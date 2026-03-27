OŠTEĆENI VODOVI

VIDEO Tramvajski kolaps na Maksimirskoj: Tramvaji ne miču

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Tramvajski kolaps na Maksimirskoj: Tramvaji ne miču
Foto: Čitatelj 24sata

Zbog oštećenja naponske mreže na Maksimirskoj, linije 4, 5, 7 11 i 12 u smjeru istoka prometuju skraćeno do Parka Maksimir, a dio tramvaja prometuje na relaciji Dubec-Dubrava

Jaki vjetar tijekom petka nastavlja rušiti stabla i grane na ceste, a i dalje se bilježe povremeni poremećaji u prometu. Na terenu su sve dežurne službe koje reagiraju u koordinaciji sa ZET-om kako bi se osigurala prohodnost trasa. Zbog pada stabala na prometnice, u prekidu su autobusne linije 103, 127, 129, 139 i 205. Autobusna linija 102 prometuje preko Pantovčaka u oba smjera, prema posljednjim informacijama ZET-a.

Linija 138 vozi do Gornjeg Prekrižja umjesto kroz ulicu Zelengaj. Linije 216, 217, 237, 276 i 290 prometuju obilazno s terminala Kvaternikov trg i to Ul. grada Vukovara, Ul. grada Gospića, Slavonskom te nastavljaju na svoje uobičajene trase. Razlog je obustava prometa Heinzelovom od k.br. 74 do Radničke.

Zbog pada stabla na žice gornjeg voda na Trgu Marka Marulića, tramvajske linije 4 i 9 prometuju u oba smjera preko Zrinjevca, Trga bana Josipa Jelačića, Frankopanske i Savske ceste do svojih odredišta. Tramvajska linija 15 je u prekidu zbog pada stabla u Ulici Gračani.

Linije 1 i 13 ne prometuju.

ZAPELI NA SLJEMENU Predsjednik zagrebačkog Crvenog križa: Djeca su na toplom i sigurni su, ne brinite
Predsjednik zagrebačkog Crvenog križa: Djeca su na toplom i sigurni su, ne brinite

Putnike na relaciji Svetice-Dubrava-Svetice prevoze autobusi.
Žičara danas neće prometovati.

Komentari 0
