Prometni kolaps u Zagrebu! Gužve zbog Vjesnika, građani se probijaju do posla kroz zastoje

Zagrepčani su jutros ponovno upali u prometnu noćnu moru. Iako jutarnje kolone nisu rijetkost, situacija se posljednjih dana drastično pogoršala. Nakon uvođenja nove organizacije prometa oko Vjesnika, zagušenja počinju sve ranije, a nervozni vozači javljaju kako su se Zagrebačka i Horvaćanska već prije sedam sati pretvorile u nepomičnu rijeku automobila.

Podvožnjak zatvoren, smjerovi preusmjereni - grad na rubu živaca

Na terenu je i dalje aktivna opsežna privremena regulacija, koja je gotovo paralizirala ključne prometnice:

Podvožnjak na Slavonskoj, ispod Savske ceste, potpuno je zatvoren u oba smjera, što je uzrokovalo čepove na svim okolnim izlazima.

Kretanje prema zapadu moguće je jedino preko sjevernog nadzemnog kolnika, uz prolazak kroz opterećeno raskrižje sa Savskom.

Za vozače koji putuju prema istoku, Slavonska je nedostupna na dionici od Selske pa sve do Marohnićeve.

Zbog zatvaranja, promet se prisilno skreće na Selsku, pa je i ondje nastao dodatni zastoj.

Savska, Odranska i Cvjetna voze u oba smjera, no protok vozila je izrazito spor zbog prelijevanja kolona.

Građani se žale da jutarnje putovanje izgleda „kao da cijeli grad pokušava proći kroz jednu jedinu traku“.

Linija 107 na obilaznoj ruti - vozi duže i češće

Radovi su poremetili i autobusni promet. Linija 107 prema Žitnjaku dobila je potpuno izmijenjen pravac, koji sada uključuje nekoliko novih skretanja:

Jankomir – Savska – Prisavlje – Marohnićeva – Slavonska – Žitnjak

Uz to, autobus privremeno koristi i tramvajsko stajalište Vjesnik u smjeru prema jugu. ZET je zbog povećanog opterećenja odlučio pojačati broj polazaka: linija prometuje od 4:45 ujutro do 23:10 navečer, a tijekom najvećih gužvi vožnje kreću svakih 15 minuta.