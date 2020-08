'Omogućili smo život i turizam, svjesno smo ovo napravili...'

Ciljano smo prihvatili ovaj rizik. Još uvijek smo mišljenja da je on kontrolabilan. Čuo sam se jutros i sa slovenskim i austrijskim kolegama, na neki način svi smo na istom tragu, kaže Beroš

<p>Danas imamo 208 zaraženih. Turistička sezona je u punom zamahu, 830 tisuća turista je u našoj zemlji i za očekivati je bilo određeno povećanje broja. Nije točno moguće predvidjeti koliko i što. No, važno je napomenuti da u pojedinim županijama, kao što su Splitsko-dalmatinska i Grad Zagreb, je broj novooboljelih znatno velik. No imamo četiri županije samo s po jednim novooboljelim, imamo 14 županija u kojima je ispod 10 novooboljelih. Najvažnije je da je sve pod kontrolom, da znamo izvor zaraze i da nam epidemiološka struka radi na terenu. Potrebno je stalno naglašavati da mi sami svojim oprezom i naporom možemo doprinijeti smanjenju širenja zaraze. To je ono što je važno reći u ovom trenutku, rekao je ministar zdravstva<strong> Vili Beroš</strong> za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3867948/ekskluzivno-ministar-beros-za-rtl-na-pitanje-jesmo-li-se-previse-i-prerano-otvorili-ovo-smo-napravili-potpuno-svjesno-omogucili-smo-zivot-i-turizam/" target="_blank">RTL Danas</a>. </p><p>Na pitanje je li se Hrvatska prerano i previše otvorila, Beroš kaže da ne misli da je tako. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Turisti odlaze iz Hrvatske</strong></p><p>- Potpuno smo svjesno napravili ovo. Omogućili smo život i turizam. Bez turizma, koje je jedna od važnijih grana našeg gospodarstva, sve bi bilo daleko lošije. Ciljano smo prihvatili ovaj rizik. Još uvijek smo mišljenja da je on kontrolabilan. Čuo sam se jutros i sa slovenskim i austrijskim kolegama, na neki način svi smo na istom tragu. Ono što je bilo, a to je turistička sezona, sada završava i moramo se okrenuti jeseni, okrenuti se početku školske godine i promišljanju o onome što je potrebno - poručio je. </p><p>Što se tiče crvenih lista i uvođenja mjera, Beroš smatra kako nismo "zakasnili" s uvođenjem nekih od njih. </p><p>- Kao što sami svjedočite od početka ove ugroze, prvo smo krenuli uvijek s određenim nadzorom, a zatim sa postepenim pooštravanjem mjera. To je dosad uvijek polučilo određene rezultate. Koliko su važne i mjere, toliko je važno i odgovorno ponašanje svih nas skupa. Minimalnim osobnim naporom, znači nošenjem maske kada je to preporučeno, održavanjem distance, osobnom higijenom, izbjegavanjem rukovanja, možemo napraviti najviše u sprječavanju širenja ove infekcije. Zato je vrlo važno da smo detektirali pojedina žarišta, a to su u ovom trenutku bili noćni klubovi, gdje se upravo primjenom ovakvog modusa ponašanja moglo spriječiti širenje infekcije. Žao mi je što se to nije desilo. Međutim, stoga moramo i dalje ponavljati i apelirati, poglavito na mlade, da se pridržavaju ovih mjera - rekao je. </p><p>Beroš je rekao kako je danas samo sedam novohospitaliziranih i da je samo jedan bolesnik na respiratoru, što znači da je klinička slika zbog određenih okolnosti puno blaža. Iako su liječnici, a posebice epidemiolozi opterećeni, i dalje se ne razmišlja o većoj ugrozi i opterećenju zdravstvenog sustava. </p><p>- No, potrebno je biti promišljen i pripravan pa imamo neke planove za rujan, poglavito za jesen, kada očekujemo drugačiju kliničku sliku i moramo biti, kao što smo bili u ožujku i travnju, spremni - poručio je. </p><p>Istaknuo je kako postoje neki "kapaciteti koji se čuvaju", no nije htio otkrivati ništa "puno unaprijed". </p><p>Na pitanje ima li straha da bi situacija mogla izmaknuti kontroli, Beroš kaže da nema. Građanima je poručio da se minimalnim naporom može napraviti puno za gospodarstvo, zdravlje i očuvanje radnih mjesta u Hrvatskoj. </p><p>- Prema tome, nošenje maske gdje je to potrebno i preporučeno, održavanje razmaka, osobna higijena, izbjegavanje rukovanja je apsolutno recept za suzbijanje ove zaraze. </p>