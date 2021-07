- Još uvijek nam se nisu slegli dojmovi, pitamo se je li ovo stvarnost. Bavimo se debatom preko 10 godina i ovo je stvarno kruna našeg napornog rada - rekao nam je Tin Puljić (24) koji je s kolegom Lovrom Špremom (25) prošlog tjedna postao svjetski prvak u debatiranju. Momci su ostvarili povijesni uspjeh na Sveučilišnom debatnom prvenstvu jer su prvi prvaci ikada kojima engleski nije materinji jezik.

Zbog korone, debata se umjesto u Južnoj Koreji odvila online, što momke nije omelo da postignu veliki uspjeh.

- Iza sebe imamo nekoliko pobjeda i dobrih plasmana na europskim i svjetskim natjecanjima pa smo se usudili sanjati da bismo mogli biti prvaci. Ipak, svaka eliminacijska runda je lutrija, nikad se ne zna što se može dogoditi, kako ćemo se mi osjećati taj dan, kakve će biti teme, no uspjeli smo - kaže Tin, student Fakulteta političkih znanosti.

Za uspjeh im je bilo potrebno vrlo široko znanje o nizu tema iz različitih područja. Morali su raspravljati o geopolitičkim odnosima Južne i Sjeverne Koreje, poslovnim modelima Amazona i Ubera, strategijama policije za sprječavanje organiziranog kriminala, pravilima koja bi trebala postojati na društvenim medijima te mnogim drugim kompleksnim pitanjima. Duboke i zahtjevne teme rasprave, uz samo 15 minuta pripreme za svaku temu i nasumično dodijeljenu stranu s kojom se debatanti ne slažu nužno na osobnoj razini čine debatu intelektualno iznimno zahtjevnom disciplinom.

- Oboje pratimo širok spektar tema te se krećemo u debatnim krugovima kako bismo ostali u formi. Prije natjecanja smo si rekli da ćemo ići obrnutom strategijom. Umjesto da se pripremamo tjednima, uzeli smo pauzu te se počeli pripremati samo nekoliko dana prije, čisto da se odmorimo prije intenzivnog natjecanja. I upalilo je - priča nam Lovro, ujedno i student na Ekonomskom fakultetu.

Ovim uspjehom dečki su postigli sve o čemu su ikada maštali te se, osim za svoj gušt, neće više profesionalno natjecati.

- To je bilo to od nas kao europskih i svjetskih natjecatelja. Sada nastavljamo mentorirati mlađe generacije u čemu jako uživamo. Debatiranje je dio naših identiteta i volimo kada ljubav i znanje možemo prenijeti onim mlađima - kažu dečki.

Upravo zbog toga, na ovogodišnjem natjecanju dva hrvatska tima ostvarila su zapažene uspjehe. U kategoriji engleski kao drugi jezik, Lara Dragojević i Petar Žnidar plasirali su se u polufinale, a Olja Bošnjak i Petar Zec u finale.

- Naši rezultati ne bi bili mogući bez mentorstva Tina i Lovre, puno je lakše natjecati se i napredovati uz njihovo vodstvo i savjete. Pred nekoliko godina, finale svijeta se činilo kao nedostižni rezultat, ali s dovoljno rada i truda sve je moguće. Idućih godina planiramo još dodatno proširiti početničke i napredne tečajeve pa ovom prilikom pozivam sve studente da se obrate našoj udruzi, Zagrebački studentski debatni forum, ukoliko se žele pridružiti, iskusiti nešto novo i poboljšati svoje govorničke vještine - rekao je Petar Zec, student Fakulteta političkih znanosti.

Iako već godinama postižu velike uspjehe, u Hrvatskoj nisu prepoznati.

- U Hrvatskoj debata nije toliko prepoznata i cijenjena. Kada smo se natjecali na Oxfordu i Cambridgeu, tamo je to tradicija duga nekoliko stoljeća. Ovdje smo se često mučili sa prikupljanjem novca samo kako bismo otišli na neko prvenstvo, no nadam se da će se ovime to promijeniti - zaključili su dečki.