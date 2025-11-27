Olujni vjetar stvorio probleme. Zatvorena dionica autoceste A1. Teškoće i u pomorskom prometu

Zbog olujnog vjetra pojedine dionice cesta zatvorene su za sve skupine vozila, a brojna su ograničenja u cestovnom ali i u pomorskom prometu u priobalju, upozoravaju u četvrtak popodne iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Autocesta A1, zbog jakog vjetra, između čvorova Sveti Rok i Posedarje zatvorena je za sve skupine vozila.

Obilazak za osobna vozila je čvor Zadar istok-DC27 Karin- Obrovac-DC50 Gračac-čvor Sveti Rok, a za ostale skupine čvor Benkovac (A1)-Kistanje (DC59)-Knin-DC1-Gračac-DC50- čvor Sveti Rok (A1).

Autocesta A6 Bosiljevo-Rijeka zbog jakog vjetra otvorena je samo za osobna vozila između čvorova Delnice i Kikovica.

Na autocesti A7 Rupa-Križišće zbog jakog vjetra zabrana je prometa za I. skupinu vozila - autobusi na kat, motocikli i vozila s priključnim vozilom, između čvora Rijeka istok i čvora Šmrika.

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme.

U prekidu pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta ﻿u prekidu su trajektne linije Lopar-Valbiska, Stinica-Mišnjak, te ﻿Prizna-Žigljen, ﻿﻿﻿katamaranske ﻿linije ﻿﻿Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Olib-Silba-Premuda-Zadar, ﻿﻿Jelsa-Bol-Split, Split-Stari Grad, Split-Vis i ﻿Ubli-Korčula-Dubrovnik, kao i brodska linija Mali Lošinj-Unije-Susak.