Onkološki pacijenti ljuti: 'Digli su nam cijene važnog lijeka. Ti preživljavaš, oni ti ne daju...'

Nakon kemoterapije ili zračenja to je jedini obrok koji onkološki pacijent može probaviti. To su takve koje štete na želudac. Pacijenti nemaju apetita i imaju okus po metalu hrane. Sada im to naplaćuju - kazala nam je čitateljica čija majka boluje od raka srca. Onkološke bolesnike dočekala je neugodna vijest u ljekarnama. Hranjive napitke od sada moraju nadoplatiti 17 eura. Do sada su oni za njih bili besplatni.

- Nadoplata namirnica za enteralnu primjenu je uvedena kao posljedica prebacivanja određenih skupina namirnica za enteralnu primjenu (skupina pripravaka namijenjenih bolesnicima sa sarkopenijom i skupina pripravaka namijenjena bolesnicima s kroničnim ranama) s Osnovne na Dopunsku listu lijekova, a koja je stupila na snagu 18. prosinca 2024 - odgovorili su nam iz Hrvatske udruge potrošača.

Prelazak namirnica za enteralnu primjenu s Osnovne na Dopunsku listu lijekova, kako su nam kazali, uslijedio je nakon postupka usklađivanja cijena na listama lijekova HZZO-a.

- HZZO je za određene skupine namirnica ponudio da pokriva značajno nižu cijenu nego do sada, odnosno cijenu za koju smatramo da nije određena sukladno Pravilniku za određivanje cijena što su proizvođači u više navrata komunicirali HZZO-u. Dodatno naglašavamo da su pojedini proizvođači navedenih proizvoda ove godine, točnije 1. lipnja 2024. već snizili cijene kako bi se što više prilagodili zahtjevima HZZO-a - dodali su iz HUP-a.

- S obzirom na gore navedeno, proizvođači nisu bili u mogućnosti dodatno snižavati cijene svojih proizvoda. Ovim putem izražavamo žaljenje što će najranjivije skupine bolesnika, uključujući i onkološke bolesnike sa sarkopenijom, koji su većinom starije životne dobi, ovom odlukom HZZO-a biti stavljeni u ovakav nezavidan položaj - kažu iz HUP-a.

- Ovo nam se prije nije naplaćivalo. To su osnovni prehrambeni napitci koji su zapravo obroci za bolesne. Njima u danu treba takva četiri napitka - kazala nam je čitateljica čija majka boluje od raka srca.

Troškove njena majka, kako nam je kazala, sama ne može pokriti od svoje penzije.

- Žele štedjeti na pacijentima koji i tako po pola godine čekaju CT. U bolnicama za njih nema mjesta, a za zračenje smo čekali radi hakerskog napada. Oni su doslovno otpisani od države. Ako želite održavat osobu živom, da izdrži svu tu terapiju, morate pojačati zdravu prehranu sa tim napitcima. Nama su troškovi za nju preko 1000 eura mjesečno. Ako idete privatno raditi neke dodatne pretrage da ne čekate dugo, onda su troškovi veći - kazala nam je čitateljica.

Iz Hrvatske lige protiv raka kazali su nam da onkološki pacijenti ne bi trebali imati nadoplatu ovih hranjivih napitaka.

- Pacijenti boluju od uznapredovale zloćudne bolesti i ti napitci bi im trebali biti besplatni - kazali su.

Mirela Stanić Popović, izvršna direktorica udruge Krijesnica kaže kako je čula za uvođenje nadoplate za napitak no što se tiče djece, HZZO konvencionalno liječenje u potpunosti financira. Svakako smatra da su teške bolesti velik financijski udarac za obitelji.

- Iako HZZO za djecu konvencionalno liječenje pokrije, tu su i drugi troškovi, prijevoz u bolnicu i iz bolnice, smještaj ako se radi o liječenju u drugom gradu, posebna prehrana, vitamini, lijekovi za popratne tegobe. Dakle ima dodatnih troškova - rekla je Stanić Popović te dodala.

- U slučaju odraslih onkoloških pacijenata je ipak drugačije. U startu mu se smanjuje plaća kad odlazi na bolovanje, obitelj je na financijskom udaru. Postoje popratni troškovi kao i kod djece, plus dio lijekova koje HZZO ne sufinancira. Ili kao aktualan primjer moraju sami platiti hranjivi napitak koji im je esencijalan jer nisu u mogućnosti jesti krutu hranu. Udruge za onkološke pacijente stvari guraju preko svojih leđa. Organiziraju se nutricionističke radionice jer onkološki pacijenti često imaju posebne prehrane, pomažu oko stambenih pitanja. Udruge žena oboljelih i liječenih od raka "Nismo same". već godinama provodi projekt besplatnog prijevoza žena oboljelih od karcinoma u bolnicu na zračenje, pomažemo kako znamo - rekla je Stanić Popović koja je ujedno i član Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Grada Zagreba te je upoznata s problemima kojima se bore odrasli onkološki pacijenti.

- Vidjela sam objavu gospođe Rudan. Nije prvi put da pacijent dođe u ljekarnu i na licu mjesta sazna da mu je lijek ili dodatak prehrani poskupio. Važno je naglasiti da se ne radi se o čokoladi pa znaš da možeš bez nje, već se u ovom slučaju radi o esencijalnom proizvodu za neke bolesnike. Trebalo bi povećanje cijena najaviti i korisnike pripremiti na to - rekla je.

'Ti preživljavaš, a oni ti ne daju jesti'

- Vedrani je na račun Vlada danas uplatila 80 eura božićnice. Večeras su nam u ljekarni priopćili da je HZZO prije 2 dana odlučio da se onkološkim bolesnicima uvodi nadoplata od 17 eura za medicinske hranjive napitke koji mnogim onkološkim bolesnicima, posebno onima koji se ne mogu hraniti krutom hranom, pomažu da prežive. Dok HZZO nije znao da će se onkološki umirovljenici preko noći obogatiti, ova hrana im je bila besplatna. Ništa ti ne kaže "Sretan Božić" kao 80 eura, minus trošak preživljavanja - stoji na službenoj Facebook stranici Vedrane Rudan.

Ljuta je i Sanja Šutej (58) kojoj je s 50 godina prvi puta dijagnosticiran rak dojke. Od tad ga je pobijedila čak tri puta te je upoznata s psihičkom, ali i financijskom borbom.

- Nitko od nas nije birao da se razboli i sustav bi nam trebao biti podrška. Ti doslovno preživljavaš, a oni ti ne daju jesti - govori nam Šutej koja kako kaže, srećom nikad nije bila u situaciji da je primorana piti hranjive napitke.

- Prije svega čekanje pretraga često traju nekoliko mjeseci, dakle da bi vi potencijalno dobili dijagnozu morate mjesecima čekati. Onda kad dobijete dijagnozu, odlazite na bolovanje i gubite dio plaće. Neke poslodavci i otpuste, ne bi vjerovali. Kreću dodatni troškovi, posebne pretrage koje često i otkažu, prijevoza na terapije, vitamini, posebna hrana... ogroman udarac i na financije i psihu, doslovno preživljavaš - zaključila je Šutej koja smatra da je nepravedno da onkološki bolesnici moraju plaćati takve esencijalne stvari poput 'jedinog obroka kojeg neki onkološki pacijenti mogu popiti'.