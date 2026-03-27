Olujno nevrijeme paraliziralo Sloveniju: Tisuće bez struje

Olujno vrijeme s jakim vjetrovima, a ponegdje čak i snježnim padalinama, drugi dan zaredom izaziva goleme probleme u Sloveniji. Jaki vjetrovi do sada su najviše štete prouzročili u Gorenjskoj, gdje su nosili krovove i rušili drveće. Nekoliko tisuća ljudi diljem zemlje ujutro je bilo bez struje, javlja agencija STA. Crveno upozorenje za sjever zemlje vrijedit će do večeri, a za južni dio na snazi je narančasto. "Mogli bismo reći da će noć donijeti neko olakšanje, ali udari vjetra i dalje mogu biti jaki", rekao je meteorolog Branko Gregorčič iz Slovenske agencije za okoliš (Arso) na konferenciji za novinare.

Uprava civilne zaštite i spašavanja Republike Slovenije od četvrtka je zabilježila više od 800 intervencija u kojima je sudjelovalo oko 270 vatrogasnih brigada i drugih intervencijskih jedinica, a broj poziva na broj 112 premašio je 3000, što je otprilike šest do sedam puta više od uobičajenog broja poziva u 24 sata, rekao je Leon Behin, glavni ravnatelj uprave.

Vjetar na području kranjske podružnice Uprave civilne zaštite i spašavanja Republike Slovenije otkrio je krovove oko 300 stambenih zgrada i više od 10 industrijskih i drugih objekata, a zatvoreno je i nekoliko škola i vrtića u Gorenjskoj.

Behin i zapovjednik Civilne zaštite Srečko Šestan izrazili su zadovoljstvo što nije bilo smrtnih slučajeva. "Stanovnici su razumjeli upute i reagiraju primjereno", rekao je Behin.

Zbog oštećenja elektrodistribucijske mreže postoje problemi s opskrbom električnom energijom na pogođenom području. Na primjer, na području Elektre Maribor ujutro je bilo više od 20.000 ljudi bez struje.

Prema podacima s mjernih postaja Arsa, od četvrtka se u planinama bilježe udari vjetra koji dosežu između 100 i 150 kilometara na sat, a u nizinama od 80 i preko 100 kilometara na sat.

Jaki vjetrovi također ometaju promet na Zračnoj luci Jože Pučnika u Brniku, gdje je u četvrtak i danas nekoliko letova moralo biti preusmjereno ili otkazano.