson „zabranjen u Puli“ ili bilo gdje drugo. Niti jedna institucija, tijelo državne vlasti ili sud nisu donijeli odluku koja bi podrazumijevala zabranu njegovih nastupa. Radi se isključivo o odlukama pojedinih lokalnih vlasti, temeljenima na njihovim političkim procjenama i netrpeljivosti, a ne na zakonskim ili sudskim odlukama - navode.

Iz Thompsonovog tima navode da očekuju "profesionalan i transparentan nastavak procesa te službenu komunikaciju na temelju zakona, a ne medijskih istupa".

